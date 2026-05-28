Amerikai katonák sérültek meg az Ukrajnával szomszédos országban: még mindig vizsgálják az incidens körülményeit

A lengyelek már sejtik, mi okozhatta a balesetet.
Nyolc amerikai katona sérült meg csütörtökön egy közúti balesetben, miközben az északnyugat-lengyelországi Drawsko Pomorskiében működő gyakorlótérre utaztak – közölte az interia.pl lengyel hírportál hivatalos lengyel katonai forrásokra hivatkozva.
A tehergépkocsin összesen 24 katona utazott, amikor a jármű Drawsko Pomorskie közelében váratlanul letért az országútról és felborult
– mondta el a hírportálnak Tomasz Zygmunt, a katonai rendészet helyi szóvivője. Előzetes hatósági vizsgálat szerint a balesetet a gépkocsivezető figyelmetlensége okozta. Az egyik sérült katonát súlyos állapotban, helikopterrel szállították kórházba. További hat bajtársát környékbeli járási kórházakban ápolnak, állapotuk stabil. Egy sérült katona elutasította a kórházba szállítást.
A baleset körülményeit a lengyel katonai rendészet vizsgálja a nyugat-lengyelországi Poznanban működő katonai ügyészség felügyelete alatt.
Lengyelországban mintegy 10 ezer amerikai katona állomásozik, egy részük rotációs, egy másik pedig állandó jelleggel.
(MTI)
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP