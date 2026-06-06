„Így legyen ötösöm a lottón! Biztos voltam benne, hogy ha letiltjuk Magyar Pétert a Mi Hazánk Facebook-oldaláról, akkor külön posztban fog panaszkodni. Pár napja ugyanis a Parlamentben is arról beszélt, mennyire feldúlta, hogy egy képviselő letiltotta őt.

Nos, az a helyzet, Miniszterelnök Úr, hogy elegünk lett abból, hogy úgy üzenget és kommentelget a Facebookon, hogy közben pontosan tudja: nekem nem lehet oldalam, így a saját nevemben nem tudok Önnek válaszolni. Ez így nem korrekt. Tudja, vitáztunk már erről, ahogyan arról is, hogy a Meta beavatkozása miatt a választások sem voltak tiszták.