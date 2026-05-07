05. 07.
csütörtök
otthon centrum nagygyörgy tibor üzletember

Gigantikus összeget nyert pókeren egy magyar milliárdos – a teljes nyereményt eladományozza

2026. május 07. 07:58

A hazai ingatlanpiac egyik meghatározó szereplője minden ellenfelét maga mögé utasította.

2026. május 07. 07:58
A 2700 eurós nevezési díjú PokerStars Open High Roller versenyre 821 nevezés érkezett, így a nyereményalap közel kétmillió euróra nőtt. A döntő asztalnál több nemzetközileg ismert profi pókeres is helyet kapott, de Nagygyörgy Tibor végül minden ellenfelét maga mögé utasította. A fináléban az argentin Luis Sequeirát győzte le, ezzel megszerezve a 352 ezer eurós fődíjat – írja a Szeretlek Magyarország

Nagygyörgy Tibor, akinek vagyonát mintegy 69 milliárd forintra becsülik, és rendszeresen szerepel a leggazdagabb magyarok listáján, a győzelme után figyelemre méltó felajánlást tett. A hírek szerint a teljes nyereményösszeg a Biggeorge Alapítvány az Esélyekért szervezethez kerül. Az alapítványt az üzletember 2022-ben hozta létre 500 millió forintos induló tőkével azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat támogasson.

Nagygyörgy Tibor neve elsősorban a hazai ingatlanpiacról lehet ismerős: cége, a Biggeorge Holding meghatározó szerepet tölt be a budapesti lakóingatlan-fejlesztések piacán, több nagyszabású lakóparkprojekt is a nevéhez fűződik. Az üzletember tavaly vált meg egyik legismertebb érdekeltségétől, az Otthon Centrumtól.

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
donciccio-2
2026. május 07. 08:37
saját alapítványnak utalt
gyzoltan-2
2026. május 07. 08:25
-ha egy üzlet egyszer beindul.., sorban lesznek követői.., csak el ne késsenek vele..! Gyanús, hogy ez a "gesztus" a hivatalba lépő adminisztrációnak szól...
kirvik3
2026. május 07. 08:13
Hogy lehet valaki milliárdos az ingatlanból? Fura ez. Nem inkább a melósok jövedelmére kellene költeni és akkor kevesebb marad a tulajnak?
adjadneki
2026. május 07. 08:05
A közelmúltig semmit nem tudtam erről az emberről. Ez így szimpatikus nekem
