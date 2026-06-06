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Magyarország migrációs paktum migráció Magyar Péter Toroczkai László bevándorlás

„Óriási hibát követett el Magyar Péter” – Toroczkai László szerint elszólta magát a miniszterelnök

2026. június 06. 21:25

„Megmutatom, hogyan hamisít, hazudik, manipulál és uszít Magyar Péter” – fogalmazott a Mi Hazánk Mozgalom elnöke.

2026. június 06. 21:25
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A Mi Hazánk Mozgalom elnöke a migrációs paktum elleni pénteki tüntetés után közzétett videójában azzal vádolta Magyar Pétert, hogy félrevezető módon mutatta be a demonstráción történteket, és szerinte manipulálta a nyilvánosságot – szúrta ki az Index.

Megmutatom, hogyan hamisít, hazudik, manipulál és uszít Magyar Péter, akit már korábban is a hazugságok, az uszítás, a manipuláció nagymesterének neveztem”

– jelentette ki Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke a migrációs paktum elleni pénteki tüntetés apropóján egy, a közösségi oldalára szombaton feltöltött videóban.

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„Tegnap a fősodratú média azzal volt tele, hogy Magyar Péter szívecskét mutatott itt a migrációs paktum elleni tüntetőknek, miközben ez egy óriási hazugság, hiszen Magyar Péter videóján is nagyon jól látszik, hogy amikor ő ezt a szívecskét mutatja, akkor már tüntetők nem is voltak itt az utcában” – közölte a pártelnök.

„De történt itt még valami rendkívül fontos dolog:

Magyar Péter ugyanis a manipulatív posztjai és videói közben elkövetett egy óriási hibát, indirekt módon elismerte azt, hogy az uniós pénzek hazahozatalának igenis feltétele a migrációs paktum,

hiszen azt írta ki, hogy mi valójában a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás ellen tüntettünk. Ez szóba sem került, mi a migrációs paktum miatt tüntettünk tegnap. Hát akkor mégiscsak többek között ez az ára a 6000 milliárd forint hazahozatalának?” – tette fel a kérdést Toroczkai László.

Magyar Péter reakciója

„Toroczkai László évek óta panaszkodik, hogy letiltotta a Facebook. Ma meg kirak egy hazug videót a Mi Hazánk FB oldalára, és letilt, hogy ne tudjak válaszolni. Bátor, mint az utcai harcos” – írta a miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

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elektronelektor
2026. június 06. 22:34
Jó látni a bugris pszichopatát ahogyan idegállapotba kerül, mert visszanyalt neki az a bizonyos fagylalt. Nagyon sok ilyet kívánok neki. Minél gyakrabban, annál jobb. Mert megérdemli az elmebeteg barma.
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0
0
BBrutus
2026. június 06. 22:23
Magyar sokáig már nem tud játszadozni. Hamar ki fog derülni minden disznóság, amit aláírt.
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2
0
survivor
2026. június 06. 22:17
templar62 Ez egy bolond, pszichopata. Ez 2 evalatt vilagod mindenkinek akinek 70 es IQja van. Caligula, Nero...
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2
0
Ohel
2026. június 06. 22:16
Lassan majd a saját szavazói is meg fogják tudni, hogy mire is szavaztak valójában. Nem hoztak ezek még semmit haza, kaptak egy tartozom neked cetlit, amit kitűzhetnek a kalapjuk mellé.
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3
0
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