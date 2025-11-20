„Férfinak lenni nem hatalom, hanem szolgálat” – idén is átadták a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat

„A társadalomnak tudatosan bátorítania kellene a férfiakat!” – Böjte Csaba a Gránit Oroszlán Példakép Díjról
Kiből lehet ma férfi példakép, és milyen értékeket kellene képviselnie? Többek között erre kerestük a választ összeállításunkban.
Az elismeréssel a mesterek, férfi pedagógusok, felelős üzletemberek és közéleti szereplők áldozatos munkáját jutalmazzák. Díjat kapott mások mellett Kapu Tibor és Juhász Árpád is.
Kilencedik alkalommal adták át a Gránit Oroszlán Példakép Díjakat, a férfiak világnapja előestéjén, november 18-án. A Férfiak Klubja által szervezett ünnepélyes gála idén is megteltek az Eiffel Műhelyház falai motiváló történetekkel, megható pillanatokkal és azzal az üzenettel, amelyre ma talán minden eddiginél nagyobb szükség van:
a férfi példakép érték.
A rangos elismerést azok a férfiak vehetik át, akik életükkel, hivatásukkal és közösségi felelősségvállalásukkal követendő mintát mutatnak. A díj mára társadalmi és erkölcsi mércévé vált, amely a férfierényeket –
– ünnepli a november 19-i férfiak világnapja alkalmából.
A gálát Bedő Imre, a Férfiak Klubja és a Gránit Oroszlán Példakép Díj alapítója nyitotta meg, aki a társadalmi szervezet küldetéséről a következőket mondta:
„A férfiak világnapja alkalmából, egyedülálló módon minden évben férfi példaképeket állítunk a nemzet elé.
Olyan férfiakat ismerünk el, akik példájukkal világosságot gyújtanak mások szívében, és megmutatják, hogy a férfierő igazi forrása a szeretet, a felelősség és a hűség.
Ahogy Dávid bátorsága egész népének adott reményt, úgy adják ezek a férfiak is a jövő nemzedékeinek a biztonság és hit örökségét. Mert minden korban szükség van férfiakra, akik nem hátrálnak meg, hanem kiállnak az értékek mellett – akár a legnagyobb próbák idején is.”
Ez a díj tehát nem csupán elismerés, hanem küldetés. A jövő építésének küldetése, amelyben minden férfi és minden nő közösen hordozza a teremtés felelősségét. A Gránit Oroszlán Példakép Díj azokról szól, akik vállalják ezt az utat, és életükkel bizonyítják, hogy a szív bátorsága örök. Az élet szolgálata célt, erőt és egészséget ad – hangsúlyozta még az alapító. Hozzátette, ma, amikor a férfi minta romokban hever, sosem volt nagyobb szükségünk olyan férfiakra, akik hitet adnak – a családban, a felelősségvállalásban, az élet szeretetében.
„Ők a mi lámpásaink, akik megmutatják, hogy férfinak lenni nem hatalom, hanem szolgálat.”
Bedő Imre szerint az elismerés legfőbb üzenete, hogy a társadalom megerősödése nem képzelhető el példamutató férfiak nélkül, akik családjukért, közösségükért és nemzetükért egyaránt felelősséget vállalnak.
Az idei díjátadó gála fővédnöke Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára volt, aki az egybegyűlteknek elmondta, az est során olyan férfiakat ünneplünk, akik cselekvő módon építik családjukat, közösségüket és ezzel országunk, nemzetünk jövőjét.
A magyar családtámogatási rendszer az édesapák számára is lehetőséget biztosít a családtámogatási ellátások többségének igénybevételére, így a fokozottabb részvételre a gyermeknevelésben” – mutatott rá az államtitkár.
Az est során öt kategóriában „ Apa, Férfi pedagógus, Mester, Felelős üzletember, Közéleti személyiség – ismerték el azokat, akik nap mint nap „rendíthetetlenül építik a jövőt”. A díjazottakat minden évben a korábbi kitüntetettekből álló, titkos szavazással döntő Gránit Oroszlán Példakép Testület választja ki.
Az Apa kategória az apai jelenlét és az otthon megtartó erejének fontosságát emeli ki, az idei év díjazottjai: Cserta Gábor, Horváth Károly, Oroszi Gábor.
A Férfi pedagógus kategória a nevelésben, tanításban helytálló férfi példaképeket ünnepli, amelynek kitüntetettjei: Gerliczki András, Menyhárt Ernő, Papp Tibor.
A Mester kategória a mindennapok hőseit ismeri el, akik életükkel tanítanak, díjazottjai idén: Balásy Szabolcs, Mester Károly, Toncs Péter.
A Felelős üzletember kategória a társadalmi felelősséget vállaló vezetőket díjazza, ebben az évben Bérces Attila, Dvariecki Bálint és Lőrincz Attila vehette át a megtisztelő díjat.
A Közéleti kategória azokat emeli ki, akik közszereplőként is hiteles értékrendet képviselnek, kiemeltjei 2025-ben: Juhász Árpád geológus; Kapu Tibor kutató űrhajós; Korda György énekes, előadóművész és Süveges Gergő újságíró, riporter. Kapu Tibor betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen.
A Közélet kategóriában idén Kapu Tibor kapta a legtöbb szavazatot. A fiatalembert édesapja – példaképe – képviselte ezen az estén, aki a gálát követően elárulta, nagyon megható volt a fia helyett átvenni a díjat.
„Sajnálom, hogy a fiam nem lehetett itt, pedig nagyon szeretett volna. A büszkeség az öröm érzései kavarognak most bennem” – fogalmazott az édesapa.
Idősebb Kapu Tibor azt is elárulta, hogy mi volt annak a két évnek a legnehezebb és legfelemelőbb pillanata, ami a kiválasztástól egészen a hazatérésig eltelt.
„A legnehezebb a felbocsátás és a visszaérkezés pillanatai voltak. A legjobb pedig az volt, mikor Houstonban leszállt a repülőről, és újra találkozhattunk vele.”
Az édesapa arról is beszélt, hogy a családjával együtt megtanult együtt élni azzal, hogy megismerik őket az utcán, és még mindig fokozott irántuk is a sajtó érdeklődése – „nem jelent terhet mindez számunkra.”
Végül arra is kitért, hova vezet az az út, amire a HUNOR Magyar Űrhajós Program és Kapu Tibor révén ismét rálépett Magyarország.
„Az, hogy Tibi 25 kísérletet hajtott végre a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén, inspirálóan hat a kutatókra és az egyetemekre egyaránt, akárcsak azokra a cégekre, amelyek az űrkutatással foglalkoznak. S bízom benne, hogy az Axiom–4 küldetés tartalékos magyar űrhajósa, Cserényi Gyula minél hamarabb folytatni tudja a megkezdett munkát, és az itthon maradt kísérleteket el tudja majd végezni. Az pedig, hogy a legkisebbeket, a gyerekeket mennyire foglalkoztatja ez a téma és Tibi személye, számunkra is meglepő volt.
De öröm látni, hogy mennyire inspirálja őket, és mekkora örömmel fogadják a fiamat”
– zárta gondolatait Kapu Tibor.
„Ez már a kilencedik évadja volt a Gránit Oroszlán Példakép Díj átadónak. Bevallom, eleinte féltem is attól, hogy vajon találunk-e férfi példaképeket. Ez komplex dolog: nem elég jó közéleti szereplőnek, üzletembernek vagy férfi pedagógusnak lenni, hanem valóban férfi példaképnek kell lenni” – hangsúlyozta a Mandinernek Bedő Imre.
„Egy ilyen példaképnek a családjában, a munkahelyén és a kollégáival kapcsolatban is mindennek rendben kell lennie. S úgy tűnik, hogy minél inkább beérik ez, minél inkább emelkedik a presztízse, egyre komolyabb jelölések érkeznek. Tehát van remény, hogy találunk ilyen férfiakat, és ez nekünk, szervezőknek és a külső szemlélőknek is reményt ad, hogy igenis élnek még közöttünk példaképek, akik közül a Gránit Oroszlán Testületnek egyre nehezebb választani” – húzta alá.
A Férfiak Klubja és a Gránit Oroszlán Példakép Díj alapítója arra a kérdésünkre, a jövő évi jubileumi alkalom mennyiben lehet majd másabb, mint az eddigiek, azt felelte, hogy a műsor minden évben nem más, mint „a díjazottak lelkéből összeálló mozaik”.
„Azt remélem, hogy a jubileumi évben is a nagyon jó emberek nagyon jó lélekmozaikokat adnak össze. Ezen túlmenően nem gondolkoztam még a 2026-os eseményen. Tíz év az mégiscsak tíz év, amiért hálát kell adnunk. S mivel ennek a díjátadónak az értékét a jelöltek adják, ezért izgalommal várjuk, hogy kikre érkeznek majd méltatások” – tekintett előre Bedő Imre.
Nyitókép: Férfiak Klubja
