Rájöttek Brüsszelben, a bukás szélén áll Ukrajna: már most kezdhetnek könyörögni Orbánnak

Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy a Hormuzi-szoros esetében is lehetséges-e az, mint a Fekete-tenger esettében, amikor a gabona kijuttatása volt kérdés Ukrajnából. A Hormuzi-szoros lezárása nagyon veszélyes az olaj- és gázellátásra, de a műtrágya szállítása is problémákba ütközik – mondta. Ha a szoros lezárva marad és idén kevés lesz a műtrágya, az jövőre élelmiszerhiányt eredményez – figyelmeztetett.

Közölte továbbá, meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az EU kiterjessze a létfontosságú tengeri útvonalak védelmét és az ellátási láncok zavartalan működését szolgáló, 2024 februárja óta a Vörös-tengeren szolgálatot teljesítő Aspides nevű műveletének mandátumát a Hormuzi-szorosra.

„Ha biztonságot akarunk ebben a régióban, akkor a legegyszerűbb lenne, ha változtatnánk a misszió küldetésén és már most igénybe vennénk annak szolgáltatásait” – fogalmazott Kallas, majd hozzátette: a legfontosabb annak biztosítása, hogy a szoros nyitva maradjon.

Kérdésre válaszolva kijelentette: Oroszország nem érdekelt a békében, nem törekszik megállapodásra.

Ezzel szemben fokozza támadásait céljainak elérése érdekében. Az EU-nak a valódi és érdemi tárgyalások érdekében fokoznia kell a nyomást Oroszországra, ragaszkodni az olajársapkához, erősíteni a szankciókat és megadni a 90 milliárdos pénzügyi támogatást Ukrajnának.