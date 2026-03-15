Kiszivárgott az évszázad aljassága: sok európai politikus benne lehet a dologban
Állítólag arra kérték meg Zelenszkijt, hogy még másfél-két évig folytassa a háborút.
Kezd beigazolódni, hogy az ukrán elnök valóban nem szeretne békét kötni a közeljövőben.
Oroszország újra csapást mért Ukrajnára, aminek lett egy nem várt következménye, ugyanis egy orosz Sahíd típusú drón március 14-én behatolt Moldova légterébe – írja a Kyiv Independent.
Az incidens azzal egy időben történt, hogy Oroszország legalább 430 drónt és 58 rakétát lőtt ki Ukrajna ellen.
Mihai Popsoi moldáv külügyminiszter természetesen élesen elítélte a légtérsértést. „Határozottan elítéljük a Shahed típusú drón általi moldáv légtérsértést” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy Oroszország háborúja a regionális biztonságot, valamint a moldáv állampolgárok testi épségét is veszélyezteti.
A Kyiv Independent ezt a hírt úgy tálalta, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborúja könnyen átterjedhet a szomszédos országokra, köztük Moldovára is. A Mandiner csütörtökön hívta fel rá a figyelmet, hogy európai politikusok pénzügyi támogatást ígérve arra kérték Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy a háború még másfél-két évig folytatódjon – legalábbis ezt állítja a Szolga Népe párt egy befolyásos, meg nem nevezett képviselője. Tehát a háború eszkalálódása egyáltalán nem biztos, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök érdekét szolgálná. Arról nem is beszélve, hogy a helyi konfliktus világháborúvá válhat, ha európai országok nyíltan becsatlakoznak az ukrajnai háborúba.
Nyitókép: Maxym Marusenko / NurPhoto / NurPhoto via AFP
