Lebuktatta Magyar Pétert Ursula von der Leyen | Rétvári Bence a Reakcióban (VIDEÓ)

Kijelentette azt is, hogy ezt a forrást már évekkel ezelőtt megkaptuk volna,

ha a tiszás, a momentumos, a DK-s és más politikusok jobban szerették volna a hazájukat, mint a hatalmat”.

A politikus szerint a kérdés ugyanakkor nem az, hogy megkapjuk vagy sem ezt a pénzt, hanem hogy mi az ára. „A torka véres az egésznek” – fogalmazott, felidézve, hogy Ursula von der Leyen lebuktatta Magyar Pétert, miután azt mondta, hogy Magyarországnak is úgy kell a migrációs paktumhoz viszonyulnia, mint a többi országnak, „egységes végrehajtás lesz mindenhol”.