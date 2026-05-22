Az ukrán hírszerzés öt orosz forgatókönyvet azonosított a háború esetleges kiterjesztésére – Kijev azonnal reagált

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Zelenszkij üzent az oroszoknak, megnevezte az eszkaláció előfeltételét is.
Különböző hírszerző szolgálatok az eszkaláció kockázatára figyelmeztetnek Észak-Ukrajnában. Kijev ezért úgy erősíti meg a térséget, hogy az elrettentse az ellenséget egy újabb agresszió megindításától – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a kijevi és csernyihivi régió közösségi vezetőivel tartott találkozón az RBC-Ukraine beszámolója szerint.
Az államfő hangsúlyozta: a gyengeség bármilyen eszkaláció előfeltételévé válhat.
„Az ellenség pontosan érti, hogy erősek vagy gyengék vagyunk-e, vannak-e ebben az irányban erős fegyveres erőink, megfelelő dandárjaink, elegendő katonánk, fegyverünk és erődítményünk, vagy nincsenek. Meggyőződésem ugyanis, hogy a katonai jelenlét önmagában is védelmet jelent az ellenség bármely veszélyes elképzelésével szemben” – mondta.
Az elnök jelezte, hogy ezt az irányt további katonákkal erősítik meg. Elmondása szerint a hírszerző szolgálatok minden lehetséges forgatókönyvet megvizsgáltak, és „még azokat is előre látták, amelyeket az ellenség nem lát”.
„Minden érintett irányban gondoskodunk arról, hogy az emberek biztosak lehessenek benne: Ukrajna védve van, a fegyveres erők a helyükön vannak, a szükséges fegyverek rendelkezésre állnak, és megfelelő számú katona állomásozik ott, ahol szükség van rájuk. És még ha az ellenség esetleges lépéseken gondolkodik is, látni fogja az ide telepített erőket, és úgy gondolom, minden ilyen szándéka szertefoszlik” – hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.
Elmondása szerint már most is vannak erődítmények és további megerősítések a térségben, ami – tette hozzá az államfő – további pénzügyi forrásokat is igényel.
„Ezt sem az utolsó pillanatban kell megtervezni, ezért nagyon szeretném megkapni a teljes körű információkat. Most kezdtük meg ennek megvitatását a kijevi és a csernyihivi régió vezetésével, és hamarosan több részletünk lesz, illetve látni fogjuk, milyen segítséget kell állami szinten biztosítani” – mondta az elnök.
Zelenszkij szerdán arról beszélt, hogy az agresszor országnak öt forgatókönyve van a háború kiterjesztésére a csernyihivi–kijevi irányban.
Az elnök jelezte, hogy a lehetséges fenyegetés miatt növelik az erők létszámát ezen a területen.
Emiatt május 21-én nagyszabású biztonsági intézkedések kezdődtek a csernyihivi, kijevi, zsitomiri, volinyi és rivnei régióban. A védelmi erők és az Ukrán Biztonsági Szolgálat az esetleges szabotőrök felkutatásán dolgozik.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A végleges döntés a jövő héten várható.
Az ukrán elnök szerint Ukrajna megérdemli az uniós tagságot.
Óriási nukleáris hadgyakorlatba kezdett Oroszország és Belarusz.