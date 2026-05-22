Hatalmas volt a detonáció Tiszaújvárosban: a környező épületek is megrongálódtak

A gazdasági és energetikai miniszter pénteken kora este közzétett posztjában megismétli, amiről már korábban is tudhattunk: az ország üzemanyag-ellátása biztosított, illetőleg a szabotázsakció kizárható.

Az esetet bizottság vizsgálja, melybe a Gazdasági és Energetikai Minisztérium is delegál szakértőt;

a vizsgálóbizottság megállapításait pedig a gazdasági és energetikai miniszternek, illetve a Mol elnök-vezérigazgatójának adják át – az eredményéről Kapitány István ígérete szerint a közvéleményt is tájékoztatni fogják.