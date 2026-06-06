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Magyarország migrációs paktum Bóka János Magyar Péter Orbán Viktor Európai Unió

Migrációs paktum: Bóka János kőkemény választ adott Magyar Péternek, most már mindenképp válaszolnia kell a miniszterelnöknek

2026. június 06. 17:16

A miniszterelnöknél pattog a labda.

2026. június 06. 17:16
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A Mandiner is beszámolt róla szombaton, hogy Orbán Viktor és a Fidesz felszólította a kormányt, hogy jelentsék be, a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani. A hír kapcsán Magyar Péter konkrét válasz helyett elkezdett mutogatni Orbán Viktorra és az előző kormányra. „A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök.

Rendet tett a fejekben Bóka János

„Magyarország eddig következetesen ellenezte a migrációs paktumot. Magyarország eddig egyetlen tagállamként megtagadta annak végrehajtását.

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Ma még a magyar emberek dönthetik el, ki léphet be hazánkba.

Ma még a magyar emberek dönthetik el, kivel akarnak együtt élni. Hiába terel Magyar Péter, az egyetlen kérdés az, így marad-e a jövőben is. Erre várjuk a választ”írta a Facebook Bóka János, korábbi uniós ügyekért felelős miniszter.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 93 komment

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Hobby024
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2026. június 06. 19:55 Szerkesztve
Amikor néha bebaszok, tajt hülyére iszom magam, eszembe jutnak a Magyarról posztolt régebbi kommentjeim. Gazdasági világválság van, az olajárak az egekben. Európa a vesztébe rohan, Orbán nagyhatalmi szövetségese a bukás szélén. Az Eu-ból politikai okok miatt visszatartják a nekünk járó milliárdokat és milliókat fizetünk a migráns paktum elutasításáért. Az Eu szavazásain egyetlen szövetséges a benes dekrétumokat hirdető Ficó. MO. miniszterelnöke egy pszihopata hazudozó, olyan mint aki maga alatt vágja a fát. Ja! És
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Ízisz
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2026. június 06. 19:41 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Itt van a kinagyított fotó és videó arról, hogy m.p. hogyan köpi le a tüntetőket!!! Magyar Péter köpködve provokálta, gyalázta a saját állampolgárait. A nemzetközi politikatörténetben és a diplomáciában is teljesen példátlan az a szint, amit a tegnapi budapesti demonstráción láthattunk. Arra viszont a modern, civilizált világban nincs példa, hogy egy demokratikusan megválasztott országvezető az erkélyről obszcén kézmozdulatokkal - a középső ujját felmutatva -, sőt, a felvételek alapján vélhetően _leköpve_ - igen, jól olvasod, és nem átvitt értelemben leköpve, hanem ténylegesen, valóban leköpve az erkélyről - provokálja és gyalázza a saját állampolgárait." Mocskos hazaáruló m.p. és tisza!!! 💯😐👌❗ vadhajtasok.hu/2026/06/06/magyar-peter-kopkodve-provokalta-gyalazta-a-sajat-allampolgarait
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re2026
2026. június 06. 19:37
Bájgunár petya mindenbe beleegyezett! Most persze szokásosan terel,csak itt a tények döntenek,nem a face videók!!?
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elektronelektor
2026. június 06. 19:34
"magyar-1977 2026. június 06. 18:40 Péter Magyar Ha megdobnak kővel, dobd vissza kenyérrel! Kevés lesz ez, srácok!" Mihez kevés? Ahhoz hogy tisztán lássa hogy a messiása súlyos elmebeteg, mi kell még önnek? Hogy tömegbe lövessen, tucatszám gyilkoltassa az embereket a téren?
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