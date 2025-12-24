„Angyalszárnyon” érkezik a segítség Kárpátaljára – idén is jótékonysági akciót hirdetett a Fidelitas

Mindkét lábfejét elveszítette, mégis újra elhurcolták a kárpátaljai magyar férfit
A Mandiner kárpátaljai kényszersorozásokról szóló dokumentumfilmjének második részével rajta szeretnénk segíteni.
A Fidelitas Angyalszárny 10 éve segít advent idején azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az idei jótékonysági akció azoknak a kárpátaljai magyar családoknak igyekszik szebbé tenni az ünnepet, ahol az apa az orosz–ukrán háborúban szolgált vagy jelenleg is a fronton harcol. Tóth Réka Kamillát, a Fidelitas alelnökét, főszervezőt kérdeztük.
Mikor hirdettétek meg, és meddig tart a jótékonysági akció?
Az Angyalszárny jótékonysági akciót hagyományaink szerint az éves kongresszusunkon hirdetjük meg, és vízkeresztig tart. Célunk az volt, hogy minél több kárpátaljai családnak tudjunk segítséget nyújtani, ezért az akció időtartamát is ehhez igazítottuk. Idén a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetével (KMKSZ) együttműködve hirdettük meg a Fidelitas Angyalszárny jótékonysági kezdeményezését.
Az idei akció célcsoportját azok a családok alkotják, ahol az édesapa az orosz–ukrán háborúban harcolt, vagy jelenleg is a fronton szolgál.
Hogyan fogadta a közösség, hogy idén csak pénzbeli adományt gyűjtötök?
Mint minden évben, idén is számos helyi kezdeményezés csatlakozott az akcióhoz. Számos településen fogtak össze tagjaink, hogy állatmenhelyeket és szociális intézményeket támogassanak, ami már sok éve hagyomány a közösségünkben. Az Angyalszárny jótékonysági akció idén tizedik éve fogja össze a segíteni akaró fiatalokat, legyen szó nemzeti, országos vagy helyi szintről.
Az idei gyűjtés kereteit pozitívan fogadta a Fidelitas közössége, hiszen megértették, miért van ennek ma helye és ideje. Bár a korábbi években a tárgyi adományoknak és a személyes segítségnyújtásnak is nagy sikere volt, támogatóink is látják a pénzbeli gyűjtés praktikus előnyeit. Ez a forma sokkal célzottabb segítséget tesz lehetővé: így pontosan azt tudjuk megvásárolni
amire az adott családnak a legnagyobb szüksége van. Emellett logisztikailag is gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkánkat, amit a közösségünk is értékel.
Eddig mekkora összeg gyűlt össze?
Nagy örömmel látjuk, hogy a segítő szándék idén is rendkívüli.
A folyamatos felajánlásoknak köszönhetően a beérkező adományok összege óráról órára növekszik.
Minden forint számít, és hálásak vagyunk minden egyes támogatónknak, függetlenül az adomány nagyságától.
Kinek és milyen módon juttatjátok el az adományokat? Közvetlenül a családokhoz kerülnek, vagy van civil partner, aki segít az elosztásban?
Számunkra a legfontosabb, hogy a segítség a lehető legjobb helyre kerüljön. Éppen ezért szorosan együttműködünk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetével, akikkel közösen választjuk ki a rászoruló családokat.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mandiner kárpátaljai kényszersorozásokról szóló dokumentumfilmjének második részével rajta szeretnénk segíteni.
Milyen hírek érkeznek most Kárpátaljáról?
Kárpátaljáról jelenleg vegyes hírek érkeznek: a háborús feszültség és az energetikai nehézségek mellett a családok a mindennapi nehézségek közepette is igyekeznek megélni az ünnep örömét és szentségét.
A nehézségek ellenére a helyi magyar közösségek megtartják az adventi és karácsonyi eseményeket.
Személy szerint nekem is lehetőségem volt Budafok-Tétény testvértelepülésének, Mezőkasszony óvodáját támogatni, immár sokadik éve. Tagjaink jótékonysági kezdeményezéseinek szervezésében minden évben fontos szempont, hogy ne csak helyi, hanem nemzeti szinten gondolkodjunk – nemcsak adventkor, hanem az év mind a 365 napján. Ez nemcsak lehetőségünk, hanem felelősségünk is.
2026-ban mikor és milyen formában folytatjátok a jótékonykodást?
Tíz évvel ezelőtt, amikor Henter Lilla alelnök társammal megálmodtuk az Angyalszárny jótékonysági akciót, remélni sem mertük, hogy mára ekkora népszerűségre tesz szert a kezdeményezés. 2026-ban biztosan folytatjuk, hiszem, hogy tagjaink révén, az örökségünk részeként évről évre tovább tudjuk adni a program erejét. Mindig jó szívvel és örömteli emlékekkel fogok visszagondolni erre a tíz évre.
Nyitókép illusztráció. Fotó: Sergei SUPINSKY / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Az IKSZ fiataljai nem ültek ölbe tett kézzel: országos akciót hirdettek, hogy a legnehezebb sorsú családoknak is szép legyen a karácsonya. Ruhák, élelmiszerek, cipősdobozok és szeretetvendégség – Egerből Pécsig mindenhol ott lesznek.
Nyitókép: