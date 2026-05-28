Lengyelország kórház amerikai katonák katona baleset Egyesült Államok

Amerikai katonák sérültek meg az Ukrajnával szomszédos országban: még mindig vizsgálják az incidens körülményeit

2026. május 28. 18:06

A lengyelek már sejtik, mi okozhatta a balesetet.

Nyolc amerikai katona sérült meg csütörtökön egy közúti balesetben, miközben az északnyugat-lengyelországi Drawsko Pomorskiében működő gyakorlótérre utaztak – közölte az interia.pl lengyel hírportál hivatalos lengyel katonai forrásokra hivatkozva.

A tehergépkocsin összesen 24 katona utazott, amikor a jármű Drawsko Pomorskie közelében váratlanul letért az országútról és felborult

– mondta el a hírportálnak Tomasz Zygmunt, a katonai rendészet helyi szóvivője. Előzetes hatósági vizsgálat szerint a balesetet a gépkocsivezető figyelmetlensége okozta. Az egyik sérült katonát súlyos állapotban, helikopterrel szállították kórházba. További hat bajtársát környékbeli járási kórházakban ápolnak, állapotuk stabil. Egy sérült katona elutasította a kórházba szállítást.

A baleset körülményeit a lengyel katonai rendészet vizsgálja a nyugat-lengyelországi Poznanban működő katonai ügyészség felügyelete alatt.

Lengyelországban mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, egy részük rotációs, egy másik pedig állandó jelleggel.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

Unknown
2026. május 28. 18:36
Az oroszok megzavarták a gpst. Ezért tértek le az útról. Februártól a vaze rendszeresen eltéveszti a kocsi helyzetét. Nem az oroszok zavarják, hanem az amik korlátozzák.
