Odaszúrt a Fidesz-frakció: ötven nap telt el a választások óta, semmit nem látni a tiszás ígéretek végrehajtásából

A Fidesz-frakció szerint „a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook-nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának palástolása, a politikai hangulatkeltés fenntartása”. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta csütörtökön az MTI-t.

„A Tisza-kormány számára minden eszköz és információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy a korábbi kormány működését teljes mértékben megismerje. Az elmúlt tizenhat évben képződött több milliárd – elektronikusan is rögzített – irat az új kormány birtokában van” – emelték ki.