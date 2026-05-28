Ft
Ft
23°C
12°C
Ft
Ft
23°C
12°C
05. 28.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 28.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
otthon start program otthon centrum világgazdaság lakáspiac

Itt vannak a legfrissebb számok: lassan nem a panel lesz a megoldás, ha olcsó lakást akar

2026. május 28. 16:24

A vidéki lakáspiacon gyakorlatilag eltűnt a panelek korábbi árelőnye.

2026. május 28. 16:24
null

Jelentősen átalakult a vidéki lakáspiac 2026 elejére. A vidéki lakáspiacon gyakorlatilag eltűnt a panelek korábbi árelőnye, miután az árak egy év alatt több mint 25 százalékkal emelkedtek. A drágulást elsősorban az egyetemvárosok hajtják, Debrecenben már az egymillió forintot is átlépte a panelek átlagos négyzetméterára – írja a Világgazdaság.

Az Otthon Centrum adatai szerint a megyei jogú városokban a panelek átlagos négyzetméterára már 814 ezer forintnál jár, miközben a téglalakásoké 825 ezer forint. 

A különbség országos átlagban mindössze 11 ezer forint négyzetméterenként, ami egy átlagos, 50 négyzetméteres lakás esetében alig félmillió forintos eltérést jelent.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A legnagyobb drágulást éppen a panellakások piacán mérték:

  • éves szinten 25,7 százalékkal emelkedtek az árak, 
  • miközben a téglalakások 14,
  • a családi házak pedig 11,7 százalékos áremelkedést mutattak.

A folyamat mögött elsősorban az egyetemvárosok erős kereslete áll. 

Az Otthon Centrum elemzési vezetője, Soóki-Tóth Gábor szerint az Otthon Start Program, a kedvezőbb támogatási környezet és a hitelkamatok alakulása rengeteg vásárlót terelt a piacra, különösen azokban a városokban, ahol magas a fiatalok és a diákok aránya.

A szakértők szerint a vidéki lakáspiac egyre inkább kettészakad: 

a nagy, erős gazdaságú és egyetemi központokban tovább emelkedhetnek az árak, míg a kisebb, periférikusabb városok leszakadása folytatódhat.

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Zsolt75
2026. május 28. 17:07
De gyűlölöm ezeket a lakógépeket.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!