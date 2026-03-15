Alattomos húzásra készül Zelenszkij propagandagépezete: ezzel az egyetlen ürüggyel kitörhet a világháború

Oroszország újra csapást mért Ukrajnára, aminek lett egy nem várt következménye, ugyanis egy orosz Sahíd típusú drón március 14-én behatolt Moldova légterébe – írja a Kyiv Independent.

Az incidens azzal egy időben történt, hogy Oroszország legalább 430 drónt és 58 rakétát lőtt ki Ukrajna ellen.

Mihai Popsoi moldáv külügyminiszter természetesen élesen elítélte a légtérsértést. „Határozottan elítéljük a Shahed típusú drón általi moldáv légtérsértést” – jelentette ki, majd hozzátette, hogy Oroszország háborúja a regionális biztonságot, valamint a moldáv állampolgárok testi épségét is veszélyezteti.