Rég történt ilyen magyar csapattal – 12 éves átkot törhet meg a Tatabánya

Utoljára 2019-ben járt magyar férfi kézilabdacsapat európai döntőben. A Mol Tatabánya vasárnap megkezdi az Európa-kupa fináléját, amelyben az a célja, hogy a Szeged 2014-es EHF-kupa-sikere után ismét hazahozzon Magyarországra egy nemzetközi trófeát.
Nem túlzás azt állítani, hogy ebben az idényben történelmet írt a Mol Tatabánya KC, miután a bosnyák RK Izvidac elleni párharcot megnyerve bejutott a harmadik számú kontinentális férfi kézilabda versenysorozat, az Európa-kupa döntőjébe. A hazai bajnokságban bronzéremmel záró, ősszel többek között az OTP Bank-Pick Szeged csapatát is legyőző Bányász 84 éves történetében először készülhet nemzetközi fináléra.
Persze ennyivel nem elégednek meg a tatabányaiak, nem jutalomjátékként tekintenek Máthé Dominik leendő együttese, az északmacedón Ohrid elleni összecsapásra, a bajnoki bronzérem és a Magyar Kupa-ezüst után ezúttal az elsőségre hajtanak.
„Pályafutásom eddig legjobb idénye a mostani – jelentette ki a Mandinernek a gárda válogatott balszélsője, Krakovszki Bence. – Hatalmas eredmény, hogy bejutottunk az Európa-kupa döntőjébe, de most már nagyon vágyunk arra az aranyéremre is.
Nem jutalomjátéknak fogjuk fel, mindenképpen kitesszük szívünket-lelkünket a pályára, már csak a szurkolóink miatt is, akik nagyon megérdemlik a győzelmet!”
Kicsit sarkítva azt is mondhatjuk: a magyar férfi klubkézilabda becsületéért is harcolnak, hiszen rajtuk kívül még elődöntőig sem jutott egyik egyik magyar csapat sem egyetlen nemzetközi sorozatban az elmúlt két évben.
Legutóbb a Ferencváros járt ilyen magasságokban, 2024-ben szintén az Európa-kupában, az utolsó magyar döntőért azonban még messzebb kell visszamennünk: a One Veszprém 2019-ben az északmacedón Vardartól kapott ki a Bajnokok Ligája fináléjában. Magyar győzelemnek pedig utoljára 12 éve, 2014-ben örülhettünk, amikor a Pick Szeged az EHF-kupában végzett az első helyen.
Vajon a magyar férfi klubkézilabda becsületéért is küzdenek most a játékosok?
„Mondhatjuk, hogy igen, de azért azzal pontosan tisztában vagyunk, hogy az Európa-kupa nem a Bajnokok Ligája.
Mindenesetre harcolunk a többi magyar csapatért is. Tudom én is, hogy ilyen lehetőség nem mindennap adatik meg egy játékos életében, bár én még fiatal vagyok, úgyhogy bízom benne, lesz még alkalmam kupadöntőt játszani akár erősebb sorozatban is.
De ez tényleg hatalmas lépcsőfok a pályafutásomban, mindig szívesen fogok visszaemlékezni erre az idényre, de igazán szép emlék akkor lenne, ha aranyéremmel sikerülne zárni. Úgy gondolom, ez lenne számomra a tökéletes búcsú Tatabányától.”
Krakovszki Bence ugyanis a nyáron visszatér Győrbe a ETO University HT-hoz, ahol ismét csapattársa lesz ikertestvére, Krakovszki Zsolt is.
Kétségtelenül Tóth Edmond is vezetőedző is karrierje eddig legnagyobb eredményét érte el – de ő sem elégszik meg ennyivel.
„Új csapatot építettünk ebben a kiírásban, ami nagyon jól sikerült: a bajnokságban például álmodni sem mertünk volna ilyen jó teljesítményről, az Európa-kupában a döntővel együtt hat párharcot, azaz tizenkét meccset vívhatunk, ami komoly rutint adhat nekünk a jövőre nézve. Nagy dolog, hogy idáig eljutottunk, nehéz mérkőzéseken vagyunk túl, emiatt is csak dicsérni tudom a csapatot. Mindenki nagyon motivált, szeretnének jó eredményeket elérni. Én is erősítettem bennük, hogy egy nemzetközi fináléban pályára lépni hatalmas eredmény, megnyerni meg nyilván még inkább az. Nagyon ritkán van lehetősége egy játékosnak ilyen meccsen szerepelnie pályafutása során.”
Krakovszki Bence mellett egyébként Rodríguez Pedro is a keret tagja volt a szerbek elleni világbajnoki selejtezős párharcot drámai körülmények között elbukó magyar válogatottnak. A Mandiner arról kérdezte a szakembert, mennyire viselte meg játékosait a kudarc.
„Hétfőn azt láttam, hogy mind a ketten a hatása alatt voltak, ezért elbeszélgettem velük a történtekről. A szabadkártya lehetőségében mindketten bíznak, kicsit megnyugtatja a lelküket, de ettől függetlenül kudarcként élték meg a két meccset. De profi játékosok, úgyhogy túl tudnak lépni rajta, hiszen hétről hétre mindig más kihívás előtt állnak. Egy kupadöntő pedig akkora dolog, hogy ott már nem a vb-selejtező fogja befolyásolni őket. Ettől függetlenül továbbra is figyeljük őket, de nem hiszem, hogy ez problémát okozna még nekik.”
Az északmacedón ellenfélről Tóth Edmond a következőket mondta:
„Ők is építkeznek, nekik is ez az első nemzetközi sikerük. Jövőre komoly csapatuk lesz, jó anyagi feltételeikkel rendelkeznek. Nagyon lelkesek a szurkolók is, már jelezték, hogy ötszázan jönnének a tatabányai mérkőzésre. A visszavágón pedig nem mindennapi hangulat vár ránk, de szerencsére ezt már az elődöntőben is megtapasztalhattuk a bosnyákok vendégeként. Nagy reményekkel várjuk a párharcot, de nem arról van szó, hogy mindenáron nyernünk kell, nincs rajtunk ilyen teher, próbáljuk élvezni a döntőt, mert hatalmas élmény lesz. Reméljük, a hazai meccsre is sokan kilátogatnak.”
A két mérkőzéses finálé első fellépését vasárnap rendezik Tatabányán, a visszavágó lesz Ohridban, ami talán egy kis előnyt jelenthet az ellenfélnek.
„Biztosan jobb lett volna itthon befejezni a döntőt, mert a balkáni csapatok nagy küzdők, bármire képesek hazai pályán. Az első meccs gyakorlatilag alig számít, a visszavágó a fontos, és akkor majd ők lehetnek otthon.
Az eddigi párharcaink során az ellenfélhez képest mindig mi tanultunk többet az első találkozóból, ennek majd a döntőben is nagy szerepe lesz, és ezt most idegenben kell megtennünk.
Győzelem esetén sem mindegy, hol ünnepel az ember, nyilván jobb a saját szurkolók előtt. De ahogy egész évben, most is lesz idegenben tartásunk, és el fogjuk bírni azt a nyomást, ami ott vár ránk.”
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka