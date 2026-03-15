Bevégeztetett: Putyin leradírozhatja a térképről Ukrajnát – a német lap szerint karnyújtásnyira van a győzelemtől

Donald Trump amerikai elnök nagy ajándékot ad az orosz elnöknek, amikor lazít az oroszellenes szankciókon – írja a Frankfurter Allgemeine Zeitung. A szerző szerint ha az iráni háborút rossz filmnek tekintenénk, akkor a közelgő Oscar-gálán azt hirdetnék ki, hogy „Vlagyimir Putyin a győztes!”

Berthold Kohler meglátása szerint az iráni háború miatt több pénzhez jut az orosz elnök, amiből még több fegyvert állíthat elő annak érdekében, hogy rávegye Kijevet a kapitulációra.

Ennek talán legkézzelfoghatóbb jele az, hogy már most is sokat profitál az olaj- és gázárak robbanásából a Hormuzi-szoros blokádja hatására. A szerző szerint Trump egyértelműen nem gondolta végig az iráni háború kockázatait.