Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
család fidelitas jótékonysági akció kárpátaljai magyar kulturális szövetség ifjúsági szervezet angyalszárny orosz-ukrán háború segítség apa

„Angyalszárnyon” érkezik a segítség Kárpátaljára – idén is jótékonysági akciót hirdetett a Fidelitas

2025. december 24. 17:33

A Fidelitas Angyalszárny 10 éve segít advent idején azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az idei jótékonysági akció azoknak a kárpátaljai magyar családoknak igyekszik szebbé tenni az ünnepet, ahol az apa az orosz–ukrán háborúban szolgált vagy jelenleg is a fronton harcol. Tóth Réka Kamillát, a Fidelitas alelnökét, főszervezőt kérdeztük.

2025. december 24. 17:33
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Mikor hirdettétek meg, és meddig tart a jótékonysági akció?

A Fidelitas Angyalszárny jótékonysági akció idén azoknak a kárpátaljai magyar családoknak igyekszik segíteni, ahol az apa a fronton szolgált vagy jelenleg is ott harcol.
A Fidelitas Angyalszárny jótékonysági akció idén azoknak a kárpátaljai magyar családoknak igyekszik segíteni, ahol az apa a fronton szolgált vagy jelenleg is ott harcol. Fotó: Fidelitas Facebook-oldala

Az Angyalszárny jótékonysági akciót hagyományaink szerint az éves kongresszusunkon hirdetjük meg, és vízkeresztig tart. Célunk az volt, hogy minél több kárpátaljai családnak tudjunk segítséget nyújtani, ezért az akció időtartamát is ehhez igazítottuk. Idén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetével (KMKSZ) együttműködve hirdettük meg a Fidelitas Angyalszárny jótékonysági kezdeményezését. 

Az idei akció célcsoportját azok a családok alkotják, ahol az édesapa az orosz–ukrán háborúban harcolt, vagy jelenleg is a fronton szolgál.

Hogyan fogadta a közösség, hogy idén csak pénzbeli adományt gyűjtötök?

Mint minden évben, idén is számos helyi kezdeményezés csatlakozott az akcióhoz. Számos településen fogtak össze tagjaink, hogy állatmenhelyeket és szociális intézményeket támogassanak, ami már sok éve hagyomány a közösségünkben. Az Angyalszárny jótékonysági akció idén tizedik éve fogja össze a segíteni akaró fiatalokat, legyen szó nemzeti, országos vagy helyi szintről.

Az idei gyűjtés kereteit pozitívan fogadta a Fidelitas közössége, hiszen megértették, miért van ennek ma helye és ideje. Bár a korábbi években a tárgyi adományoknak és a személyes segítségnyújtásnak is nagy sikere volt, támogatóink is látják a pénzbeli gyűjtés praktikus előnyeit. Ez a forma sokkal célzottabb segítséget tesz lehetővé: így pontosan azt tudjuk megvásárolni 

  • legyen az élelmiszer, 
  • tűzifa 
  • vagy speciális gyógyszer,

 amire az adott családnak a legnagyobb szüksége van. Emellett logisztikailag is gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkánkat, amit a közösségünk is értékel.

Eddig mekkora összeg gyűlt össze?

Nagy örömmel látjuk, hogy a segítő szándék idén is rendkívüli. 

A folyamatos felajánlásoknak köszönhetően a beérkező adományok összege óráról órára növekszik. 

Minden forint számít, és hálásak vagyunk minden egyes támogatónknak, függetlenül az adomány nagyságától.

Jótékonysági akció a háború árnyékában élők megsegítésére

Kinek és milyen módon juttatjátok el az adományokat? Közvetlenül a családokhoz kerülnek, vagy van civil partner, aki segít az elosztásban?

Számunkra a legfontosabb, hogy a segítség a lehető legjobb helyre kerüljön. Éppen ezért szorosan együttműködünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetével, akikkel közösen választjuk ki a rászoruló családokat.

Kárpátaljáról jelenleg vegyes hírek érkeznek: a háborús feszültség és az energetikai nehézségek mellett a családok a mindennapi nehézségek közepette is igyekeznek megélni az ünnep örömét és szentségét. 

A nehézségek ellenére a helyi magyar közösségek megtartják az adventi és karácsonyi eseményeket.

Személy szerint nekem is lehetőségem volt Budafok-Tétény testvértelepülésének, Mezőkasszony óvodáját támogatni, immár sokadik éve. Tagjaink jótékonysági kezdeményezéseinek szervezésében minden évben fontos szempont, hogy ne csak helyi, hanem nemzeti szinten gondolkodjunk – nemcsak adventkor, hanem az év mind a 365 napján. Ez nemcsak lehetőségünk, hanem felelősségünk is.

2026-ban mikor és milyen formában folytatjátok a jótékonykodást?

Tíz évvel ezelőtt, amikor Henter Lilla alelnök társammal megálmodtuk az Angyalszárny jótékonysági akciót, remélni sem mertük, hogy mára ekkora népszerűségre tesz szert a kezdeményezés. 2026-ban biztosan folytatjuk, hiszem, hogy tagjaink révén, az örökségünk részeként évről évre tovább tudjuk adni a program erejét. Mindig jó szívvel és örömteli emlékekkel fogok visszagondolni erre a tíz évre.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. december 24. 17:47
Adakozni kell, de semmiképpen nem a Fidelitas nevében.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!