„Férfinak lenni nem hatalom, hanem szolgálat” – idén is átadták a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat

Olyan férfiakat ismerünk el, akik példájukkal világosságot gyújtanak mások szívében, és megmutatják, hogy a férfierő igazi forrása a szeretet, a felelősség és a hűség.

Ahogy Dávid bátorsága egész népének adott reményt, úgy adják ezek a férfiak is a jövő nemzedékeinek a biztonság és hit örökségét. Mert minden korban szükség van férfiakra, akik nem hátrálnak meg, hanem kiállnak az értékek mellett – akár a legnagyobb próbák idején is.”

Ez a díj tehát nem csupán elismerés, hanem küldetés. A jövő építésének küldetése, amelyben minden férfi és minden nő közösen hordozza a teremtés felelősségét. A Gránit Oroszlán Példakép Díj azokról szól, akik vállalják ezt az utat, és életükkel bizonyítják, hogy a szív bátorsága örök. Az élet szolgálata célt, erőt és egészséget ad – hangsúlyozta még az alapító. Hozzátette, ma, amikor a férfi minta romokban hever, sosem volt nagyobb szükségünk olyan férfiakra, akik hitet adnak – a családban, a felelősségvállalásban, az élet szeretetében.

„Ők a mi lámpásaink, akik megmutatják, hogy férfinak lenni nem hatalom, hanem szolgálat.”

Bedő Imre szerint az elismerés legfőbb üzenete, hogy a társadalom megerősödése nem képzelhető el példamutató férfiak nélkül, akik családjukért, közösségükért és nemzetükért egyaránt felelősséget vállalnak.