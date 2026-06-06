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Tisza Párt Magyarország Tóth Máté közoktatás oktatás

Tizenöt éve tanítok, a hanyatlás így is tagadhatatlan

2026. június 06. 22:48

A lényeg, hogy a Lannert-félék elégedettek legyenek.

2026. június 06. 22:48
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Tóth Máté
Tóth Máté
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„»Kegyetlen«, hogy még van olyan, hogy vizsga, teljesítmény meg eredményszemlélet, hát még a végén meg-megcsillan az alábukó civilizációnk fénye a meritokrácia eme utolsó omladékain.

El kell törölni hát. Legyen kötelező az utolsó néhány értelmes gyereknek végigszenvednie ahogy a tizenhatéves másodikosokat próbálják reménytelenül írni-olvasni tanítani. Sőt. A garantált kudarc után remélem eljut oda Lannert, Bódis meg a többi egalitárius társadalommérnökösködő, hogy kötelezően ki kell venni az utolsó néhány értelmesebb gyerek agyából egy darabot, így mindenki azonos képességű lesz. Ugyanolyan buta: ez ugyanis az egyetlen megoldás az egyenlőségesdi ócska kommunista álmát elérni.

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Elképesztő, hogy kétszázötven évvel a természettudomány lamarcki tévedésének belátása meg hetven évvel a DNS felfedezése után még mindig ezek a természettudomány-tagadó egalitárius bolondok okoskodhatnak az oktatáspolitikában. Akik tagadják az öröklődést, és akik még a katasztrofális képességromlás idején is görcsösen az okosat akarják lehúzni a butához, a szorgalmasat a lustához. Ezért kapunk egyre rosszabb egyetemi hallgatókat, mert az alap- és középiskolai oktatás is a nagy tudománytalan egalitárius látomás foglya.

Tizenöt éve tanítok, a hanyatlás így is tagadhatatlan. Hát még ha felszámolják az alapjait is annak, hogy az örökletesen okosabb és a hozzáállásában is lényegesen szorgalmasabb a tehetsége szerinti pályákon haladjon. Eltörölni a középiskolai felvételi rendszert, a tudás helyett a vélemény számítson, a diákok részvétele a döntésben meg az emberijogok: hát itt lesz akkor tényleg a civilizáció vége. A lényeg, hogy a Lannert-félék elégedettek legyenek.”

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Nyitókép: Lannert Judit Facebook-oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 3 komment

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szim-patikus
2026. június 06. 23:21
Sajnálatos tény, hogy a segélyből kitenyésztett cigányok össze-vissza basszák egymást és emiatt is mozaik viszonyokból ontják a sötét sutyerákokat. A társadalom összetétele megváltozik. Ez bizony megjelenik az iskolapadokban és a képességek szintzuhanásában. At ilyen elbaszott Lennertnek fingja sincs arról, hogy mit kezdjen a primitív massza önmagát túltermelő utódaival. Ezzel a valósággal senki se számol, mert kimondani is vétek, nemhogy kezdeni velem valamit. Lehet itt szintfelmérni, meg kompetenciázni, de sok helyen a tanárok ülnek a gépek elé nehogy a béka segge alá lecsúszott iskolájukról kiderüljön mennyire nulla a szintje.
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8
0
Búvár Kund
2026. június 06. 23:09
A buta embert jóval könnyebb befolyásolni, irányítani, mint az okosat! Az okos embernek saját véleménye van.
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10
0
Gintonic68
2026. június 06. 23:02
Az egész nyugati világ politikusoktól a közemberig iszonyú degradációs spirálban van. Innen nincs kilábalás, viszont a fronton golyófogónak jó lesz a plebs... Szörnyű idők jönnek..🙂‍↔️
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