Brüsszel feltételekhez köti a visszatartott magyar milliárdokat: a migráció és Ukrajna ügyében is engedményeket vár

A korrupcióellenes intézkedések között szerepel az Integritás Hatóság és az Antikorrupciós Munkacsoport megerősítése, valamint annak biztosítása, hogy a nyomozások és vádemelések elutasítása bíróság előtt megtámadható legyen. A Bizottság emellett a civil kontroll erősítését is elvárja, beleértve a jogalkotás átláthatóságát és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés biztosítását.

A közbeszerzési reformok célja a verseny növelése és az összeférhetetlenségi szabályok szigorítása. Az uniós elvárások szerint csökkenteni kell az egyajánlatos tenderek arányát, valamint meg kell akadályozni az ajánlatkérők és ajánlattevők közötti összefonódásokat. Az ellenőrzési rendszer átalakítása keretében a magyar hatóságoknak teljes körűen alkalmazniuk kell az uniós kockázatelemző eszközöket, és biztosítaniuk kell az OLAF hatékony vizsgálati lehetőségeit.

Az igazságszolgáltatás területén a Bizottság azt várja, hogy erősödjön az Országos Bírói Tanács szerepe, és csökkenjen az Országos Bírósági Hivatal elnökének befolyása. A reformoknak ki kell terjedniük a Kúria működésére és a bírói függetlenséget érintő kérdésekre is. Külön elvárás a hatáskör ugrás tilalma, amely az Alkotmánybíróság és a rendes bíróságok viszonyát érinti.