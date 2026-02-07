Kétórás meccsre kényszerítette Piros Zsombor Tommy Pault Tatabányán, de az amerikaiak vezetnek a Davis-kupában

Sportágtörténeti összecsapásnak ad otthont a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok a hétvégén, hiszen a magyar teniszválogatott a 32-szeres bajnok nagyhatalom Egyesült Államok világsztárjaival csap össze a Davis-kupa selejtezőjében. Mint ismert, a mieink tavaly februárban Montrealban 3–2-re legyőzték Kanadát, így kivívták a részvételt a finálé szeptemberi selejtezőjében, ott viszont az osztrákok ellen kellemetlen meglepetésre, Debrecenben ugyanilyen arányban alulmaradt a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású magyar csapat, így végül az ellenfél utazhatott Bolognába, a nyolccsapatos szuperdöntőre. Most Tatabányán közel telt ház fogadta a résztvevőket szombaton.

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy az első mérkőzést a világranglista-176. Piros Zsombor vívja az amerikai csapat legnagyobb sztárja, a korábbi világranglista top tízes, jelenleg a 22. helyen álló, négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul ellen. Az egykori junior Roland Garros-győztes anno salakon tanult (de a kemény felület a kedvence, ott verte már például a jelenlegi világranglista-első Carlos Alcarazt is), így egyrészt nyilván ő számított az esélyesnek, másrészt viszont érdekesnek ígérkezett látni, kinek fekszik jobban a tatabányai csarnok újfajta salakos borítása – amellyel kapcsolatban egyébként a magyar és az amerikai teniszezők egymással homlokegyenest ellentétes tapasztalatokról számoltak be az edzések után.