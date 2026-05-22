Marine Le Pen Jordan Bardella NATO Franciaország Oroszország

Marine Le Pen: Franciaországnak ki kellene lépnie a NATO integrált katonai parancsnoki struktúrájából

2026. május 22. 22:41

A jobboldali politikus alaposan felborzolta a kedélyeket Franciaország lehetséges jövőbeli szerepvállalása kapcsán.

2026. május 22. 22:41
Marine Le Pen ismét felvetette, hogy Franciaországnak ki kellene lépnie a NATO integrált katonai parancsnoki struktúrájából, miközben továbbra is a szövetség tagja maradna. A lengyel állami hírügynökség szerint a francia politikus úgy látja, ezzel az ország megőrizhetné katonai együttműködési képességét szövetségeseivel, ugyanakkor nagyobb önállóságra tehetne szert.

A BFMTV televíziónak adott interjújában Le Pen úgy fogalmazott:

Franciaországnak a NATO-ban kell maradnia, de el kell hagynia az integrált parancsnokságot”.

A Nemzeti Tömörülés politikusa emlékeztetett arra, hogy Franciaország korábban is hasonló helyzetben volt. Az ország

  • 1966-ban, Charles de Gaulle elnöksége alatt hagyta el a NATO katonai struktúráit, és
  • csak Nicolas Sarkozy 2009-es döntésével tért vissza azokhoz.

Marine Le Pen évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy Franciaországnak nagyobb önállóságra van szüksége katonai és külpolitikai kérdésekben, a NATO kereteit pedig túl szűkösnek találja ehhez. Illetve az integrált katonai parancsnokságot többször is olyan rendszernek minősítette,

amely túlzottan az amerikai vezetésű NATO-struktúrákhoz köti a francia haderőt.

Le Pen felfogása szerint Franciaország nukleáris nagyhatalom és ENSZ BT-tag, ezért nem szabad automatikusan igazodnia Washington stratégiai prioritásaihoz. Ezt a francia és a nemzetközi politikai is szereti NATO-ellenességként beállítani, holott igazából csak reformtörekvésről van szó.

A külügyminiszter élesen bírálta a javaslatot

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a NATO-tagállamok külügyminisztereinek svédországi találkozója előtt reagált a felvetésre. Szerinte azok a politikusok, akik a NATO-ból való visszalépést szorgalmazzák, felelőtlen álláspontot képviselnek.

A miniszter hangsúlyozta: több szövetséges ország közvetlenül érzékeli az orosz fenyegetést, ezért egy ilyen lépést akár a szolidaritás meggyengüléseként is értelmezhetne.

Le Pen már a 2017-es és a 2022-es elnökválasztási kampányában is támogatta a NATO integrált katonai parancsnokságából való kilépést. Ugyanakkor párttársa, Jordan Bardella az utóbbi időben óvatosabban nyilatkozott a kérdésről, és korábban azt mondta:

az orosz–ukrán háború lezárása előtt nem támogatná Franciaország kivonulását a NATO katonai struktúráiból.

Marine Le Pen egyelőre továbbra is indulni akar a 2027-es francia elnökválasztáson, bár ezt a szándékát egy folyamatban lévő bírósági ügy húzhatja keresztül. Ha végül nem vehet részt a választáson, a jobboldali politikai tábor várható jelöltje Jordan Bardella lehet, aki a felmérések szerint jobb esélyekkel vághat neki a küzdelemnek.

***

Fotó: Alain JOCARD / AFP

 

cirmos-3
2026. május 22. 23:02
ezek a "patrióták" nem tudnak nyugodtan aludni, amióta megszűnt a szovjetúnió.
fatman
2026. május 22. 22:50
teljesen jogos...britek leléptek az EU-ból, ha van bármi faszság, a németek ne bújjanak a francia atom védelmébe... amúgy sztem Bardellának nagyobb esélye van, jobb lenne, ha ő indulna...
Nasi12
•••
2026. május 22. 22:46 Szerkesztve
De Gaulle már megtette anno, de akkor könnyebb volt. Közelebb volt idöben a közös gyözelem a németek felett az oroszokkal. Azóta szorult a hurok. Az oroszok és a franciák nyakán is. Az EU hangja egyre halványabb.
