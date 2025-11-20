Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
közélet Korda György Kapu Tibor Gránit Oroszlán Példakép Díj pedagógus kategória Bedő Imre mester apa üzletember

„Férfinak lenni nem hatalom, hanem szolgálat” – idén is átadták a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat

2025. november 20. 09:50

Az elismeréssel a mesterek, férfi pedagógusok, felelős üzletemberek és közéleti szereplők áldozatos munkáját jutalmazzák. Díjat kapott mások mellett Kapu Tibor és Juhász Árpád is.

2025. november 20. 09:50
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Kilencedik alkalommal adták át a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat, a férfiak világnapja előestéjén, november 18-án. A Férfiak Klubja által szervezett ünnepélyes gála idén is megteltek az Eiffel Műhelyház falai motiváló történetekkel, megható pillanatokkal és azzal az üzenettel, amelyre ma talán minden eddiginél nagyobb szükség van: 

a férfi példakép érték.

2025-ben már kilencedik alkalommal adták át a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat.
2025-ben már kilencedik alkalommal adták át a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat. Öt kategóriában ismerték el a pldamutató magyar férfiakat. Fotó: Férfiak Klubja

A rangos elismerést azok a férfiak vehetik át, akik életükkel, hivatásukkal és közösségi felelősségvállalásukkal követendő mintát mutatnak. A díj mára társadalmi és erkölcsi mércévé vált, amely a férfierényeket – 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron
  • erőt,
  • tartást,
  • hűséget,
  • felelősséget 

 – ünnepli a november 19-i férfiak világnapja alkalmából.

Ezt is ajánljuk a témában

Férfi példaképeket állítanak a nemzet elé

A gálát Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Gránit Oroszlán Példakép Díj alapítója nyitotta meg, aki a társadalmi szervezet küldetéséről a következőket mondta: 

„A férfiak világnapja alkalmából, egyedülálló módon minden évben férfi példaképeket állítunk a nemzet elé. 

Olyan férfiakat ismerünk el, akik példájukkal világosságot gyújtanak mások szívében, és megmutatják, hogy a férfierő igazi forrása a szeretet, a felelősség és a hűség.

Ahogy Dávid bátorsága egész népének adott reményt, úgy adják ezek a férfiak is a jövő nemzedékeinek a biztonság és hit örökségét. Mert minden korban szükség van férfiakra, akik nem hátrálnak meg, hanem kiállnak az értékek mellett – akár a legnagyobb próbák idején is.” 

Ez a díj tehát nem csupán elismerés, hanem küldetés. A jövő építésének küldetése, amelyben minden férfi és minden nő közösen hordozza a teremtés felelősségét. A Gránit Oroszlán Példakép Díj azokról szól, akik vállalják ezt az utat, és életükkel bizonyítják, hogy a szív bátorsága örök. Az élet szolgálata célt, erőt és egészséget ad – hangsúlyozta még az alapító. Hozzátette, ma, amikor a férfi minta romokban hever, sosem volt nagyobb szükségünk olyan férfiakra, akik hitet adnak – a családban, a felelősségvállalásban, az élet szeretetében.

 „Ők a mi lámpásaink, akik megmutatják, hogy férfinak lenni nem hatalom, hanem szolgálat.” 

Bedő Imre szerint az elismerés legfőbb üzenete, hogy a társadalom megerősödése nem képzelhető el példamutató férfiak nélkül, akik családjukért, közösségükért és nemzetükért egyaránt felelősséget vállalnak.

Az idei díjátadó gála fővédnöke Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára volt, aki az egybegyűlteknek elmondta, az est során olyan férfiakat ünneplünk, akik cselekvő módon építik családjukat, közösségüket és ezzel országunk, nemzetünk jövőjét. 

A magyar családtámogatási rendszer az édesapák számára is lehetőséget biztosít a családtámogatási ellátások többségének igénybevételére, így a fokozottabb részvételre a gyermeknevelésben” – mutatott rá az államtitkár.

Öt kategória, megannyi megható életút

Az est során öt kategóriában „ Apa, Férfi pedagógus, Mester, Felelős üzletember, Közéleti személyiség – ismerték el azokat, akik nap mint nap „rendíthetetlenül építik a jövőt”. A díjazottakat minden évben a korábbi kitüntetettekből álló, titkos szavazással döntő Gránit Oroszlán Példakép Testület választja ki.

Az Apa kategória az apai jelenlét és az otthon megtartó erejének fontosságát emeli ki, az idei év díjazottjai: Cserta Gábor, Horváth Károly, Oroszi Gábor.

A Férfi pedagógus kategória a nevelésben, tanításban helytálló férfi példaképeket ünnepli, amelynek kitüntetettjei: Gerliczki András, Menyhárt Ernő, Papp Tibor.

A Mester kategória a mindennapok hőseit ismeri el, akik életükkel tanítanak, díjazottjai idén: Balásy Szabolcs, Mester Károly, Toncs Péter.

A Felelős üzletember kategória a társadalmi felelősséget vállaló vezetőket díjazza, ebben az évben Bérces Attila, Dvariecki Bálint és Lőrincz Attila vehette át a megtisztelő díjat.

A Közéleti kategória azokat emeli ki, akik közszereplőként is hiteles értékrendet képviselnek, kiemeltjei 2025-ben: Juhász Árpád geológus; Kapu Tibor kutató űrhajós; Korda György énekes, előadóművész és Süveges Gergő újságíró, riporter. Kapu Tibor betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen.

Kapu Tibor édesapja meghatottan vette át fia helyett a díjat. Fotó: Férfiak Klubja

„Öröm látni, hogy Tibi mennyire inspirálja a legkisebbeket”

A Közélet kategóriában idén Kapu Tibor kapta a legtöbb szavazatot. A fiatalembert édesapja  – példaképe – képviselte ezen az estén, aki a gálát követően elárulta, nagyon megható volt a fia helyett átvenni a díjat.

„Sajnálom, hogy a fiam nem lehetett itt, pedig nagyon szeretett volna. A büszkeség az öröm érzései kavarognak most bennem” – fogalmazott az édesapa.

Idősebb Kapu Tibor azt is elárulta, hogy mi volt annak a két évnek a legnehezebb és legfelemelőbb pillanata, ami a kiválasztástól egészen a hazatérésig eltelt. 

„A legnehezebb a felbocsátás és a visszaérkezés pillanatai voltak. A legjobb pedig az volt, mikor Houstonban leszállt a repülőről, és újra találkozhattunk vele.”

Az édesapa arról is beszélt, hogy a családjával együtt megtanult együtt élni azzal, hogy megismerik őket az utcán, és még mindig fokozott irántuk is a sajtó érdeklődése – „nem jelent terhet mindez számunkra.”

Végül arra is kitért, hova vezet az az út, amire a HUNOR Magyar Űrhajós Program és Kapu Tibor révén ismét rálépett Magyarország. 

„Az, hogy Tibi 25 kísérletet hajtott végre a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, inspirálóan hat a kutatókra és az egyetemekre egyaránt, akárcsak azokra a cégekre, amelyek az űrkutatással foglalkoznak. S bízom benne, hogy az Axiom–4 küldetés tartalékos magyar űrhajósa, Cserényi Gyula minél hamarabb folytatni tudja a megkezdett munkát, és az itthon maradt kísérleteket el tudja majd végezni. Az pedig, hogy a legkisebbeket, a gyerekeket mennyire foglalkoztatja ez a téma és Tibi személye, számunkra is meglepő volt. 

De öröm látni, hogy mennyire inspirálja őket, és mekkora örömmel fogadják a fiamat” 

– zárta gondolatait Kapu Tibor.

Szívvel, lélekkel készülnek a jubileumra

„Ez már a kilencedik évadja volt a Gránit Oroszlán Példakép Díj átadónak. Bevallom, eleinte féltem is attól, hogy vajon találunk-e férfi példaképeket. Ez komplex dolog: nem elég jó közéleti szereplőnek, üzletembernek vagy férfi pedagógusnak lenni, hanem valóban férfi példaképnek kell lenni” – hangsúlyozta a Mandinernek Bedő Imre.

„Egy ilyen példaképnek a családjában, a munkahelyén és a kollégáival kapcsolatban is mindennek rendben kell lennie. S úgy tűnik, hogy minél inkább beérik ez, minél inkább emelkedik a presztízse, egyre komolyabb jelölések érkeznek. Tehát van remény, hogy találunk ilyen férfiakat, és ez nekünk, szervezőknek és a külső szemlélőknek is reményt ad, hogy igenis élnek még közöttünk példaképek, akik közül a Gránit Oroszlán Testületnek egyre nehezebb választani” – húzta alá.

A Férfiak Klubja és a Gránit Oroszlán Példakép Díj alapítója arra a kérdésünkre, a jövő évi jubileumi alkalom mennyiben lehet majd másabb, mint az eddigiek, azt felelte, hogy a műsor minden évben nem más, mint „a díjazottak lelkéből összeálló mozaik”. 

„Azt remélem, hogy a jubileumi évben is a nagyon jó emberek nagyon jó lélekmozaikokat adnak össze. Ezen túlmenően nem gondolkoztam még a 2026-os eseményen. Tíz év az mégiscsak tíz év, amiért hálát kell adnunk. S mivel ennek a díjátadónak az értékét a jelöltek adják, ezért izgalommal várjuk, hogy kikre érkeznek majd méltatások” – tekintett előre Bedő Imre.

Nyitókép: Férfiak Klubja

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. november 20. 14:42
Bravo
Válasz erre
1
0
dryanflowd-
2025. november 20. 12:37
„Ők a mi lámpásaink (l. Hadházy Ákos, Kapu Tibor), akik megmutatják: alsó-Kolumbián (ki gépen száll, az tudja jól) hol derogál a juhakol.
Válasz erre
0
2
Gubbio
2025. november 20. 11:57
Krisztus nélkül nem lehet férfinak lenni - csak Krisztussal. Akik ezen kívül esnek, azok hímek, drogos zombik vagy liberálisok. Gratula a díjazottaknak!
Válasz erre
0
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 20. 10:17 Szerkesztve
Ez volt a derék emberek elismerésének az ünnepnapja. A hétköznapokban viszont annak kell véget vetni, hogy a férfiak ( persze mindig a fehérek, mert néger mindig tudatos életerős és harcra kész ) a médiareklámokban rendszeresen idióta szerencsétlen lúzerként legyenek árázolva. Példa : 1. Annyira hülye, a külsőre is egy nyomorult kreténnek ábrázolva , hogy a sorstársai által viccből kitett 5Km/ h tábla miatt - betartva azt -- dülöngél a bicikliével. 2. Két ostobának ábrázolt férfinak, akinek a kezében olyan telefon van, aminek a képe egy kaputelefoné, azoknak a megérkező Szobonak kell megmondani, hogy van jobb is. Mire azok bamba képpel : ...- hát' jaa. Csoda történt. De folytathatnám a sort.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!