Marco Rossi meghúzta a váratlant: három újonc a magyar válogatott keretében

Maguk mondják el, mi az igazság, miközben a hazai ellenzék még mindig egy mesében él.
Marco Rossi kihirdette az idei első keretét. Yaakobishvili Áron, Csinger Márk és Szűcs Tamás is meghívást kapott a magyar válogatottba.
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya 25 fős keretet hirdetett a Szlovénia és Görögország elleni márciusi felkészülési mérkőzésekre. Először tagja a keretnek Csinger Márk, az ETO középhátvédje, Szűcs Tamás, a DVSC középpályása és a Barcelona kölcsönjátékosaként a spanyol másodosztályú Andorrában szereplő kapus, Yaakobishvili Áron.
„Nagyon hosszú ideje figyelemmel kísértük a játékosokat, így nemcsak a pillanatnyi forma, hanem a hosszú távú tapasztalataink alapján döntöttünk a meghívásuk mellett – mondta a válogatási elvekről Marco Rossi az mlsz.hu-nak. –
Sajnos a megszokott játékosok között vannak páran, akik jelenleg nincsenek olyan formában, hogy számolhassunk velük, így ez kitűnő lehetőséget teremtett több újonc meghívására, illetve Redzic Damirt és Bárány Donátot is szeretnénk ismét megnézni közös munka során az edzéseken és a felkészülési mérkőzéseken. Ez a megfelelő időszak arra (beleértve a júniusi meccseinket is), hogy kiderüljön, van-e köztük olyan, aki hosszú távon is érdekes lehet a válogatott számára.”
A magyar válogatott – amely jelenleg 41. a nemzetközi szövetség (FIFA) világranglistáján – március 28-án, szombaton Szlovéniát (57.), majd három nappal később Görögországot (46.) fogadja a Puskás Arénában. A keret március 23-án, hétfőn kezdi meg a felkészülést Telkiben.
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool – Anglia), Nego Loic (Le Havre – Franciaország), Orbán Willi (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencváros), Szűcs Kornél (Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Styles Callum (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg – Ausztria), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)
Nyitókép: MLSZ
***
