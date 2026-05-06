Gulyás Gergely: A Fidesz mindenkit meg fog védeni, akit boszorkányüldözés alá vet az új kormány (VIDEÓ)
„A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.
Számíthattok rám; még nagyobb elszántsággal folytatom a munkámat, amelynek során a jövőben több elemzést és kevesebb influenszerkedést láthattok majd tőlem.
„A mögöttünk hagyott időszak értékelése és az újratervezés során visszatértem a 2022-es kampányt értékelő, »A Fidesz-recept« című könyvemhez is, amelynek utolsó két mondata így hangzik: »Az eddigi krízishelyzetekből mind Magyarország, mind a Fidesz nyertesen tudott kijönni; a 2026-os választás pedig megmutatja, hogy a mostani helyzet is ilyen lesz-e. Folytatódhat-e a Fidesz sikertörténete, vagy lezárul ez a fejezet a magyar politikatörténetben?«
A négy héttel ezelőtti választáson megkaptuk a választ: ez a korszak lezárult, és szombattól Magyarország miniszterelnökét már Magyar Péternek fogják nevezni.
Az elmúlt hetekben számos megfejtés és elmélet született arról, hogy mindez minek köszönhető. Azonban ezek többsége gyakran indulatvezérelt és felületes, nem kínál átfogó magyarázatot. Én arra vállalkozom, hogy a lehető legtöbb szempontot megvizsgálom, mind a politikai, mind a társadalmi összefüggések figyelembevételével.
A múltat érteni és tanulni belőle elengedhetetlen. Ezt természetesen saját szinten is elvégzem; őszintén szembenézek a saját hibáimmal, és változtatok ott, ahol szükséges. Emellett alaposan átgondolom a jövőt, és azt, hogy mit hogyan érdemes csinálni.
Amint ezzel végzek, valamilyen formában – akár egy új könyv keretein belül – megosztom majd veletek is a tapasztalataimat. Addig is egy kicsit halkabb leszek, de ígérem, hogy nem tűnök el. Számíthattok rám; még nagyobb elszántsággal folytatom a munkámat, amelynek során a jövőben több elemzést és kevesebb influenszerkedést láthattok majd tőlem.
Magyarországon egy új politikai tér alakul ki, amelyben az új kormányzó párt liberális arcéllel rendelkező politikai tömörülés lesz. Ennek karaktere az Európai Parlamentben is látott néppárti-szocialista-liberális nagykoalícióhoz hasonlítható. Az ezzel szemben álló jelenleg nemzeti vagy patrióta közösségnek nevezett politikai oldal számára most a közös gondolkodás és az újjáépítés időszaka következik, hogy kijavítsa a hibákat, és felkészülten térjen vissza a következő, 2030-as parlamenti választáson.
Személy szerint számítok rátok. Köszönök mindent – folytatjuk! Hajrá, Magyarország!”
Ezt is ajánljuk a témában
„A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.
Nyitókép: Facebook