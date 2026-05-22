05. 22.
péntek
volodimir zelenszkij ukrán biztonsági szolgálat szolgálat kijev ukrajna

Az ukrán hírszerzés öt orosz forgatókönyvet azonosított a háború esetleges kiterjesztésére – Kijev azonnal reagált

2026. május 22. 06:44

Zelenszkij üzent az oroszoknak, megnevezte az eszkaláció előfeltételét is.

Különböző hírszerző szolgálatok az eszkaláció kockázatára figyelmeztetnek Észak-Ukrajnában. Kijev ezért úgy erősíti meg a térséget, hogy az elrettentse az ellenséget egy újabb agresszió megindításától – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi és csernyihivi régió közösségi vezetőivel tartott találkozón az RBC-Ukraine beszámolója szerint.

Az államfő hangsúlyozta: a gyengeség bármilyen eszkaláció előfeltételévé válhat.

„Az ellenség pontosan érti, hogy erősek vagy gyengék vagyunk-e, vannak-e ebben az irányban erős fegyveres erőink, megfelelő dandárjaink, elegendő katonánk, fegyverünk és erődítményünk, vagy nincsenek. Meggyőződésem ugyanis, hogy a katonai jelenlét önmagában is védelmet jelent az ellenség bármely veszélyes elképzelésével szemben” – mondta.

Az elnök jelezte, hogy ezt az irányt további katonákkal erősítik meg. Elmondása szerint a hírszerző szolgálatok minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgáltak, és „még azokat is előre látták, amelyeket az ellenség nem lát”.

„Minden érintett irányban gondoskodunk arról, hogy az emberek biztosak lehessenek benne: Ukrajna védve van, a fegyveres erők a helyükön vannak, a szükséges fegyverek rendelkezésre állnak, és megfelelő számú katona állomásozik ott, ahol szükség van rájuk. És még ha az ellenség esetleges lépéseken gondolkodik is, látni fogja az ide telepített erőket, és úgy gondolom, minden ilyen szándéka szertefoszlik” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Elmondása szerint már most is vannak erődítmények és további megerősítések a térségben, ami – tette hozzá az államfő – további pénzügyi forrásokat is igényel.

„Ezt sem az utolsó pillanatban kell megtervezni, ezért nagyon szeretném megkapni a teljes körű információkat. Most kezdtük meg ennek megvitatását a kijevi és a csernyihivi régió vezetésével, és hamarosan több részletünk lesz, illetve látni fogjuk, milyen segítséget kell állami szinten biztosítani” – mondta az elnök.

Zelenszkij szerdán arról beszélt, hogy az agresszor országnak öt forgatókönyve van a háború kiterjesztésére a csernyihivi–kijevi irányban.

Az elnök jelezte, hogy a lehetséges fenyegetés miatt növelik az erők létszámát ezen a területen.

Emiatt május 21-én nagyszabású biztonsági intézkedések kezdődtek a csernyihivi, kijevi, zsitomiri, volinyi és rivnei régióban. A védelmi erők és az Ukrán Biztonsági Szolgálat az esetleges szabotőrök felkutatásán dolgozik.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pulsarito
2026. május 22. 09:10
Hát mit mondjak az oroszok annyira meg vannak rettenve már négy éve az ukrán haderőtől, hogy ukrajna harmadát elfoglalták, és naponta vonnak ellenőrzés alá újabb és újabb ukrán területeket! Bele se merek gondolnmi mi lenne ha nem lennének megrettenve?
obakapimaki
2026. május 22. 08:55
Az ork-rain hírszerzés....... 😂😂😂😂😂🤡🤡🤡🤡🤡🤡💩💩💩💩💩💩💩
kbs-real
2026. május 22. 08:29
„még azokat is előre látták, amelyeket az ellenség nem lát”. Ezek zsenik! Pontosan tudják, mit akar az ellenfél, akkor is, ha még nem is akarja.
Stingary76
2026. május 22. 08:28
Jól van, ne is érdekeljen semmilyen tárgyalás, baszakodj még 4 évig az orosszal, drónozgasd Moszkvát, közben meg 1-2 ezer négyzetkilóméterrel lesz megint kisebb Ukrajna, az adóssága meg megduplázódik, triplázódik..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!