„Óriási hibát követett el Magyar Péter” – Toroczkai László szerint elszólta magát a miniszterelnök

A Mi Hazánk Mozgalom elnöke a migrációs paktum elleni pénteki tüntetés után közzétett videójában azzal vádolta Magyar Pétert, hogy félrevezető módon mutatta be a demonstráción történteket, és szerinte manipulálta a nyilvánosságot – szúrta ki az Index.

Megmutatom, hogyan hamisít, hazudik, manipulál és uszít Magyar Péter, akit már korábban is a hazugságok, az uszítás, a manipuláció nagymesterének neveztem”

– jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a migrációs paktum elleni pénteki tüntetés apropóján egy, a közösségi oldalára szombaton feltöltött videóban.