Orbán Viktor: Teljes megújulásra van szüksége a jobboldalnak– Kövesse nálunk élőben! (VIDEÓ)

Orbán Viktor hangsúlyozta, az országnak szurkol, hogy ne járjon rosszul. Közölte, minden jó dolgot támogatni fognak, ahol rombolást tapasztalnak, nem fogadják el az igazságtalanságot. Példaként említette a köztársasági elnökkel szembeni lemondási felszólítást, amit szerinte nem lehet megtenni, ahogy fenyegetni sem lehet alkotmánybírákat. – Arról lehet beszélni, hogy a 2/3-al mit lehet tenni, de embereket fenyegni azzal, hogy majd kirúgják őket, nem lehet – szögezte le.

Megújul a frakció

Kitért arra, a nemzeti kormány vívmányait meg tudják védeni, ha meg tudnak újulni, de ez az előttünk álló hetek feladata. – Azt a világot, amiben mi élünk a nyár végén remélhetőleg látni fogjuk – mondta, jelezve, ezt csak az abban részt vevő embereket tehetik meg.

Az első feladat, az átadás-átvétel. A második, hogy összehívják a kongresszust. A harmadik a frakció megújítása. Más emberekre lesz szükség a parlamentben.

Közölte, a Fidesz listája alapján ütőképes frakaciót kell létrehozni, ő pedig egy jelentős átalakítást fog támogatni.

A nemzeti közösség tagjainak azt üzente, "egy vérből valók vagyunk".

Én mindig ide tartoztam, itt van a helyem, ez az életterem, ahol otthon vagyok

– fogalmazott, hozzátéve, lenyűgöző emberek vannak a nemzeti oldalon, vannak elveik, értékeik, amit várnak, hogy az megjelenjen a politikában, programként, legjobb esetben kormányzati döntésként. Jeleze, speciális viszonyban van a közösséggel, és mindig szerette szervezni ezt. – Nem először várják el tőlem, hogy szervezzem újjá a közösséget, ez volt a rendszerváltáskor, majd 2002-ben, miként most is – sorolta. Hozzátette,

hagyományos politikai kategóriák már nincsenek. Vannak patrióták, hazafiak, és van a másik oldal, a globalista, a brüsszeli, és az élet nagy kérdései is így kerülnek elénk, mint gazdasági szuverenitás, családpolitika, migráció. Ezekre választ kell találni. A jövő pedig a hazafiaké

–szögezte le.

Közölte, ha a szertárban kap munkát az is jó, de ha kell csapatkapitányként vezeti pályára a csapatot. – De nem én fogom ezt eldönteni. Akárhogy is lesz, én azt a feladatot elvégzem. Ha kell kiviszem a csapatot a következő mérkőzésre, én fel is készítem őket arra a meccsre – zárta szavait Orbán Viktor.

