Migrációs paktum: Bóka János kőkemény választ adott Magyar Péternek, most már mindenképp válaszolnia kell a miniszterelnöknek

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
A miniszterelnöknél pattog a labda.
A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy Orbán Viktor és a Fidesz felszólította a kormányt, hogy jelentsék be, a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. A hír kapcsán Magyar Péter konkrét válasz helyett elkezdett mutogatni Orbán Viktorra és az előző kormányra. „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök.
„Magyarország eddig következetesen ellenezte a migrációs paktumot. Magyarország eddig egyetlen tagállamként megtagadta annak végrehajtását.
Ma még a magyar emberek dönthetik el, ki léphet be hazánkba.
Ma még a magyar emberek dönthetik el, kivel akarnak együtt élni. Hiába terel Magyar Péter, az egyetlen kérdés az, így marad-e a jövőben is. Erre várjuk a választ” – írta a Facebook Bóka János, korábbi uniós ügyekért felelős miniszter.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala