Marco Rossi meghúzta a váratlant: három újonc a magyar válogatott keretében

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya 25 fős keretet hirdetett a Szlovénia és Görögország elleni márciusi felkészülési mérkőzésekre. Először tagja a keretnek Csinger Márk, az ETO középhátvédje, Szűcs Tamás, a DVSC középpályása és a Barcelona kölcsönjátékosaként a spanyol másodosztályú Andorrában szereplő kapus, Yaakobishvili Áron.

„Nagyon hosszú ideje figyelemmel kísértük a játékosokat, így nemcsak a pillanatnyi forma, hanem a hosszú távú tapasztalataink alapján döntöttünk a meghívásuk mellett – mondta a válogatási elvekről Marco Rossi az mlsz.hu-nak. –