„Óriási hibát követett el Magyar Péter” – Toroczkai László szerint elszólta magát a miniszterelnök

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„Megmutatom, hogyan hamisít, hazudik, manipulál és uszít Magyar Péter” – fogalmazott a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.
A Mi Hazánk Mozgalom elnöke a migrációs paktum elleni pénteki tüntetés után közzétett videójában azzal vádolta Magyar Pétert, hogy félrevezető módon mutatta be a demonstráción történteket, és szerinte manipulálta a nyilvánosságot – szúrta ki az Index.
Megmutatom, hogyan hamisít, hazudik, manipulál és uszít Magyar Péter, akit már korábban is a hazugságok, az uszítás, a manipuláció nagymesterének neveztem”
– jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a migrációs paktum elleni pénteki tüntetés apropóján egy, a közösségi oldalára szombaton feltöltött videóban.
„Tegnap a fősodratú média azzal volt tele, hogy Magyar Péter szívecskét mutatott itt a migrációs paktum elleni tüntetőknek, miközben ez egy óriási hazugság, hiszen Magyar Péter videóján is nagyon jól látszik, hogy amikor ő ezt a szívecskét mutatja, akkor már tüntetők nem is voltak itt az utcában” – közölte a pártelnök.
„De történt itt még valami rendkívül fontos dolog:
Magyar Péter ugyanis a manipulatív posztjai és videói közben elkövetett egy óriási hibát, indirekt módon elismerte azt, hogy az uniós pénzek hazahozatalának igenis feltétele a migrációs paktum,
hiszen azt írta ki, hogy mi valójában a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás ellen tüntettünk. Ez szóba sem került, mi a migrációs paktum miatt tüntettünk tegnap. Hát akkor mégiscsak többek között ez az ára a 6000 milliárd forint hazahozatalának?” – tette fel a kérdést Toroczkai László.
„Toroczkai László évek óta panaszkodik, hogy letiltotta a Facebook. Ma meg kirak egy hazug videót a Mi Hazánk FB oldalára, és letilt, hogy ne tudjak válaszolni. Bátor, mint az utcai harcos” – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala