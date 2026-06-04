Deák Dániel már nem a XXI. Század Intézet munkatársa

Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
A jobboldali elemző röviden reagált a hírre.
Lekerült Deák Dániel neve a XXI. Század Intézet honlapjáról, és Facebook-oldalán sem tünteti fel többé sem az intézetet, sem a Megafont.
A jobboldali elemző és véleményvezér a Magyar Hangnak röviden elmondta, új fejezetet nyit az életében, további részleteket azonban nem árul el, úgy tervezi, hogy szombaton, egy videóban áll majd elő azzal, mi várható tőle a jövőben.
Deák Dániel korábban azt nyilatkozta, alaposan átgondolja a jövőt, és azt, hogy mit hogyan érdemes csinálni. Úgy fogalmazott:
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Számíthattok rám; még nagyobb elszántsággal folytatom a munkámat, amelynek során a jövőben több elemzést és kevesebb influenszerkedést láthattok majd tőlem.
Amint ezzel végzek, valamilyen formában – akár egy új könyv keretein belül – megosztom majd veletek is a tapasztalataimat. Addig is egy kicsit halkabb leszek, de ígérem, hogy nem tűnök el. Számíthattok rám; még nagyobb elszántsággal folytatom a munkámat, amelynek során a jövőben több elemzést és kevesebb influenszerkedést láthattok majd tőlem”
– írta az elemző Facebook-posztjában.
Nyitókép: Mandiner/Hotel Lentulai