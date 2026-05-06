Az elmúlt hetekben számos megfejtés és elmélet született arról, hogy mindez minek köszönhető. Azonban ezek többsége gyakran indulatvezérelt és felületes, nem kínál átfogó magyarázatot. Én arra vállalkozom, hogy a lehető legtöbb szempontot megvizsgálom, mind a politikai, mind a társadalmi összefüggések figyelembevételével.

A múltat érteni és tanulni belőle elengedhetetlen. Ezt természetesen saját szinten is elvégzem; őszintén szembenézek a saját hibáimmal, és változtatok ott, ahol szükséges. Emellett alaposan átgondolom a jövőt, és azt, hogy mit hogyan érdemes csinálni.

Amint ezzel végzek, valamilyen formában – akár egy új könyv keretein belül – megosztom majd veletek is a tapasztalataimat. Addig is egy kicsit halkabb leszek, de ígérem, hogy nem tűnök el. Számíthattok rám; még nagyobb elszántsággal folytatom a munkámat, amelynek során a jövőben több elemzést és kevesebb influenszerkedést láthattok majd tőlem.