Odaszúrt a Fidesz-frakció: ötven nap telt el a választások óta, semmit nem látni a tiszás ígéretek végrehajtásából

A Tisza Párt értékei: még Brüsszelben is meglepődtek azon, kit nevezett ki Magyar Péter
A brüsszeli portálnak is feltűntek az összefonódások.
„Facebook-posztok helyett várjuk a valódi kormányzati munka megkezdését” – fogalmaz a frakció.
A Fidesz-frakció szerint „a minisztériumi pincékben való miniszterelnöki és miniszteri Facebook-nyomozói tevékenység célja a valódi kormányzati munka hiányának palástolása, a politikai hangulatkeltés fenntartása”. Az ellenzéki képviselőcsoport erről közleményben tájékoztatta csütörtökön az MTI-t.
„A Tisza-kormány számára minden eszköz és információ rendelkezésre áll ahhoz, hogy a korábbi kormány működését teljes mértékben megismerje. Az elmúlt tizenhat évben képződött több milliárd – elektronikusan is rögzített – irat az új kormány birtokában van” – emelték ki.
A Fidesz-frakció szerint csaknem ötven nappal a választások után semmit nem látni az emberek életét megkönnyítő tiszás kampányígéretek végrehajtásából.
„Házmesterkedés és a Facebook-posztok helyett várjuk a valódi kormányzati munka megkezdését” – tették hozzá.
