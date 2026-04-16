04. 16.
csütörtök
04. 16.
csütörtök
patrióta interjú választás orbán viktor

Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak– Kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)

2026. április 16. 18:49

A miniszterelnök először ad interjút a választás óta.

Először adott interjút a leköszönő miniszterelnök a vasárnapi országgyűlési választások óta. Orbán Viktor csütörtök este 7 órától Patriótán beszélt

múltról, jelenről, de leginkább a jövőről.

 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Teljes megújulásra van szükség

Orbán Viktor az interjúban elsőként  a vereség mértékéről beszélt, amely szerinte egyértelmű. 

– Olyan helyzetben vagyunk, hogy a jobboldali közösség ilyen formában nem tudja folytatni tevékenységét, teljes megújulásra van szükség. 

Lezárult egy politikai korszak – mondta. Jelezte, rá számíthatnak a jövőben is. 

Elmondása szerint már az első jelzéseknél tudta, hogy baj lesz, látta, hogy a kampány nem működött. 

Arra építettünk, hogy 72 százalék körüli lesz a részvétel, de ennél több lett, és ami korán bejött, mind ellenünk jött. Érzelmi hullámvasúton utazom azóta is, fájdalmat, ürességet éreztem, azóta munkaterápíával gyógyítom magam 

– mondta.

Úgy folytatta, a nemzeti oldal hívei leginkább a hazájukért aggódnak, és ő egyetértek velük. – Egy mondatban: Isten óvja Magyarországot – mondta, hozzátéve, hogy ők azért féltik az országot, mert látják a körülöttünk lévő kihívásokat. Ez még nekünk is nagy kihívás lett volna 3 millió szavazóval, de meg tudtuk volna védeni őket a migráció, a háború, az energiaválság terén. Kérdés, hogy a most felálló kormány képes lesz-e erre .

Méltósággal kell viselni

Mindenkinek azt tanácsolta, legyen úrrá a fájdalmán, és legyen büszke mindarra, amit az elmúlt 16 évben elértek. Jelezte, ezeket a vívmányokat meg fogják védeni, ha rombolásra kerülne sor. 

Méltóságteljesen kell viselni a vereséget. Ez egy erőpróba. Tort ülnek rajtunk, bántják a nemzeti oldalon lévőket, de méltósággal kell viselni minden méltatlan piszkálódást

 – hangsúlyozta.

Úgy folytatta, nem állítja, hogy  3,2 millió ember rosszul döntött, ez majd kiderül, de azt kívánja nekik, hogy teljesüljön a reményük. Leszögezte, sosem fognak szurkolni a hazájuk ellen, majd kiderül, hogy jól döntöttek-e azok, akik nem a nemzeti oldalra szavaztak.

A kampányról azt mondta, az asztalon két ajánlat volt. Az egyiket a Fidesz tette le, azzal, hogy bajok jönnek, a változtatás veszélyes. A másik azt mondta, változás kell, szabaduljunk meg a kormánypártoktól. 

Az ő üzenetük erősebb volt, de ezért nem tehetek szemrehányást a munkatársaimnak, jól dolgoztak 

– fogalmazott, hozzátéve, nem lehet 4 nap alatt megfejteni, miért nem sikerült, miért volt a másik, szerinte veszélyesebb üzenet meggyőzőbb.

Nemzeti vívmányok születtek

Jelezte, annak a tudásnak a bitrokában, ahogy a kampányt eltervezték, nem tudna változtatni, mert mindenkivel őszintén beszélt, komolyan vette az embereket.  – A felelős én vagyok – mondta. Szerinte, soha ennyi ember kampányban ennyi munkát nem végzett, szíve vérét kilocsolta mindenki. 

Elmondta azt is, az elmúlt 16 évből olyan nemzeti vívmányok születtek, mint a családtámogatások, a rezsicsökkentés, a lakástámogatás. Ezek büszkeségre okot adó teljesítmények, de a választók a jövőre szavaztak, nem a múltra. Jelezte, ha ezeket lerombolják, az emberek élete rosszabb lesz. Építeni kell, nem rombolni. Mint mondta, nem ismertek az új kormány szándékai ezeket illetően, egymásnak ellentmondó dolgok hangoztak el.

Választmány és kongresszus is lesz

A választási vereségre a jövőben igyekszünk választ adni. Választmányt tartunk, kiadtam a Fidesz teljes megújításának feladatát, lesz kongresszus is, és június végére eljuthatunk oda, hogy megtisztuljunk. A nemzeti oldalon holdudvarok, polgári körök vannak, ez egy nagy világ, ennek a jövőjét kell megterveznünk. 

A kampányra visszatérve, azt mondta, ha látta volna előre az eredményt, más kampányt csinált volna. – Én is azt hittem, győzni fogunk. A hagyományos 72 százalék feletti szavazókhoz lehet, hogy nem értem el. Azt kell megvizsgálni, ők miért nem szavaztak ránk – mondta.

A közvéleménykukatásokra reagálva úgy fogalmazott, nem lehet azzal védekezni, hogy félrevezették volna. 

Vége a luxizásnak

Arra a felvetésre, hogy a NER legnagyobb vétke az volt, hogy félrenézett, miközben sokan meggazdagodtak, azt mondta, ez biztos hozzájárult a Tisza győzelméhez. 

– Soha nem tűrem meg semmilyen korrupciót, minden ügyben, ahol komoly gyanú merült fel, a hatóság eljárását támogattam. Mindig elmondtam, minden adót be kell fizetni. A luxizás az életmód kérdése, és ennek folytatása öngyilkosság lenne 

– mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta, az országnak szurkol, hogy ne járjon rosszul. Közölte, minden jó dolgot támogatni fognak, ahol rombolást tapasztalnak, nem fogadják el az igazságtalanságot. Példaként említette a köztársasági elnökkel szembeni lemondási felszólítást, amit szerinte nem lehet megtenni, ahogy fenyegetni sem lehet alkotmánybírákat. – Arról lehet beszélni, hogy a 2/3-al mit lehet tenni, de embereket fenyegni azzal, hogy majd kirúgják őket, nem lehet – szögezte le.

Megújul a frakció

Kitért arra, a nemzeti kormány vívmányait meg tudják védeni, ha meg tudnak újulni, de ez az előttünk álló hetek feladata. – Azt a világot, amiben mi élünk a nyár végén remélhetőleg látni fogjuk – mondta, jelezve, ezt csak az abban részt vevő embereket tehetik meg. 

Az első feladat, az átadás-átvétel. A második, hogy összehívják a kongresszust. A harmadik a frakció megújítása. Más emberekre lesz szükség a parlamentben. 

Közölte, a Fidesz listája alapján ütőképes frakaciót kell létrehozni, ő pedig egy jelentős átalakítást fog támogatni. 

A  nemzeti közösség tagjainak azt üzente, "egy vérből valók vagyunk". 

Én mindig ide tartoztam, itt van a helyem, ez az életterem, ahol otthon vagyok

 – fogalmazott, hozzátéve, lenyűgöző emberek vannak a nemzeti oldalon, vannak elveik, értékeik, amit várnak, hogy az megjelenjen a politikában, programként, legjobb esetben kormányzati döntésként. Jeleze, speciális viszonyban van a közösséggel, és mindig szerette szervezni ezt. – Nem először várják el tőlem, hogy szervezzem újjá a közösséget, ez volt a rendszerváltáskor, majd 2002-ben, miként most is – sorolta.  Hozzátette, 

hagyományos politikai kategóriák már nincsenek. Vannak patrióták, hazafiak, és van a másik oldal, a globalista, a brüsszeli, és az élet nagy kérdései is így kerülnek elénk, mint gazdasági szuverenitás, családpolitika, migráció. Ezekre választ kell találni. A jövő pedig a hazafiaké 

–szögezte le.

Közölte, ha a szertárban kap munkát az is jó, de ha kell csapatkapitányként vezeti pályára a csapatot. – De nem én fogom ezt eldönteni. Akárhogy is lesz, én azt a feladatot elvégzem. Ha kell kiviszem a csapatot a következő mérkőzésre, én fel is készítem őket arra a meccsre – zárta szavait Orbán Viktor.

 

 

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 92 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
grenki-2
2026. április 16. 20:12
Meglátjuk képesek e rá...
pesti051
2026. április 16. 20:12
Látom a tiszás elvtársakban felhorgadt az őszinte proletár indulat... :)))
Türelem
2026. április 16. 20:09
Vasárnap a fiatalok leváltották a Fideszt, a DK-t, a jobb -és baloldalt, az öregeket......ennyi volt......Orbán képtelen volt felismerni a generációs váltás szülte helyzetet...az új kormány szavazói bázisát alkotó fiatalok számára a haza, a múlt, a történelem, a család, az identitás már érdektelen, nevetséges, avitt dolog.
westend
2026. április 16. 20:08
még mindig idejár vergődni a poloskatampon sereg - nem szólt nekik senki hogy vége a kampánynak?
