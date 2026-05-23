Magyar Péter donald trump vélemény orbán viktor

Magyar Péter nem tart igényt Orbán Viktor véleményére, pedig nem ártana

2026. május 23. 10:49

Pedig az okosabb vezetők tudják, hogy közel sem tudnak eleget, és a zárt ajtók mögött meghallgatják olykor az elődjük véleményét, esetleg tanácsát is.

Nagy Attila Tibor
Index

„Az, hogy Magyar Péter határozott, önmagában nem probléma, sőt ehhez a pozícióhoz szükség is van határozottságra. Vannak ugyanis helyzetek, amelyekben nem megijedni kell, hanem megtalálni a helyes irányt, és kiállni mellette, ahogy olyan szituációk is akadnak, amelyek gyors döntést követelnek, ilyenkor pedig a vezetőnek nem hezitálnia, hanem gyors és határozott döntést hoznia kell.

Ám a mérsékletesség és bölcsesség is fontos a miniszterelnöki pozícióban, mert ezek az erények csökkenthetik a rossz döntések meghozatalának az esélyét. A kevélység, az elbizakodottság az erőviszonyok nem helyes felméréséhez, rosszabb esetben a hatalommal való visszaéléshez is vezethet. És valljuk be, a miniszterelnöki poszttal nagy a kísértés, különösen egy olyan urambátyámvilágban, mint amilyen a magyarországi. Nem feltétlenül a nyílt megvesztegetésre kell gondolni, de arra igen, hogy közvetett szívességeket nyújthatnak a miniszterelnöknek vagy az ő rokonainak, barátainak.

A rossz tapasztalat is tapasztalat, akár értékes is lehetne az ország hivatalban lévő vezetője számára. Az amerikai politikában többször megesett, hogy a hivatalban lévő elnök kikérte valamelyik elődje véleményét: például Bill Clinton 1993-ban fogadta Richard Nixon volt amerikai elnököt. A jelenlegi francia elnök, Emmanuel Macron pedig Nicolas Sarkozy egykori elnök véleményére is igényt tartott. A meglehetősen öntörvényű Donald Trump jelenlegi elnök 2019-ben telefonon kérte ki Jimmy Carter exelnök véleményét Kína ügyében.

Orbán Viktor rengeteg tárgyalásnak volt részese (köztük a világpolitika vezetőivel), számos titok tudója. Magyarországon ő tudja a legtöbbet a politika gyakorlati működéséről. Magyar Péternek le kellene ülnie vele beszélgetni, kikérni a véleményét. Nem kellene tizenhat év miniszterelnöki tapasztalatait kidobni az ablakon. Igen, nem volt jó miniszterelnök Orbán Viktor, az elmúlt négy évben különösen nem volt az. Ám a rossz tapasztalat is lehet értékes, mások hibájából is kellene tanulni.

És Magyar Péternek még bőven van mit tanulnia, ha valóban sikeres miniszterelnök akar lenni.”

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sacap
2026. május 23. 12:00
Már megint a független fogatlan ossza az észt.
Hanno
2026. május 23. 12:00
VVPéter sosem lesz sikeres miniszterelnök.
Obsitos Technikus
2026. május 23. 11:56
Hiteltelen ember ez a szagértő..
tapir32
2026. május 23. 11:50
Az agresszivitás és arrogancia nem határozottság!
