Miért kell 45 percet ott ülni? – kérdezte a tanórákkal kapcsolatban az oktatási miniszter (VIDEÓ)
Lannert Judit első miniszteri interjújában elárulta azt is, hogy részt vett-e korábban a diáktüntetéseken.
A lényeg, hogy a Lannert-félék elégedettek legyenek.
„»Kegyetlen«, hogy még van olyan, hogy vizsga, teljesítmény meg eredményszemlélet, hát még a végén meg-megcsillan az alábukó civilizációnk fénye a meritokrácia eme utolsó omladékain.
El kell törölni hát. Legyen kötelező az utolsó néhány értelmes gyereknek végigszenvednie ahogy a tizenhatéves másodikosokat próbálják reménytelenül írni-olvasni tanítani. Sőt. A garantált kudarc után remélem eljut oda Lannert, Bódis meg a többi egalitárius társadalommérnökösködő, hogy kötelezően ki kell venni az utolsó néhány értelmesebb gyerek agyából egy darabot, így mindenki azonos képességű lesz. Ugyanolyan buta: ez ugyanis az egyetlen megoldás az egyenlőségesdi ócska kommunista álmát elérni.
Elképesztő, hogy kétszázötven évvel a természettudomány lamarcki tévedésének belátása meg hetven évvel a DNS felfedezése után még mindig ezek a természettudomány-tagadó egalitárius bolondok okoskodhatnak az oktatáspolitikában. Akik tagadják az öröklődést, és akik még a katasztrofális képességromlás idején is görcsösen az okosat akarják lehúzni a butához, a szorgalmasat a lustához. Ezért kapunk egyre rosszabb egyetemi hallgatókat, mert az alap- és középiskolai oktatás is a nagy tudománytalan egalitárius látomás foglya.
Tizenöt éve tanítok, a hanyatlás így is tagadhatatlan. Hát még ha felszámolják az alapjait is annak, hogy az örökletesen okosabb és a hozzáállásában is lényegesen szorgalmasabb a tehetsége szerinti pályákon haladjon. Eltörölni a középiskolai felvételi rendszert, a tudás helyett a vélemény számítson, a diákok részvétele a döntésben meg az emberijogok: hát itt lesz akkor tényleg a civilizáció vége. A lényeg, hogy a Lannert-félék elégedettek legyenek.”
Ezt is ajánljuk a témában
Lannert Judit első miniszteri interjújában elárulta azt is, hogy részt vett-e korábban a diáktüntetéseken.
Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala