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mandiner rétvári bence reakció Kacsoh Dániel

Lebuktatta Magyar Pétert Ursula von der Leyen | Rétvári Bence a Reakcióban (VIDEÓ)

2026. június 05. 18:01

Az elkövetkező 1000 nap mindegyikére jut egy Magyar Péter-féle választási ígéret, amit be kell tartani – hívta fel a figyelmet Kacsoh Dániel Reakciójában Rétvári Bence.

2026. június 05. 18:01
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A valóság máris szembejött a TISZA Párttal – jegyezte meg a Reakcióban Rétvári Bence. Mégsem lett 480 forint a benzin ára, hiába hangoztatták a kampányban; ígéretük ellenére nem függesztették fel azonnal a kilakoltatásokat, illetve nem született semmilyen jogszabály a vendégmunkásokkal kapcsolatban sem – hozott példákat a KDNP frakcióvezetője. 

Az állítólag érkező uniós forrásokkal kapcsolatban megjegyezte: „örülnek”, ha valóban megérkeznek, de 

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egyelőre „nem pittyegett még” az Államkincstárban senki mobilja, az összeg nem érkezett meg. 

Kijelentette azt is, hogy ezt a forrást már évekkel ezelőtt megkaptuk volna, 

ha a tiszás, a momentumos, a DK-s és más politikusok jobban szerették volna a hazájukat, mint a hatalmat”.

A politikus szerint a kérdés ugyanakkor nem az, hogy megkapjuk vagy sem ezt a pénzt, hanem hogy mi az ára. „A torka véres az egésznek” – fogalmazott, felidézve, hogy Ursula von der Leyen lebuktatta Magyar Pétert, miután azt mondta, hogy Magyarországnak is úgy kell a migrációs paktumhoz viszonyulnia, mint a többi országnak, „egységes végrehajtás lesz mindenhol”.

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Rétvári Bence szerint a Fidesz-KDNP azzal követte el a legnagyobb hibát, hogy „nem érezte”, az emberek számára mi a választás tétje. 

Arról is beszélt, hogy sokan voltak, akik a Fidesz-érában akartak „boldogulni”, nagy vagyonra tettek szert – és nem azért, mert fideszesek voltak. 

„Konjunktúralovagoknak” nevezte ezt a kört a politikus, 

és azt gondolja: a választási vereség megfelelő alkalom arra, hogy a párt megtisztuljon.

A Reakcióban elmondta: a Fidesz-KDNP mozgásban van, alakul, de „értékeink ugyanazok”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy a jobboldalnak igenis van mire büszkének lennie, 

nem kell lehajtott fejjel járni és eltűrni, hogy „gyalázzanak, letolvajozzanak, legazemberezzenek és a 16 évünkre azt mondják, hogy nem történt semmi, mert a Fidesz-KDNP mindent ellopott”. 

El kell mondanunk az eredményeinket – szögezte le – „és rajtuk pedig számon kell kérni, hogy hol vannak az ígéretek, amikről a kampányban beszéltek”.

A politikus úgy látja: a Lex Orbán után következik a Lex Sulyok. Előbbivel kapcsolatban úgy fogalmazott: 

lényegében Alaptörvénybe foglalták, hogy a mostani miniszterelnök politikai ellenfele nem lehet többet miniszterelnök. 

„Európai demokráciában ilyen nincsen”.

A tejes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 10 komment

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figyelő4322
2026. június 05. 19:45
Amit azokért a milliárdokért kérnek az ajrópai birodalom építői, tönkretenné az országot. Lemondani a ruszki energiáról, beengedni a nyakfelmetszőket, és még 25 parancs - nem érné meg! A pénz szinte azonnal elmenne a drágább energiára, meg persze a migrik etetésére és istápolására. Szerintem ha a Pöti nem is, de az okosabb tanácsosai tudják/ értik ezt, dehát a Pol Pöt nemzetvezető egy fogott ember!
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figyelő4322
2026. június 05. 19:36
A kérdés "...nem az, hogy megkapjuk vagy sem ezt a pénzt, hanem hogy mi az ára." (Rétvári Bence). Kétségtelenül pontosan erről van szó. Egyrészt az összes pénz úgysem jön még. Még akkor sem, ha Pol Pöt MINDEN parancsot betűre teljesít. Egyszerűen hülyének hiszik az EU vezérei, és nem is tévednek.
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magyar-1977
2026. június 05. 19:32
Mága cigánydugó, HOPP!:DDDDDDDDDDDDDDDDD Azért csak tűntikézzetek nyugodtan!:DDDDDDD Tarr Zoltán visszavonta a Mága Zoltán-féle Novo Studium Kft. félmilliárd forintos NKA-támogatását A miniszter arra biztat minden alkotót, aki úgy sejti, hogy a Fidesz kampányára kapott támogatást, addig utalja vissza, amíg kamatmentesen megteheti.
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csulak
2026. június 05. 19:13
Unod már, hogy túl jó dolgod van? Szeretnél több adót fizetni? Szeretnél kétszeres, háromszoros rezsit fizetni? Szeretnél dupla áron tankolni? Szeretnéd, ha megszűnne a 13. havi, 14. havi nyugdíj? Szeretnéd, hogy a családi adókedvezményeket megszüntessék? Szeretnéd ha megszüntetnék az anyák adómentességét? Szeretnéd hogy leálljanak az építkezések és felújítások? Szeretnél munkanélküliséget? Szeretnél brutális megszorításokat? Szeretnéd újra az IMF-et? Szeretnél illegális migránsokat, menekülttáborokat? Szeretnéd, hogy a nemzeti vagyont ismét külföldi kézre játsszák? Önsorsrontó vagy? Akkor szavazz a Tiszára!
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