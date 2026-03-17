Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 17.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 17.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott Magyarország

Marco Rossi meghúzta a váratlant: három újonc a magyar válogatott keretében

2026. március 17. 13:12

Marco Rossi kihirdette az idei első keretét. Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is meghívást kapott a magyar válogatottba.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya 25 fős keretet hirdetett a Szlovénia és Görögország elleni márciusi felkészülési mérkőzésekre. Először tagja a keretnek Csinger Márk, az ETO középhátvédje, Szűcs Tamás, a DVSC középpályása és a Barcelona kölcsönjátékosaként a spanyol másodosztályú Andorrában szereplő kapus, Yaakobishvili Áron.

„Nagyon hosszú ideje figyelemmel kísértük a játékosokat, így nemcsak a pillanatnyi forma, hanem a hosszú távú tapasztalataink alapján döntöttünk a meghívásuk mellett – mondta a válogatási elvekről Marco Rossi az mlsz.hu-nak. – 

Sajnos a megszokott játékosok között vannak páran, akik jelenleg nincsenek olyan formában, hogy számolhassunk velük, így ez kitűnő lehetőséget teremtett több újonc meghívására, illetve Redzic Damirt és Bárány Donátot is szeretnénk ismét megnézni közös munka során az edzéseken és a felkészülési mérkőzéseken. Ez a megfelelő időszak arra (beleértve a júniusi meccseinket is), hogy kiderüljön, van-e köztük olyan, aki hosszú távon is érdekes lehet a válogatott számára.”

A magyar válogatott – amely jelenleg 41. a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján – március 28-án, szombaton Szlovéniát (57.), majd három nappal később Görögországot (46.) fogadja a Puskás Arénában. A keret március 23-án, hétfőn kezdi meg a felkészülést Telkiben.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE A MÁRCIUSI MECCSEKRE

Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Nego Loic (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencváros), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg – Ausztria), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A magyar válogatott kerete a Szlovénia és Görögország elleni felkészülési mérkőzésekre (Grafika: MLSZ)

Nyitókép: MLSZ

***

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!