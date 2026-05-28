Itt vannak a legfrissebb számok: lassan nem a panel lesz a megoldás, ha olcsó lakást akar

Jelentősen átalakult a vidéki lakáspiac 2026 elejére. A vidéki lakáspiacon gyakorlatilag eltűnt a panelek korábbi árelőnye, miután az árak egy év alatt több mint 25 százalékkal emelkedtek. A drágulást elsősorban az egyetemvárosok hajtják, Debrecenben már az egymillió forintot is átlépte a panelek átlagos négyzetméterára – írja a Világgazdaság.
Az Otthon Centrum adatai szerint a megyei jogú városokban a panelek átlagos négyzetméterára már 814 ezer forintnál jár, miközben a téglalakásoké 825 ezer forint.
A különbség országos átlagban mindössze 11 ezer forint négyzetméterenként, ami egy átlagos, 50 négyzetméteres lakás esetében alig félmillió forintos eltérést jelent.
A legnagyobb drágulást éppen a panellakások piacán mérték:
A folyamat mögött elsősorban az egyetemvárosok erős kereslete áll.
Az Otthon Centrum elemzési vezetője, Soóki-Tóth Gábor szerint az Otthon Start Program, a kedvezőbb támogatási környezet és a hitelkamatok alakulása rengeteg vásárlót terelt a piacra, különösen azokban a városokban, ahol magas a fiatalok és a diákok aránya.
A szakértők szerint a vidéki lakáspiac egyre inkább kettészakad:
a nagy, erős gazdaságú és egyetemi központokban tovább emelkedhetnek az árak, míg a kisebb, periférikusabb városok leszakadása folytatódhat.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt