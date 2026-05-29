Politico: Semmilyen megállapodás nem született az uniós források kifizetéséről, hosszú út előtt áll még Magyar Péter

Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal! (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök történelminek nevezte a mai tárgyalásokat.
Brüsszelben ugyan megszületett egy politikai megállapodás, de a pénz továbbra sincs a számlán. Magyar Péter történelmi áttörésként beszélt a 16,4 milliárd euróról, az Európai Bizottság viszont világossá tette: a forrásokhoz még hosszú reformlista teljesítése vezet.
A Politico beszámolója szerint Magyar Péter pénteki brüsszeli találkozóját követően azt állította, hogy a megbeszélés eredményeként 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás vált elérhetővé Magyarország számára. A politikus az eredményt még a vártnál is kedvezőbbnek nevezte. A brüsszeli lap ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Bizottság egészen másként értelmezi a helyzetet. A cikk szerint az uniós tisztviselők nem pénzkifizetésről, hanem egy politikai megállapodásról beszélnek, amely csupán kijelöli az utat a későbbi források felé. Egy magas rangú bizottsági tisztviselő a Politicónak úgy fogalmazott:
Nem állapodtunk meg a források kifizetéséről. Egy kötelezettségvállalási listáról állapodtunk meg, amelynek teljesítése augusztus 31-ig kiváltja a források kifizetését.
Vagyis miközben a nyilvánosság előtt már a 16,4 milliárd eurós összeg került reflektorfénybe, a háttérben továbbra is a feltételek és vállalások állnak. A Politico szerint a tárgyalófelek az elmúlt napokban konkrét reformokról és beruházásokról egyeztettek, valamint arról, hogy ezek valóban teljesíthetők-e az unió által megszabott határidőig.
A Politico cikke szerint egyelőre nem született végleges döntés a pénzek felszabadításáról. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a mostani megállapodást még formális dokumentumokká kell alakítani, amelyek részletesen tartalmazzák a szükséges reformokat, beruházásokat és azok végrehajtási ütemezését.
A lapnak nyilatkozó tisztviselők szerint ugyan már most is „jelentős részletességgel” rendelkezik a megállapodás, a konkrét vállalások teljesítése nélkül egyetlen euró sem érkezik meg.
Éppen ezért adódik a kérdés: ha a pénz még nem jár automatikusan, akkor pontosan milyen reformokat vállalt Budapest a forrásokért cserébe? A Politico beszámolója alapján annyi bizonyos, hogy a bizottság a kifizetéseket konkrét kötelezettségek teljesítéséhez köti, és ezek végrehajtását augusztus végéig várja. Ursula von der Leyen elismerően szólt az eddig elvégzett munkáról, és úgy vélte, hogy az elmúlt időszak eredményei megfelelő alapot teremtenek a folyamat folytatásához.
A bizottsági nyilatkozatok azonban jóval visszafogottabbak voltak annál, mint amit Magyar Péter kommunikált a találkozó után. Az uniós vezetés ugyanis többször is hangsúlyozta, hogy a pénzek folyósítása kizárólag a reformok végrehajtását követően történhet meg.
A Politico emlékeztetett arra is, hogy még a teljes csomag megszerzése esetén sem válna elérhetővé minden uniós forrás. A lap szerint mintegy kétmilliárd eurónyi kohéziós támogatás már végleg elveszett a korábbi határidők lejárta miatt, további több mint 530 millió euró pedig továbbra is befagyasztva marad migrációs, menekültügyi és LMBTQ-val kapcsolatos viták miatt.
Mindez azt jelenti, hogy a brüsszeli találkozó után ugyan megszületett egy politikai alku körvonala, a valódi kérdés továbbra sem az, hogy mennyi pénzről van szó, hanem az, hogy ezért cserébe milyen kötelezettségeket kell még teljesíteni.
