Politico: Semmilyen megállapodás nem született az uniós források kifizetéséről, hosszú út előtt áll még Magyar Péter

A Politico beszámolója szerint Magyar Péter pénteki brüsszeli találkozóját követően azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás vált elérhetővé Magyarország számára. A politikus az eredményt még a vártnál is kedvezőbbnek nevezte. A brüsszeli lap ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság egészen másként értelmezi a helyzetet. A cikk szerint az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai megállapodásról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé. Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politicónak úgy fogalmazott:

Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését.

Vagyis miközben a nyilvánosság előtt már a 16,4 milliárd eurós összeg került reflektorfénybe, a háttérben továbbra is a feltételek és vállalások állnak. A Politico szerint a tárgyalófelek az elmúlt napokban konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, valamint arról, hogy ezek valóban teljesíthetők-e az unió által megszabott határidőig.