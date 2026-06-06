Migrációs paktum: Bóka János kőkemény választ adott Magyar Péternek, most már mindenképp válaszolnia kell a miniszterelnöknek

A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy Orbán Viktor és a Fidesz felszólította a kormányt, hogy jelentsék be, a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. A hír kapcsán Magyar Péter konkrét válasz helyett elkezdett mutogatni Orbán Viktorra és az előző kormányra. „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök.

Rendet tett a fejekben Bóka János

„Magyarország eddig következetesen ellenezte a migrációs paktumot. Magyarország eddig egyetlen tagállamként megtagadta annak végrehajtását.