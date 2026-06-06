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Tisza Párt Brüsszel Magyarország migrációs paktum migráció Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Drasztikusan felgyorsultak az események: Orbán Viktor már most felszólította Magyar Pétert

2026. június 06. 15:20

Gyorsan cselekednie kellett a Fidesznek, mert egy héten belül életbe léphet a migrációs paktum.

2026. június 06. 15:20
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Orbán Viktor és a Fidesz szombaton felszólította a kormányt, hogy jelentsék be, a brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani.

A Fidesz Elnöksége felszólítja a kormányt és a miniszterelnököt, haladéktalanul jelentsék be,

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hogy a június 12-én hatályba lépő brüsszeli migrációs paktumot Magyarország nem fogja végrehajtani!”

– fogalmazott a Facebook-oldalán a volt miniszterelnök.

A migrációs paktumról

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt, az Európai Unió új migrációs és menekültügyi csomagja – hivatalos nevén az EU Migration and Asylum Pact – az elmúlt évek egyik legjelentősebb jogalkotási vállalkozása a közösség történetében. Létrejöttének hátterében a 2015-ös migrációs válság, valamint az azt követő politikai és intézményi feszültségek állnak, amelyek rámutattak arra, hogy a meglévő rendszer – különösen a Dublini rendeletek – nem képes hatékonyan kezelni a tömeges beáramlást és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan terheket.

Az új paktum célja tehát egyszerre a határvédelem megerősítése, a menekültügyi eljárások felgyorsítása és egy újfajta „szolidaritási mechanizmus” bevezetése az uniós tagállamok között.

A csomagot 2024-ben fogadták el, és a legtöbb eleme 2026 közepétől, fokozatosan lép hatályba.

Magyar Péter reakciója

„A bukott miniszterelnök a migrációs paktumról kérdez. A magyaroknak is lenne egy kérdése: miért nem akadályozta meg Orbán Viktor a paktum elfogadását az Európai Unióban? Miért?” – fogalmazott a miniszterelnök.

Ismert, Magyarország kormánya hivatalosan nem fogadta el, sőt határozottan elutasította és ellenezte az Európai Unió migrációs paktumát 2024-ben. Bár az Európai Unió Tanácsa 2024. május 14-én véglegesen elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumot, ez a tagállamok többségi döntésével történt, amely során a magyar kormány a jogszabálycsomag elemei ellen szavazott.

Orbán Viktor a migrációs paktum 2024. május 14-i végső uniós elfogadása utáni napokban és hetekben erőteljes ellenállást, a végrehajtás teljes megtagadását hirdette meg. A korábbi miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a többségi döntéssel elfogadott paktumot Magyarország kötelező jellege ellenére sem fogja végrehajtani. Kijelentette, hogy nem fognak migránsokat átvenni más tagállamoktól, nem fizetnek büntetést, és nem fognak „migránsgettókat” építeni a magyar határokon.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

Összesen 84 komment

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Sorrend:
Perika65
2026. június 06. 16:56
A bukott jelzőt azt okvetlenül hozzá kell tenni. Nem bukott,megbuktatták. Közösen összefogva mindenki mindenkivel. Amúgy esze ágában sincs semmiféle felszólítást elfogadni MP-nek. Ő az igazság bajnoka és töretlenül halad az útján. De amilyen intézkedeseket sejtetnek,lehet egyesek még vissza fogják sírni az elmúlt rendszert.
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3
0
auditorium
•••
2026. június 06. 16:53 Szerkesztve
" az Európai Unió Tanácsa 2024. május 14-én véglegesen elfogadta a migrációs és menekültügyi paktumot, ez a tagállamok többségi döntésével történt, amely során a magyar kormány a jogszabálycsomag elemei ellen szavazott." Elfogadtàk TÖBBSÉGI DÖNTÉSSEL és törvényként most 2O26. június 12-én lép hatályba. Ez történt volna akkor is, ha a Fidesz nyer. ERGO, nem nagyhanggal kellene most ez ellen tiltakozni, mert nem érünk el vele semmit, esetleg az EU-s pénzek további visszatartását és továbbra is marad a Tisza kormány. FIGYELJÜK MEG, nézzünk körbe, hogyan próbálnak kibújni ügyeskedve ebből a "Szolidaritási paktumból" a hasonló kisebb országok, ahol még viszonylag kevés a bevándorló. Ott ül a sok jogász, használják az eszüket. NE legyünk mindig mi a fekete bárány, a többiek pedig agyafúrt. körmönfont kibúvókat találnak, tessék-lássék valamit engednek és a hivatalos szövegük megegyezik UvdL által elvárt mantrával. Così fan tutte (tutti).
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Nuttika
2026. június 06. 16:53
Nem fogja beismerni, pláne, hogy már több helyen olvasni, hogy már hoztak migránsokat, már vannak Magyarország területén egyelőre külföldi katonák által őrizve...
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Ízisz
•••
2026. június 06. 16:45 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Ízisz bbcord 2026. június 06. 16:42 A tiszás szavazók biztosan nem kedvesek!!! 💯❗👌 Aki nem érzi szükségesnek, ne szidja őket... De dicsérni sincs miért... A hazánkat árúsítják ki a nyugati bolsevik birodalomnak... 💯👌❗ A többi O.K. ❗😉
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6
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