Drasztikusan felgyorsultak az események: Orbán Viktor már most felszólította Magyar Pétert

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Gyorsan cselekednie kellett a Fidesznek, mert egy héten belül életbe léphet a migrációs paktum.
Orbán Viktor és a Fidesz szombaton felszólította a kormányt, hogy jelentsék be, a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani.
A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be,
hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!”
– fogalmazott a Facebook-oldalán a volt miniszterelnök.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, az Európai Unió új migrációs és menekültügyi csomagja – hivatalos nevén az EU Migration and Asylum Pact – az elmúlt évek egyik legjelentősebb jogalkotási vállalkozása a közösség történetében. Létrejöttének hátterében a 2015-ös migrációs válság, valamint az azt követő politikai és intézményi feszültségek állnak, amelyek rámutattak arra, hogy a meglévő rendszer – különösen a Dublini rendeletek – nem képes hatékonyan kezelni a tömeges beáramlást és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan terheket.
Az új paktum célja tehát egyszerre a határvédelem megerősítése, a menekültügyi eljárások felgyorsítása és egy újfajta „szolidaritási mechanizmus” bevezetése az uniós tagállamok között.
A csomagot 2024-ben fogadták el, és a legtöbb eleme 2026 közepétől, fokozatosan lép hatályba.
„A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök.
Ismert, Magyarország kormánya hivatalosan nem fogadta el, sőt határozottan elutasította és ellenezte az Európai Unió migrációs paktumát 2024-ben. Bár az Európai Unió Tanácsa 2024. május 14-én véglegesen elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumot, ez a tagállamok többségi döntésével történt, amely során a magyar kormány a jogszabálycsomag elemei ellen szavazott.
Orbán Viktor a migrációs paktum 2024. május 14-i végső uniós elfogadása utáni napokban és hetekben erőteljes ellenállást, a végrehajtás teljes megtagadását hirdette meg. A korábbi miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a többségi döntéssel elfogadott paktumot Magyarország kötelező jellege ellenére sem fogja végrehajtani. Kijelentette, hogy nem fognak migránsokat átvenni más tagállamoktól, nem fizetnek büntetést, és nem fognak „migránsgettókat” építeni a magyar határokon.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP