kötelezettségvállalás Brüsszel Magyar Péter uniós források

Politico: Semmilyen megállapodás nem született az uniós források kifizetéséről, hosszú út előtt áll még Magyar Péter

2026. május 29. 21:34

Brüsszelben ugyan megszületett egy politikai megállapodás, de a pénz továbbra sincs a számlán. Magyar Péter történelmi áttörésként beszélt a 16,4 milliárd euróról, az Európai Bizottság viszont világossá tette: a forrásokhoz még hosszú reformlista teljesítése vezet.

A Politico beszámolója szerint Magyar Péter pénteki brüsszeli találkozóját követően azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás vált elérhetővé Magyarország számára. A politikus az eredményt még a vártnál is kedvezőbbnek nevezte. A brüsszeli lap ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság egészen másként értelmezi a helyzetet. A cikk szerint az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai megállapodásról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé. Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politicónak úgy fogalmazott:

 Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését.

Vagyis miközben a nyilvánosság előtt már a 16,4 milliárd eurós összeg került reflektorfénybe, a háttérben továbbra is a feltételek és vállalások állnak. A Politico szerint a tárgyalófelek az elmúlt napokban konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, valamint arról, hogy ezek valóban teljesíthetők-e az unió által megszabott határidőig.

Milyen vállalásokat tett Magyar Péter?

A Politico cikke szerint egyelőre nem született végleges döntés a pénzek felszabadításáról. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodást még formális dokumentumokká kell alakítani, amelyek részletesen tartalmazzák a szükséges reformokat, beruházásokat és azok végrehajtási ütemezését.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint ugyan már most is „jelentős részletességgel” rendelkezik a megállapodás, a konkrét vállalások teljesítése nélkül egyetlen euró sem érkezik meg.

Éppen ezért adódik a kérdés: ha a pénz még nem jár automatikusan, akkor pontosan milyen reformokat vállalt Budapest a forrásokért cserébe? A Politico beszámolója alapján annyi bizonyos, hogy a bizottság a kifizetéseket konkrét kötelezettségek teljesítéséhez köti, és ezek végrehajtását augusztus végéig várja. Ursula von der Leyen elismerően szólt az eddig elvégzett munkáról, és úgy vélte, hogy az elmúlt időszak eredményei megfelelő alapot teremtenek a folyamat folytatásához.

A bizottsági nyilatkozatok azonban jóval visszafogottabbak voltak annál, mint amit Magyar Péter kommunikált a találkozó után. Az uniós vezetés ugyanis többször is hangsúlyozta, hogy a pénzek folyósítása kizárólag a reformok végrehajtását követően történhet meg.

A Politico emlékeztetett arra is, hogy még a teljes csomag megszerzése esetén sem válna elérhetővé minden uniós forrás. A lap szerint mintegy kétmilliárd eurónyi kohéziós támogatás már végleg elveszett a korábbi határidők lejárta miatt, további több mint 530 millió euró pedig továbbra is befagyasztva marad migrációs, menekültügyi és LMBTQ-val kapcsolatos viták miatt.

Mindez azt jelenti, hogy a brüsszeli találkozó után ugyan megszületett egy politikai alku körvonala, a valódi kérdés továbbra sem az, hogy mennyi pénzről van szó, hanem az, hogy ezért cserébe milyen kötelezettségeket kell még teljesíteni.

Összesen 95 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2026. május 29. 23:53
T. Péter - 5m007h 0p3ra70r 2026. május 29. 22:56 • "...mára csak a csorgó nyálú idiotizmus maradt nektek. A fene se gondolta, hogy ide dolgozzátok le magatokat a végére, de hát mindegy. Majd az ország megy tovább. Nemcsak az egyik fele, a másik is, mindkettő otthagy benneteket, nehogy egy pillanatig abban reménykedjetek, hogy a másik nem." - szerintem te nemcsak tolod, de hiszel is a meséidben mesemondó :D Egészen szórakoztató a nyűglődésed mióta poloskatampon lettél. Csak a mellébeszélő semmitmondásod maradt a régi :)
La Piovra
2026. május 29. 23:51
Szerencsétlen tiszásoknak kellett már valami sikerélményről beszámolni. Mondjuk Vitézin csodálkozom. Neki nem szóltak, hogy azért még várjon a mozdony rendelésekkel, mert egyenlőre csak csokitallérral tud fizetni?
5m007h 0p3ra70r
2026. május 29. 23:40
» T. Péter5m007h 0p3ra70r 2026. május 29. 22:56 • Szerkesztve A Politico cikkében egészen pontosan ugyanaz van, mint amit Magyar és Vitézy a megbeszélések után mondott a HVG-nek. Egyik sem azt mondta, hogy megtörtént máris az átutalás,« Ezt esetleg tudnád közölni a tiszásokkal is? Nekik ez nem igazán ment át. » Nyilván nem fontos. Se négy emoji szintjén, se a Mandinerben nem számít.« És legkevésbé a tiszásokat nem érdekli. 🤣🤣🤣🤣🤣 - a kedvedért most 5 Ahogy az sem érdekli őket, hogy az RRP-t az Orbán kormány 22-ben atdolgozta, majd elkezdte megvalósítani. 9% kifizetésre került, 17% kifizetésre vár, 84% befejezésre vár. Vagyis a kispajtások az Orbán programot kell végrehajtsák. Legalábbis annak azt a részét kell befejezzék, ami a 90 napba belefér. Vagyis nem lesz meg a 10,4 milliárd belőle. Viszont a költségvetést módosítani kell azonnal. És a 4 milliárdos hitelrész is elúszott. Azaz van itt egy erős csúsztatás a 16,4-es összeggel kapcsolatban.
Ekrü123
•••
2026. május 29. 23:40 Szerkesztve
Az egész kísértetiesen hasonlít arra , mint amikor Gyurcsány elment tárgyalni, majd hazajőve beharangozott valamit, amit másnap a nyugati tárgyaló fél megcáfolt...🤡🤡🤡🤣🤣🤣🤣🤣 Igazából Poloska nagyon ostoba...Innentől kezdve ugyanis, hogy azt hazudta megkaptuk a pénzeket, nincs apelláta el kell kezdenie betartani mindazokat az ígéreteket amit a kampányban megígért. Ugyanis ezek szerint dől a pénz az országba, tehát nem hivatkozhat arra, hogy nincs bármelyikre is pénze...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!