„Angyalszárnyon” érkezik a segítség Kárpátaljára – idén is jótékonysági akciót hirdetett a Fidelitas

Mint minden évben, idén is számos helyi kezdeményezés csatlakozott az akcióhoz. Számos településen fogtak össze tagjaink, hogy állatmenhelyeket és szociális intézményeket támogassanak, ami már sok éve hagyomány a közösségünkben. Az Angyalszárny jótékonysági akció idén tizedik éve fogja össze a segíteni akaró fiatalokat, legyen szó nemzeti, országos vagy helyi szintről.

Az idei gyűjtés kereteit pozitívan fogadta a Fidelitas közössége, hiszen megértették, miért van ennek ma helye és ideje. Bár a korábbi években a tárgyi adományoknak és a személyes segítségnyújtásnak is nagy sikere volt, támogatóink is látják a pénzbeli gyűjtés praktikus előnyeit. Ez a forma sokkal célzottabb segítséget tesz lehetővé: így pontosan azt tudjuk megvásárolni

legyen az élelmiszer,

tűzifa

vagy speciális gyógyszer,

amire az adott családnak a legnagyobb szüksége van. Emellett logisztikailag is gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a munkánkat, amit a közösségünk is értékel.

Eddig mekkora összeg gyűlt össze?