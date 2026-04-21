Brüsszel szorításában: titkos migrációs kompromisszumra kényszerülhet Magyar Péter

Ezt erősíti az is, ahogyan Budapest a biztonságos származási országok listájáról szóló vitákban viselkedett.

A magyar álláspont itt is az volt, hogy a teljes migrációs és menekültügyi paktummal szembeni fenntartásait fenn kell tartani, és a tagjelölt országokat automatikusan fel kellene venni az uniós listára. Ez első pillantásra technikai részletnek tűnhet, valójában azonban arról árulkodik, hogy a korábbi magyar kormány nemcsak szimbolikus politikai síkon, hanem a jogi-adminisztratív részletszabályok szintjén is igyekezett a többségi iránytól eltérő rendszert kialakítani.



Mindezek alapján jól kirajzolódik, hogy a migrációs paktum valamilyen szintű elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyar teljesítse ígéretét az uniós források hazahozatala kapcsán. De mi is az a migrációs paktum?



Hogyan jött létre a migrációs paktum?

Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi csomagja – hivatalos nevén az EU Migration and Asylum Pact – az elmúlt évek egyik legjelentősebb jogalkotási vállalkozása a közösség történetében. Létrejöttének hátterében a 2015-ös migrációs válság, valamint az azt követő politikai és intézményi feszültségek állnak, amelyek rámutattak arra, hogy a meglévő rendszer – különösen a Dublini rendeletek – nem képes hatékonyan kezelni a tömeges beáramlást és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan terheket. Az új paktum célja tehát egyszerre a határvédelem megerősítése, a menekültügyi eljárások felgyorsítása és egy újfajta „szolidaritási mechanizmus” bevezetése az uniós tagállamok között.