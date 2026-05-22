Marine Le Pen: Franciaországnak ki kellene lépnie a NATO integrált katonai parancsnoki struktúrájából

Marine Le Pen évek óta azt az álláspontot képviseli, hogy Franciaországnak nagyobb önállóságra van szüksége katonai és külpolitikai kérdésekben, a NATO kereteit pedig túl szűkösnek találja ehhez. Illetve az integrált katonai parancsnokságot többször is olyan rendszernek minősítette,

amely túlzottan az amerikai vezetésű NATO-struktúrákhoz köti a francia haderőt.

Le Pen felfogása szerint Franciaország nukleáris nagyhatalom és ENSZ BT-tag, ezért nem szabad automatikusan igazodnia Washington stratégiai prioritásaihoz. Ezt a francia és a nemzetközi politikai is szereti NATO-ellenességként beállítani, holott igazából csak reformtörekvésről van szó.