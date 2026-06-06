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vita Facebook Magyar Péter Toroczkai László parlament választás

Miniszterelnök Úr! Biztos lehet benne, hogy nem ijedek meg Öntől

2026. június 06. 22:22

Arra kérem, hogy a demokratikus esélyegyenlőség és a tiszta választások érdekében törölje a Facebook-oldalát!

2026. június 06. 22:22
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Toroczkai László
Toroczkai László
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„Így legyen ötösöm a lottón! Biztos voltam benne, hogy ha letiltjuk Magyar Pétert a Mi Hazánk Facebook-oldaláról, akkor külön posztban fog panaszkodni. Pár napja ugyanis a Parlamentben is arról beszélt, mennyire feldúlta, hogy egy képviselő letiltotta őt.

Nos, az a helyzet, Miniszterelnök Úr, hogy elegünk lett abból, hogy úgy üzenget és kommentelget a Facebookon, hogy közben pontosan tudja: nekem nem lehet oldalam, így a saját nevemben nem tudok Önnek válaszolni. Ez így nem korrekt. Tudja, vitáztunk már erről, ahogyan arról is, hogy a Meta beavatkozása miatt a választások sem voltak tiszták.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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Ez Önt eddig nem érdekelte, sőt, inkább gúnyolódott rajtam, amikor erről beszéltem. Akkor most miért toporzékol csak azért, mert a Mi Hazánk Facebook-oldalán nem tud kommentelni? Hiszen ez semmiség, nem?

Sőt, arra kérem, Miniszterelnök Úr, hogy a demokratikus esélyegyenlőség és a tiszta választások érdekében törölje a Facebook-oldalát!

Elég lesz a Tisza Pártnak is a párt oldala, ahogyan a Mi Hazánk esetében van. Országjárásra pedig indulhat úgy is, hogy a kisbírók kidobolják a településeken az érkezését – kb. ahogyan nekem kell már hét éve.

Nyilván megteszi ezt az apróságot a magyar demokráciáért, Miniszterelnök Úr, ugye?

De megígérem Önnek, ha miniszterelnökként elintézi a Metánál, hogy lehessen oldalam, levegyenek arról az átláthatatlan, szubjektív fekete listáról (ahol valamiféle »veszélyes személyek« vannak), én az idők végezetéig engedélyezni fogom Önnek, hogy kommenteljen az oldalamon. Soha nem fogom letiltani.

A vitát a tüntetésről és a migrációs paktumról pedig folytassuk hétfőn, személyesen, néhány méterre egymástól, a Parlamentben – ne a Facebookon! Biztos lehet benne, hogy nem ijedek meg Öntől.”

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Nyitókép: Soós Lajos / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
magyar-1977
2026. június 07. 01:05
Eddig azért visítoztál szlováklaci, hogy téged mindenhonnan töröl a facés zsidógyerek, most meg kiderül, hogy van a náciknak facebookjuk?:DD Megint picsát csináltál a szárból butanáci, örülj, hogy a Miniszterelnök úr egy időre kikapart a ganéjból és tehetsz életedben először valami hasznosat!:DDDD
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0
0
Gubbio
•••
2026. június 07. 00:07 Szerkesztve
Ez meg most micsoda a "Mi" Hazánktól? Hadd árassza az ún. "Magyar" a mocskait ott, ahol otthon érzi magát! Aki sokat pofázik - és ő, Mr. Nárcisztikus szeret -, az előbb-utóbb elszólja magát.
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1
0
wasserwoman
2026. június 06. 23:12
ez a harc lesz a végső
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1
0
gyumolcs26
2026. június 06. 23:11
Ha megérti a problémát a címzett, az már fél siker. De a METAkommunikációjával bajok vannak, nemcsak azért mert még gúnyolós kaNpányüzemmódban van.
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4
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