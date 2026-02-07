Ft
02. 07.
szombat
Kétórás meccsre kényszerítette Piros Zsombor Tommy Pault Tatabányán, de az amerikaiak vezetnek a Davis-kupában

2026. február 07. 15:31

A parádés első szett után a meccs végére sebességet váltott az amerikai sztár. Tommy Paul 7:6, 6:3-as sikerével a 32-szeres bajnok Egyesült Államok vezet összesítésben a tatabányai Davis kupa-selejtezőn.

2026. február 07. 15:31
null

Sportágtörténeti összecsapásnak ad otthont a tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok a hétvégén, hiszen a magyar teniszválogatott a 32-szeres bajnok nagyhatalom Egyesült Államok világsztárjaival csap össze a Davis-kupa selejtezőjében. Mint ismert, a mieink tavaly februárban Montrealban 3–2-re legyőzték Kanadát, így kivívták a részvételt a finálé szeptemberi selejtezőjében, ott viszont az osztrákok ellen kellemetlen meglepetésre, Debrecenben ugyanilyen arányban alulmaradt a Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Piros Zsombor, Fajta Péter, Valkusz Máté összeállítású magyar csapat, így végül az ellenfél utazhatott Bolognába, a nyolccsapatos szuperdöntőre. Most Tatabányán közel telt ház fogadta a résztvevőket szombaton. 

A pénteki sorsoláson eldőlt, hogy az első mérkőzést a világranglista-176. Piros Zsombor vívja az amerikai csapat legnagyobb sztárja, a korábbi világranglista top tízes, jelenleg a 22. helyen álló, négyszeres ATP-tornagyőztes Tommy Paul ellen. Az egykori junior Roland Garros-győztes anno salakon tanult (de a kemény felület a kedvence, ott verte már például a jelenlegi világranglista-első Carlos Alcarazt is), így egyrészt nyilván ő számított az esélyesnek, másrészt viszont érdekesnek ígérkezett látni, kinek fekszik jobban a tatabányai csarnok újfajta salakos borítása – amellyel kapcsolatban egyébként a magyar és az amerikai teniszezők egymással homlokegyenest ellentétes tapasztalatokról számoltak be az edzések után. 

Kiváló első szettet láthatott a telt házas tatabányai közönség

Kínos himnuszbakival, aztán maratoni gémekkel indult az első játszma, a két játékos úgy vette el egymás adogatását, hogy már akkor 16 percet mutatott az óra, amikor még csak 1:1-nél jártunk. Ezt követően is remek teniszt láthattunk, kiválóan forgatták egymást a felek, 

Piros Zsombor abszolút pariban volt a favorit Paullal, az első szettben szemre teljesen eltüntette a pályán a több mint 150 ranglistahelynyi különbséget.

A nyitó oda-vissza brék után felváltva hozták a saját adogatásukat, és amikor 6:5-ös Piros-vezetésnél a hazai versenyző 15:0-s előnybe került, egyre jobban izzott a tatabányai csarnok. Paul azonban nem hibázott, így jöhetett a rövidítés: a tie-breaket az amerikai klasszis bírta jobban idegekkel, 6:3-mal hozta, így egy kiváló, 1 óra 11 perces szettet húzott be 7:6-ra. 

PIROS Zsombor; PAUL, Tommy
Tommy Paul győzelemmel mutatkozott be a tatabányai salakon (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A meccs végére sebességet váltott az amerikai

Nagy kérdés volt, az orvosi szünetet már az első játszmában kikérő, a térfélcserénél is ápolásban részesülő Piros innentől mennyire bírja majd tartani a lépést a fizikálisan top amerikaival. Erre a fordulás után megadta a választ: 

1:1-nél brékelte Pault, majd 2:1-es után a meccs egyik legszebb labdamenetét nyerte meg. 

Hiába, az amerikai megvillantotta klasszisát, egyből visszabrékelt, majd egy fokozattal feljebb kapcsolt, 3:2-re máris ő vezetett. Paul innentől már csak egy gémet engedélyezett ellenfelének, így 7:6, 6:3-mal az amerikaiakat juttatta 1–0-s papírforma-előnyhöz. A meccset a védjegyének számító baseballsapkájában szenvtelen arccal, hang nélkül, hűvös profiként végignyomó Tommy Paul annyit adott ki magából, amennyi a kötelező győzelemhez szükséges volt, 

a mindent a pályán hagyó Piros Zsombort viszont így is minden elismerés megilleti, hiszen a világ egyik topklasszisát késztette látványos, kétórás mérkőzésre – nem véletlen, hogy utóbbi a győzelem után elismerően szólt magyar riválisról tenyereseiért és kőkemény teniszéért. 

PIROS Zsombor; PAUL, Tommy
Piros Zsombor az első szettben közel állt a bravúrhoz, végül nem sikerült szenzációt elérnie Tatabányán (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A szombati második egyéni meccsen Marozsán Fábián (46.) következik Ethan Quinn (68.) ellen. Vasárnap a párosok kezdik a programot, azaz a jelenlegi helyzet alapján Marozsán és Piros száll szembe Austin Krajicekkel (52. a páros rangsorban) és a szintén párosspecialista Christian Harrisonnal (11.), aki a múlt héten megnyerte párosban az Australian Opent.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás

