Alattomos húzásra készül Zelenszkij propagandagépezete: ezzel az egyetlen ürüggyel kitörhet a világháború
Kezd beigazolódni, hogy az ukrán elnök valóban nem szeretne békét kötni a közeljövőben.
Trump elszámolta magát a Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint.
Donald Trump amerikai elnök nagy ajándékot ad az orosz elnöknek, amikor lazít az oroszellenes szankciókon – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A szerző szerint ha az iráni háborút rossz filmnek tekintenénk, akkor a közelgő Oscar-gálán azt hirdetnék ki, hogy „Vlagyimir Putyin a győztes!”
Berthold Kohler meglátása szerint az iráni háború miatt több pénzhez jut az orosz elnök, amiből még több fegyvert állíthat elő annak érdekében, hogy rávegye Kijevet a kapitulációra.
Ennek talán legkézzelfoghatóbb jele az, hogy már most is sokat profitál az olaj- és gázárak robbanásából a Hormuzi-szoros blokádja hatására. A szerző szerint Trump egyértelműen nem gondolta végig az iráni háború kockázatait.
Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP
