Ft
Ft
28°C
14°C
Ft
Ft
28°C
14°C
06. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel század intézet orbán viktor

Deák Dániel már nem a XXI. Század Intézet munkatársa

2026. június 04. 21:41

A jobboldali elemző röviden reagált a hírre.

2026. június 04. 21:41
null

Lekerült Deák Dániel neve a XXI. Század Intézet honlapjáról, és Facebook-oldalán sem tünteti fel többé sem az intézetet, sem a Megafont. 

A jobboldali elemző és véleményvezér a Magyar Hangnak röviden elmondta, új fejezetet nyit az életében, további részleteket azonban nem árul el, úgy tervezi, hogy szombaton, egy videóban áll majd elő azzal, mi várható tőle a jövőben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Deák Dániel korábban azt nyilatkozta, alaposan átgondolja a jövőt, és azt, hogy mit hogyan érdemes csinálni. Úgy fogalmazott:

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Őszintén szembenézek a saját hibáimmal, és változtatok ott, ahol szükséges

Számíthattok rám; még nagyobb elszántsággal folytatom a munkámat, amelynek során a jövőben több elemzést és kevesebb influenszerkedést láthattok majd tőlem.

Amint ezzel végzek, valamilyen formában – akár egy új könyv keretein belül – megosztom majd veletek is a tapasztalataimat. Addig is egy kicsit halkabb leszek, de ígérem, hogy nem tűnök el. Számíthattok rám; még nagyobb elszántsággal folytatom a munkámat, amelynek során a jövőben több elemzést és kevesebb influenszerkedést láthattok majd tőlem” 

– írta az elemző Facebook-posztjában.  

Nyitókép: Mandiner/Hotel Lentulai


 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
magyar-1977
2026. június 04. 22:30
magyar-1977 B_kanya 2026. június 04. 22:30 Úgy egyeztünk meg Ursulával, hogy a cigány parazita salakjait cseréljük le először migrikre idén ez 200 ezer komcsi nyugger lesz, csomagolj retek mennek a migrik beköltözni!:DDD Csak meg kellett nyernünk aztán bármit megtehetünk, most ezt tesszük!:DDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
magyar-1977
2026. június 04. 22:27
magyar-1977 B_kanya 2026. június 04. 22:26 Szaladj kispatkánya az ügyészségre tegyél gyorsan feljelentést! Tudod cigány, ha tudomásodra jut egy bűncselekmény, de nem jelented akkor csúnyán megbaszhatnak!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
0
magyar-1977
2026. június 04. 22:24
Kezdődik tolvaj Gecik!:DDDDDDDD Az összes gyanúsítottnak elrendelték a letartoztatásukat! Jöhetnek a nagy halak… felkészül orbán,pintér,rogán, semjén stb Az összes olyan gyanúsított letartóztatásáról döntött a Fővárosi Törvényszék csütörtök délután, akiknek a héten a letartóztatását kezdeményezte a Központi Nyomozó Főügyészség (KNyF) az óbudai korrupciós ügyben, közölte a KNyF sajtóosztálya a Telexszel. A bírósági döntés értelmében tehát letartóztatják Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, Láng Zsoltot, a kerület korábbi polgármesterét, Puskás Péter óbudai Fidesz-elnököt, Szkaliczki Tünde korábbi momentumos önkormányzati képviselőt és Matisz Károlyt, a Momentum korábbi pártigazgatóját, Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselőt. Letartóztatás alá kerül két cégvezető is, de az ügyészség sem őket, sem a cégeiket nem nevesítette. Az MTI azt írja, a KNyF közlése szerint a letartóztatást egy hónapra rendelték el
Válasz erre
0
0
magyar-1977
2026. június 04. 22:24
Ezt már nem bírom még egy Tiszást kibasztak! Tolvaj Geci gyere viszaaaaaa!:DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Válasz erre
0
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!