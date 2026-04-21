európai bíróság financial times migrációs rendszer európai unió Magyar Péter

Brüsszel szorításában: titkos migrációs kompromisszumra kényszerülhet Magyar Péter

2026. április 21. 09:06

Magyar Péter egyszerre utasítja el a migrációs paktumot és keres kompromisszumot az EU-val, miközben milliárdos bírság és befagyott források nehezítik a helyzetet. Az új kormány előtt kemény döntés áll: engedmény vagy konfrontáció Brüsszellel. De mi is az a migrációs paktum? Most mindent elmondunk!

Kovács András
„Elutasítom a migrációs megállapodást, de megoldás lehet, hogy cserébe más országok védelmi képességeibe beszállunk” – ezt a felemás választ adta Magyar Péter még múlt héten a migrációs paktummal kapcsolatban. A helyzet bonyolultságát jól mutatja, hogy a Financial Times szerint 27 feltételt kell végrehajtania az új magyar kormánynak, ha szeretné hazahozni az uniós forrásokat. Ezek között szerepel a menekültügyi szabályozás módosítása is. Külön vitát jelent, hogy Magyarország nem hajtotta végre az Európai Bíróság menekültügyi döntését, ami miatt napi egymillió eurós bírságot fizet, és ez az összeg már közel 900 millió euróra emelkedett. 

A migrációs paktum elfogadása az uniós források hazahozatalához kellhet, de ebből még komoly gondja lehet Magyarnak
Forrás: Anadolu via AFP

Innen indul a Tisza-kormány

Az Orbán-kormány hosszú évek alatt egy olyan álláspontot alakított ki, amelyet már az uniós végrehajtási dossziék is tükröznek. Az éves szolidaritási támogatás ügyében Magyarország Szlovákiával együtt ellene szavazott, miközben a legtöbb tagállam támogatta az elfogadást vagy legfeljebb tartózkodott. Ez azért beszédes, mert itt nem elvi politikai nyilatkozatról, hanem a migrációs paktum gyakorlati működtetésének egyik konkrét eleméről volt szó. Az új kormány így nem egy általános politikai vitát, hanem egy olyan intézményi helyzetet vesz át, ahol Magyarország már a végrehajtási döntéseknél is a kemény ellenzők táborában áll.

Ezt erősíti az is, ahogyan Budapest a biztonságos származási országok listájáról szóló vitákban viselkedett. 

A magyar álláspont itt is az volt, hogy a teljes migrációs és menekültügyi paktummal szembeni fenntartásait fenn kell tartani, és a tagjelölt országokat automatikusan fel kellene venni az uniós listára. Ez első pillantásra technikai részletnek tűnhet, valójában azonban arról árulkodik, hogy a korábbi magyar kormány nemcsak szimbolikus politikai síkon, hanem a jogi-adminisztratív részletszabályok szintjén is igyekezett a többségi iránytól eltérő rendszert kialakítani. 

Mindezek alapján jól kirajzolódik, hogy a migrációs paktum valamilyen szintű elfogadása szükséges ahhoz, hogy Magyar teljesítse ígéretét az uniós források hazahozatala kapcsán. De mi is az a migrációs paktum? 
 

Hogyan jött létre a migrációs paktum?

Az Európai Unió új migrációs és menekültügyi csomagja – hivatalos nevén az EU Migration and Asylum Pact – az elmúlt évek egyik legjelentősebb jogalkotási vállalkozása a közösség történetében. Létrejöttének hátterében a 2015-ös migrációs válság, valamint az azt követő politikai és intézményi feszültségek állnak, amelyek rámutattak arra, hogy a meglévő rendszer – különösen a Dublini rendeletek – nem képes hatékonyan kezelni a tömeges beáramlást és az egyes tagállamokra nehezedő aránytalan terheket. Az új paktum célja tehát egyszerre a határvédelem megerősítése, a menekültügyi eljárások felgyorsítása és egy újfajta „szolidaritási mechanizmus” bevezetése az uniós tagállamok között.

A csomagot 2024-ben fogadták el, és a legtöbb eleme 2026 közepétől, fokozatosan lép hatályba. 

Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak – így Magyarországnak is – körülbelül két évük volt a szükséges jogi és intézményi felkészülésre. 

  • A szabályok nem egyetlen rendeletből állnak, hanem több, egymással összefüggő jogszabályból, amelyek közül kiemelkedik az úgynevezett menekültügyi és migrációkezelési rendelet, a határeljárásról szóló szabályozás, valamint a visszaküldési rendszer reformja.
  • A paktum egyik központi eleme az új szolidaritási mechanizmus. 
  • Ez lényegében azt jelenti, hogy ha egy tagállam – jellemzően a külső határon fekvő országok, például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország  – túl nagy migrációs nyomás alá kerül, akkor a többi tagállamnak hozzá kell járulnia a teher enyhítéséhez.

Ez a hozzájárulás többféle formát ölthet: menedékkérők átvétele (relokáció), pénzügyi támogatás vagy operatív segítségnyújtás. Fontos azonban, hogy a rendszer „rugalmas”: a tagállamok elvileg választhatnak, hogy milyen módon járulnak hozzá.

Az EU képtelen megbirkózni a migrációs válsággal 
Így jött létre a kötelező kvóta

Magyarország szempontjából éppen ez a pont az egyik legvitatottabb. Az Orbán-kormány álláspontja szerint a mechanizmus valójában „kvótákat” vezet be, még ha nem is kötelező jellegű minden esetben az átvétel. A vita lényege az, hogy vajon a szolidaritás valóban választható-e, vagy a rendszer pénzügyi és jogi kényszereken keresztül mégis rákényszeríti a tagállamokat a migránsok befogadására. 

A Fidesz-kormány következetesen elutasította a relokációt, és azt hangsúlyozta, hogy a migráció kezelését a külső határok védelmére kell alapozni, nem pedig a belső elosztásra.

Ezzel összefüggésben különösen fontos Magyarország földrajzi helyzete. Az ország a nyugat-balkáni útvonal egyik kulcspontja, és déli határa – különösen a szerb határszakasz – évek óta intenzív migrációs nyomás alatt áll. A magyar kormány már a 2015-ös válság idején fizikai határzárat épített ki, és azóta is szigorú határvédelmi politikát folytat. Ez a megközelítés gyakran ütközik az uniós intézmények – például az Európai Bizottság – álláspontjával, amelyek szerint a menedékkérők jogainak biztosítása és az uniós jog betartása elsődleges.

A paktum egy másik kulcseleme a gyorsított határeljárás bevezetése. Ez azt jelenti, hogy az EU külső határain a menedékkérelmeket rövid határidőn belül elbírálják, és azokat, akik nem jogosultak védelemre, gyorsabban visszaküldik a származási vagy tranzitországokba. Ez a rendszer részben közel áll a magyar kormány által régóta szorgalmazott „külső hotspotok” vagy határon történő elbírálás elvéhez, ugyanakkor szigorú garanciákat ír elő az alapjogok védelmére. Itt perszer a végrehajtás az egyik legfőbb kérdés.

Magyarország esetében külön kérdés, hogy a jelenlegi gyakorlat – például a tranzitzónák megszüntetése utáni, nagyrészt külföldi nagykövetségeken történő menedékkérelem-benyújtás – mennyiben egyeztethető össze az új uniós szabályokkal.

Valószínű, hogy a paktum életbe lépésével Magyarországnak módosítania kell bizonyos jogszabályait, különösen az eljárások hozzáférhetősége és a határon történő feldolgozás tekintetében.

Ez itt a kérdés!

A vita tétje messze túlmutat a konkrét szabályokon. Valójában arról szól, hogy milyen irányba fejlődjön az Európai Unió migrációs politikája: egy központosítottabb, közös felelősségvállaláson alapuló rendszer felé, vagy inkább a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó, tagállami hatáskörben maradó megoldások irányába. Magyarország az utóbbi álláspont egyik legkövetkezetesebb képviselője, és politikai stratégiájának középpontjában a határvédelem, valamint a migráció elutasítása áll.

Ezzel szemben az uniós intézmények és több nyugat-európai tagállam azt hangsúlyozza, hogy a migráció közös kihívás, amely csak közös eszközökkel kezelhető. A paktum ezért kompromisszum: egyszerre tartalmaz szigorúbb határvédelmi és visszaküldési szabályokat, valamint a tagállamok közötti szolidaritás intézményesítését. Magyarország számára a legnagyobb kérdés az lesz, hogy miként tudja összeegyeztetni saját, szigorú migrációs politikáját az uniós kötelezettségekkel. Mindez pedig már a hamarosan hivatlba lépő Magyar-kormány egyik legnagyobb dilemmája lesz. 

namégmitnem
2026. április 21. 10:05
Ezekben a napokban brüsszeli és tagállami tisztviselők a tálibokkal afgán menekültek befogadásáról tárgyalnak. Európába tehát újabb afgán kontingensek beérkezése várható, sajnos nyilván nem valóban a pokolból menekülő nőké, hanem katonakorú fegyverviselteké. Kézenfekvő a gondolat, hogy az EU számára kapóra jön a magyarországi fordulat és ezeket az embereket hazánkban akarja majd elhelyezni, hisz a migránspaktumot a temu-messiás és brüsszeli frakciója egy emberként szavazta meg. Erősiti a feltételezést, hogy - bár a szelfibajnok engedelmesen beállt ugrálni a balettba, - Ursula kárörvendően kap az alkalmon, hogy utólag is büntesse azt a Magyarországot, amely mert önálló, patrióta politikát folytatni. Igy nem kizárt, hogy afgánokat leszünk kénytelenek befogadni, eltartani. Afgánokat, akik a soknemzetiségű migráns-népesség legrettegettebb elemei. Szép új világ, ami ránk köszöntött.
néhai Ch.Pilot
2026. április 21. 09:50 Szerkesztve
A migránsok beengedését, migráns táborok kialakítását mindenáron(!) meg kell akadályozni. Ha azok bejönnek, Magyarországnak tényleg vége! Ha kitiltanak is, ha letartóztatnak is, ezt ki kell mondani.
néhai Ch.Pilot
2026. április 21. 09:45
Miért lenne titkos? Mindenki tudja, hogy ezt követelik. És mindenki tudja, hogy a Korcs (Peter Madzsjar) mindent meg fog tenni, amit Orbán Viktor miniszterelnök úr megtagadott az Uniótól. Hiszen a Korcs ezért lehetett miniszterelnök. Ezért választották meg Brüsszelben - nem itt, a választás csak színjáték volt, de nem a mi kormányunk, hanem az EU és Ukrajna részéről. Ez a választás évekkel ezelőtt eldőlt. Azon a "szép" napon, amikor Manfred Stréber kiejtette száján a mondatot: "Viktor Orban is the past, Peter Madzsjar is the future." Ettől fogva Orbán miniszterelnök úr azon dolgozott, hogy megerősítse az országot és az emberek helyzetét, hogy amikor jön az összeomlás - tudta, hogy jönni fog -, minél jobbak legyenek a túlélési esélyeink. Így tett Mátyás király is a törökök egyre növekvő nyomásakor. Tudta, hogy előbb utóbb átszakad a gát - nem kis részben a pártütő magyar nemesség miatt - és igyekezett megerősíteni az országot a túlélés biztosítására. Most is ez lett. Túl kell élni.
Unknown
2026. április 21. 09:39 Szerkesztve
Komcsi tisza megoldás lesz: beengedik a nyugat-európában leselejtezett analfabéta bűnöző migráncs szemetet,és fizetik mellette a napi egy millás négeradót.
