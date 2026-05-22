Marine Le Pen: Franciaországnak ki kellene lépnie a NATO integrált katonai parancsnoki struktúrájából

A franciák csaknem fele már a radikális jobboldalt támogatja, elég egyértelmű választ adtak arra a kérdésre, hogy miért
Le Penék mögött minden eddiginél szélesebb és sokszínűbb támogató tömeg gyülekezik.
A jobboldali politikus alaposan felborzolta a kedélyeket Franciaország lehetséges jövőbeli szerepvállalása kapcsán.
Marine Le Pen ismét felvetette, hogy Franciaországnak ki kellene lépnie a NATO integrált katonai parancsnoki struktúrájából, miközben továbbra is a szövetség tagja maradna. A lengyel állami hírügynökség szerint a francia politikus úgy látja, ezzel az ország megőrizhetné katonai együttműködési képességét szövetségeseivel, ugyanakkor nagyobb önállóságra tehetne szert.
A BFMTV televíziónak adott interjújában Le Pen úgy fogalmazott:
Franciaországnak a NATO-ban kell maradnia, de el kell hagynia az integrált parancsnokságot”.
Ezt is ajánljuk a témában
Le Penék mögött minden eddiginél szélesebb és sokszínűbb támogató tömeg gyülekezik.
A Nemzeti Tömörülés politikusa emlékeztetett arra, hogy Franciaország korábban is hasonló helyzetben volt. Az ország
Marine Le Pen évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy Franciaországnak nagyobb önállóságra van szüksége katonai és külpolitikai kérdésekben, a NATO kereteit pedig túl szűkösnek találja ehhez. Illetve az integrált katonai parancsnokságot többször is olyan rendszernek minősítette,
amely túlzottan az amerikai vezetésű NATO-struktúrákhoz köti a francia haderőt.
Le Pen felfogása szerint Franciaország nukleáris nagyhatalom és ENSZ BT-tag, ezért nem szabad automatikusan igazodnia Washington stratégiai prioritásaihoz. Ezt a francia és a nemzetközi politikai is szereti NATO-ellenességként beállítani, holott igazából csak reformtörekvésről van szó.
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter a NATO-tagállamok külügyminisztereinek svédországi találkozója előtt reagált a felvetésre. Szerinte azok a politikusok, akik a NATO-ból való visszalépést szorgalmazzák, felelőtlen álláspontot képviselnek.
A miniszter hangsúlyozta: több szövetséges ország közvetlenül érzékeli az orosz fenyegetést, ezért egy ilyen lépést akár a szolidaritás meggyengüléseként is értelmezhetne.
Le Pen már a 2017-es és a 2022-es elnökválasztási kampányában is támogatta a NATO integrált katonai parancsnokságából való kilépést. Ugyanakkor párttársa, Jordan Bardella az utóbbi időben óvatosabban nyilatkozott a kérdésről, és korábban azt mondta:
az orosz–ukrán háború lezárása előtt nem támogatná Franciaország kivonulását a NATO katonai struktúráiból.
Marine Le Pen egyelőre továbbra is indulni akar a 2027-es francia elnökválasztáson, bár ezt a szándékát egy folyamatban lévő bírósági ügy húzhatja keresztül. Ha végül nem vehet részt a választáson, a jobboldali politikai tábor várható jelöltje Jordan Bardella lehet, aki a felmérések szerint jobb esélyekkel vághat neki a küzdelemnek.
Ezt is ajánljuk a témában
A 2027-es francia elnökválasztás nagy kérdése az lesz, ki tudja megszorongatni a Nemzeti Tömörülés jelöltjét.
***
Fotó: Alain JOCARD / AFP