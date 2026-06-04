Deák Dániel már nem a XXI. Század Intézet munkatársa

Lekerült Deák Dániel neve a XXI. Század Intézet honlapjáról, és Facebook-oldalán sem tünteti fel többé sem az intézetet, sem a Megafont.

A jobboldali elemző és véleményvezér a Magyar Hangnak röviden elmondta, új fejezetet nyit az életében, további részleteket azonban nem árul el, úgy tervezi, hogy szombaton, egy videóban áll majd elő azzal, mi várható tőle a jövőben.