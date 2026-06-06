Drasztikusan felgyorsultak az események: Orbán Viktor már most felszólította Magyar Pétert

„A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök.

Ismert, Magyarország kormánya hivatalosan nem fogadta el, sőt határozottan elutasította és ellenezte az Európai Unió migrációs paktumát 2024-ben. Bár az Európai Unió Tanácsa 2024. május 14-én véglegesen elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumot, ez a tagállamok többségi döntésével történt, amely során a magyar kormány a jogszabálycsomag elemei ellen szavazott.

Orbán Viktor a migrációs paktum 2024. május 14-i végső uniós elfogadása utáni napokban és hetekben erőteljes ellenállást, a végrehajtás teljes megtagadását hirdette meg. A korábbi miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a többségi döntéssel elfogadott paktumot Magyarország kötelező jellege ellenére sem fogja végrehajtani. Kijelentette, hogy nem fognak migránsokat átvenni más tagállamoktól, nem fizetnek büntetést, és nem fognak „migránsgettókat” építeni a magyar határokon.