Az ukrán hírszerzés öt orosz forgatókönyvet azonosított a háború esetleges kiterjesztésére – Kijev azonnal reagált

Az elnök jelezte, hogy ezt az irányt további katonákkal erősítik meg. Elmondása szerint a hírszerző szolgálatok minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgáltak, és „még azokat is előre látták, amelyeket az ellenség nem lát”.

„Minden érintett irányban gondoskodunk arról, hogy az emberek biztosak lehessenek benne: Ukrajna védve van, a fegyveres erők a helyükön vannak, a szükséges fegyverek rendelkezésre állnak, és megfelelő számú katona állomásozik ott, ahol szükség van rájuk. És még ha az ellenség esetleges lépéseken gondolkodik is, látni fogja az ide telepített erőket, és úgy gondolom, minden ilyen szándéka szertefoszlik” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Elmondása szerint már most is vannak erődítmények és további megerősítések a térségben, ami – tette hozzá az államfő – további pénzügyi forrásokat is igényel.