Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak– Kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A miniszterelnök először ad interjút a választás óta.
Először adott interjút a leköszönő miniszterelnök a vasárnapi országgyűlési választások óta. Orbán Viktor csütörtök este 7 órától Patriótán beszélt
múltról, jelenről, de leginkább a jövőről.
Orbán Viktor az interjúban elsőként a vereség mértékéről beszélt, amely szerinte egyértelmű.
– Olyan helyzetben vagyunk, hogy a jobboldali közösség ilyen formában nem tudja folytatni tevékenységét, teljes megújulásra van szükség.
Lezárult egy politikai korszak – mondta. Jelezte, rá számíthatnak a jövőben is.
Elmondása szerint már az első jelzéseknél tudta, hogy baj lesz, látta, hogy a kampány nem működött.
Arra építettünk, hogy 72 százalék körüli lesz a részvétel, de ennél több lett, és ami korán bejött, mind ellenünk jött. Érzelmi hullámvasúton utazom azóta is, fájdalmat, ürességet éreztem, azóta munkaterápíával gyógyítom magam
– mondta.
Úgy folytatta, a nemzeti oldal hívei leginkább a hazájukért aggódnak, és ő egyetértek velük. – Egy mondatban: Isten óvja Magyarországot – mondta, hozzátéve, hogy ők azért féltik az országot, mert látják a körülöttünk lévő kihívásokat. Ez még nekünk is nagy kihívás lett volna 3 millió szavazóval, de meg tudtuk volna védeni őket a migráció, a háború, az energiaválság terén. Kérdés, hogy a most felálló kormány képes lesz-e erre .
Mindenkinek azt tanácsolta, legyen úrrá a fájdalmán, és legyen büszke mindarra, amit az elmúlt 16 évben elértek. Jelezte, ezeket a vívmányokat meg fogják védeni, ha rombolásra kerülne sor.
Méltóságteljesen kell viselni a vereséget. Ez egy erőpróba. Tort ülnek rajtunk, bántják a nemzeti oldalon lévőket, de méltósággal kell viselni minden méltatlan piszkálódást
– hangsúlyozta.
Úgy folytatta, nem állítja, hogy 3,2 millió ember rosszul döntött, ez majd kiderül, de azt kívánja nekik, hogy teljesüljön a reményük. Leszögezte, sosem fognak szurkolni a hazájuk ellen, majd kiderül, hogy jól döntöttek-e azok, akik nem a nemzeti oldalra szavaztak.
A kampányról azt mondta, az asztalon két ajánlat volt. Az egyiket a Fidesz tette le, azzal, hogy bajok jönnek, a változtatás veszélyes. A másik azt mondta, változás kell, szabaduljunk meg a kormánypártoktól.
Az ő üzenetük erősebb volt, de ezért nem tehetek szemrehányást a munkatársaimnak, jól dolgoztak
– fogalmazott, hozzátéve, nem lehet 4 nap alatt megfejteni, miért nem sikerült, miért volt a másik, szerinte veszélyesebb üzenet meggyőzőbb.
Jelezte, annak a tudásnak a bitrokában, ahogy a kampányt eltervezték, nem tudna változtatni, mert mindenkivel őszintén beszélt, komolyan vette az embereket. – A felelős én vagyok – mondta. Szerinte, soha ennyi ember kampányban ennyi munkát nem végzett, szíve vérét kilocsolta mindenki.
Elmondta azt is, az elmúlt 16 évből olyan nemzeti vívmányok születtek, mint a családtámogatások, a rezsicsökkentés, a lakástámogatás. Ezek büszkeségre okot adó teljesítmények, de a választók a jövőre szavaztak, nem a múltra. Jelezte, ha ezeket lerombolják, az emberek élete rosszabb lesz. Építeni kell, nem rombolni. Mint mondta, nem ismertek az új kormány szándékai ezeket illetően, egymásnak ellentmondó dolgok hangoztak el.
A választási vereségre a jövőben igyekszünk választ adni. Választmányt tartunk, kiadtam a Fidesz teljes megújításának feladatát, lesz kongresszus is, és június végére eljuthatunk oda, hogy megtisztuljunk. A nemzeti oldalon holdudvarok, polgári körök vannak, ez egy nagy világ, ennek a jövőjét kell megterveznünk.
A kampányra visszatérve, azt mondta, ha látta volna előre az eredményt, más kampányt csinált volna. – Én is azt hittem, győzni fogunk. A hagyományos 72 százalék feletti szavazókhoz lehet, hogy nem értem el. Azt kell megvizsgálni, ők miért nem szavaztak ránk – mondta.
A közvéleménykukatásokra reagálva úgy fogalmazott, nem lehet azzal védekezni, hogy félrevezették volna.
Arra a felvetésre, hogy a NER legnagyobb vétke az volt, hogy félrenézett, miközben sokan meggazdagodtak, azt mondta, ez biztos hozzájárult a Tisza győzelméhez.
– Soha nem tűrem meg semmilyen korrupciót, minden ügyben, ahol komoly gyanú merült fel, a hatóság eljárását támogattam. Mindig elmondtam, minden adót be kell fizetni. A luxizás az életmód kérdése, és ennek folytatása öngyilkosság lenne
– mondta.
Orbán Viktor hangsúlyozta, az országnak szurkol, hogy ne járjon rosszul. Közölte, minden jó dolgot támogatni fognak, ahol rombolást tapasztalnak, nem fogadják el az igazságtalanságot. Példaként említette a köztársasági elnökkel szembeni lemondási felszólítást, amit szerinte nem lehet megtenni, ahogy fenyegetni sem lehet alkotmánybírákat. – Arról lehet beszélni, hogy a 2/3-al mit lehet tenni, de embereket fenyegni azzal, hogy majd kirúgják őket, nem lehet – szögezte le.
Kitért arra, a nemzeti kormány vívmányait meg tudják védeni, ha meg tudnak újulni, de ez az előttünk álló hetek feladata. – Azt a világot, amiben mi élünk a nyár végén remélhetőleg látni fogjuk – mondta, jelezve, ezt csak az abban részt vevő embereket tehetik meg.
Az első feladat, az átadás-átvétel. A második, hogy összehívják a kongresszust. A harmadik a frakció megújítása. Más emberekre lesz szükség a parlamentben.
Közölte, a Fidesz listája alapján ütőképes frakaciót kell létrehozni, ő pedig egy jelentős átalakítást fog támogatni.
A nemzeti közösség tagjainak azt üzente, "egy vérből valók vagyunk".
Én mindig ide tartoztam, itt van a helyem, ez az életterem, ahol otthon vagyok
– fogalmazott, hozzátéve, lenyűgöző emberek vannak a nemzeti oldalon, vannak elveik, értékeik, amit várnak, hogy az megjelenjen a politikában, programként, legjobb esetben kormányzati döntésként. Jeleze, speciális viszonyban van a közösséggel, és mindig szerette szervezni ezt. – Nem először várják el tőlem, hogy szervezzem újjá a közösséget, ez volt a rendszerváltáskor, majd 2002-ben, miként most is – sorolta. Hozzátette,
hagyományos politikai kategóriák már nincsenek. Vannak patrióták, hazafiak, és van a másik oldal, a globalista, a brüsszeli, és az élet nagy kérdései is így kerülnek elénk, mint gazdasági szuverenitás, családpolitika, migráció. Ezekre választ kell találni. A jövő pedig a hazafiaké
–szögezte le.
Közölte, ha a szertárban kap munkát az is jó, de ha kell csapatkapitányként vezeti pályára a csapatot. – De nem én fogom ezt eldönteni. Akárhogy is lesz, én azt a feladatot elvégzem. Ha kell kiviszem a csapatot a következő mérkőzésre, én fel is készítem őket arra a meccsre – zárta szavait Orbán Viktor.
