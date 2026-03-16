Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 16.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Brüsszel Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Orbán Viktor Kaja Kallas Európai Unió

Rájöttek Brüsszelben, a bukás szélén áll Ukrajna: már most kezdhetnek könyörögni Orbánnak

2026. március 16. 14:54

Minden a 90 milliárdos hitelen múlik.

2026. március 16. 14:54
null

Veszélyes precedenst teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet – jelentette ki Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője Brüsszelben hétfőn.

Az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácskozását megelőzően Kallas fontosnak nevezte, hogy a Közel-Keletre irányuló figyelem ne terelje el figyelmet Ukrajnáról, ugyanis – mint kiemelte – minden, ami a Közel-Keleten történik, Ukrajnát is érinti.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb

Von der Leyen retteg: azonnal beszélni akar Zelenszkijjel, a tét nem is lehetne nagyobb
Tovább a cikkhezchevron

A Hormuzi-szoros lezárása Oroszországnak kedvez, hogy tovább finanszírozza az ukrajnai háborút.

„Érdekünkben áll, hogy a Hormuzi-szoros nyitva maradjon, ezért megvitatjuk, hogy mit tehetünk európai oldalról ennek érdekében” – mondta újságíróknak nyilatkozva az uniós diplomácia vezetője.

Véleménye szerint meg kell vizsgálni, hogy a Hormuzi-szoros esetében is lehetséges-e az, mint a Fekete-tenger esettében, amikor a gabona kijuttatása volt kérdés Ukrajnából. A Hormuzi-szoros lezárása nagyon veszélyes az olaj- és gázellátásra, de a műtrágya szállítása is problémákba ütközik – mondta. Ha a szoros lezárva marad és idén kevés lesz a műtrágya, az jövőre élelmiszerhiányt eredményez – figyelmeztetett.

Közölte továbbá, meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy az EU kiterjessze a létfontosságú tengeri útvonalak védelmét és az ellátási láncok zavartalan működését szolgáló, 2024 februárja óta a Vörös-tengeren szolgálatot teljesítő Aspides nevű műveletének mandátumát a Hormuzi-szorosra.

„Ha biztonságot akarunk ebben a régióban, akkor a legegyszerűbb lenne, ha változtatnánk a misszió küldetésén és már most igénybe vennénk annak szolgáltatásait” – fogalmazott Kallas, majd hozzátette: a legfontosabb annak biztosítása, hogy a szoros nyitva maradjon.

Kérdésre válaszolva kijelentette: Oroszország nem érdekelt a békében, nem törekszik megállapodásra.

Ezzel szemben fokozza támadásait céljainak elérése érdekében. Az EU-nak a valódi és érdemi tárgyalások érdekében fokoznia kell a nyomást Oroszországra, ragaszkodni az olajársapkához, erősíteni a szankciókat és megadni a 90 milliárdos pénzügyi támogatást Ukrajnának.

Magyarország is szóba került

Közölte: a 90 milliárdos hitel Ukrajnának egy olyan kérdés, amelyben a tagállamok, köztük Magyarország, vezetői szinten már megegyeztek. Nyilatkozatában az uniós diplomácia vezetője végezetül reményét fejezte ki, hogy

a hét második felében esedékes uniós csúcsértekezleten rá fogják bírni Magyarországot a már kialkudott megállapodás betartására.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

(MTI)

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 42 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
iphone-13
2026. március 16. 16:29
KÉT ALJAS NÁCI A KÉPEN
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. március 16. 16:27
Nincs olaj, nincs pénz! Ez ilyen egyszerű. Egy primitív félállati szinten vegetáló uki náci bohóc is megértheti, ha kicsit megtartóztatja magát a drogoktól!
Válasz erre
0
0
Interista
2026. március 16. 16:18
"hét második felében esedékes uniós csúcsértekezleten rá fogják bírni Magyarországot a már kialkudott megállapodás betartására." És az ukránokat mikor akarják rábírni a már kialkudott megállapodás betartására? Ugyanis, amíg zárva a barátság vezeték, addig nincs semmilyen alku. Az oroszok meg rommá verik az ukránokat. Úgyhogy a kajás ezt is benézte.
Válasz erre
1
0
angie1
2026. március 16. 16:18
Már látom lelki szemeimmel, hogy Kaja Kallas megnyitja a Hormuzi szorost. Fogyatékosok brigádja! Annyira szánalmas. A 90 milliárdnak meg intsenek pát, mert amíg nincs olaj, nincs lóvé!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!