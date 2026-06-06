„»Kegyetlen«, hogy még van olyan, hogy vizsga, teljesítmény meg eredményszemlélet, hát még a végén meg-megcsillan az alábukó civilizációnk fénye a meritokrácia eme utolsó omladékain.

El kell törölni hát. Legyen kötelező az utolsó néhány értelmes gyereknek végigszenvednie ahogy a tizenhatéves másodikosokat próbálják reménytelenül írni-olvasni tanítani. Sőt. A garantált kudarc után remélem eljut oda Lannert, Bódis meg a többi egalitárius társadalommérnökösködő, hogy kötelezően ki kell venni az utolsó néhány értelmesebb gyerek agyából egy darabot, így mindenki azonos képességű lesz. Ugyanolyan buta: ez ugyanis az egyetlen megoldás az egyenlőségesdi ócska kommunista álmát elérni.