Ilyen is ritkán történik: felkapta a vizet Putyin, újságírók előtt akadt ki
„Ez durva és arcátlan hazugság” – fogalmazott az orosz elnök.
Idő kérdése, hogy Putyin már a megadási nyilatkozatot fogalmazza meg.
„Képzeljük el a jelenetet, amint Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kreml legmélyebb, atombiztos pánikszobájában ül, kezében egy diplomáciai jelentéssel, és a hideg futkos a hátán, mert megtudta az igazságot: Ukrajna kezében vannak a legerősebb lapok! Elina Valtonen finn külügyminiszter ugyanis felnyitotta a világ szemét.
Putyin eddig abban a tévhitben élt, hogy egy kivéreztetett, külföldi segélyektől függő, demográfiai katasztrófával küzdő országgal áll szemben. Most viszont kénytelen szembesülni a szörnyű valósággal, miszerint a szomszédban valójában egy futurisztikus katonai és technológiai szuperhatalom rejtőzik, amely bármelyik pillanatban készen áll arra, hogy egyetlen gombnyomással megmentse Európát.
Idő kérdése, hogy Putyin már a megadási nyilatkozatot fogalmazza meg, hiszen ki tudna ellenállni egy olyan országnak, amelynek – a finn optimizmus szerint – olyan elképesztő hadiipara van, hogy szinte már nincs is szüksége a nyugati lőszerszállítmányokra?”
