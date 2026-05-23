„Az, hogy Magyar Péter határozott, önmagában nem probléma, sőt ehhez a pozícióhoz szükség is van határozottságra. Vannak ugyanis helyzetek, amelyekben nem megijedni kell, hanem megtalálni a helyes irányt, és kiállni mellette, ahogy olyan szituációk is akadnak, amelyek gyors döntést követelnek, ilyenkor pedig a vezetőnek nem hezitálnia, hanem gyors és határozott döntést hoznia kell.

Ám a mérsékletesség és bölcsesség is fontos a miniszterelnöki pozícióban, mert ezek az erények csökkenthetik a rossz döntések meghozatalának az esélyét. A kevélység, az elbizakodottság az erőviszonyok nem helyes felméréséhez, rosszabb esetben a hatalommal való visszaéléshez is vezethet. És valljuk be, a miniszterelnöki poszttal nagy a kísértés, különösen egy olyan urambátyámvilágban, mint amilyen a magyarországi. Nem feltétlenül a nyílt megvesztegetésre kell gondolni, de arra igen, hogy közvetett szívességeket nyújthatnak a miniszterelnöknek vagy az ő rokonainak, barátainak.