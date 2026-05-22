Rég történt ilyen magyar csapattal – 12 éves átkot törhet meg a Tatabánya

Nem túlzás azt állítani, hogy ebben az idényben történelmet írt a Mol Tatabánya KC, miután a bosnyák RK Izvidac elleni párharcot megnyerve bejutott a harmadik számú kontinentális férfi kézilabda versenysorozat, az Európa-kupa döntőjébe. A hazai bajnokságban bronzéremmel záró, ősszel többek között az OTP Bank-Pick Szeged csapatát is legyőző Bányász 84 éves történetében először készülhet nemzetközi fináléra.

A Tatabánya sikerkovácsa, Tóth Edmond / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Persze ennyivel nem elégednek meg a tatabányaiak, nem jutalomjátékként tekintenek Máthé Dominik leendő együttese, az északmacedón Ohrid elleni összecsapásra, a bajnoki bronzérem és a Magyar Kupa-ezüst után ezúttal az elsőségre hajtanak.