Gigantikus összeget nyert pókeren egy magyar milliárdos – a teljes nyereményt eladományozza

A 2700 eurós nevezési díjú PokerStars Open High Roller versenyre 821 nevezés érkezett, így a nyereményalap közel kétmillió euróra nőtt. A döntő asztalnál több nemzetközileg ismert profi pókeres is helyet kapott, de Nagygyörgy Tibor végül minden ellenfelét maga mögé utasította. A fináléban az argentin Luis Sequeirát győzte le, ezzel megszerezve a 352 ezer eurós fődíjat – írja a Szeretlek Magyarország.
Nagygyörgy Tibor, akinek vagyonát mintegy 69 milliárd forintra becsülik, és rendszeresen szerepel a leggazdagabb magyarok listáján, a győzelme után figyelemre méltó felajánlást tett. A hírek szerint a teljes nyereményösszeg a Biggeorge Alapítvány az Esélyekért szervezethez kerül. Az alapítványt az üzletember 2022-ben hozta létre 500 millió forintos induló tőkével azzal a céllal, hogy hátrányos helyzetű gyermekeket és fiatalokat támogasson.
Nagygyörgy Tibor neve elsősorban a hazai ingatlanpiacról lehet ismerős: cége, a Biggeorge Holding meghatározó szerepet tölt be a budapesti lakóingatlan-fejlesztések piacán, több nagyszabású lakóparkprojekt is a nevéhez fűződik. Az üzletember tavaly vált meg egyik legismertebb érdekeltségétől, az Otthon Centrumtól.
