facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
tiszaújvárosi kapitány istván gazdasági és energetikai minisztérium robbanás

Hatalmas volt a detonáció Tiszaújvárosban: a környező épületek is megrongálódtak

2026. május 22. 22:12

Rövid posztban és videóban osztott meg új információkat a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkezett robbanással kapcsolatban Kapitány István.

A gazdasági és energetikai miniszter pénteken kora este közzétett posztjában megismétli, amiről már korábban is tudhattunk: az ország üzemanyag-ellátása biztosított, illetőleg a szabotázsakció kizárható.

Az esetet bizottság vizsgálja, melybe a Gazdasági és Energetikai Minisztérium is delegál szakértőt;

a vizsgálóbizottság megállapításait pedig a gazdasági és energetikai miniszternek, illetve a Mol elnök-vezérigazgatójának adják át – az eredményéről Kapitány István ígérete szerint a közvéleményt is tájékoztatni fogják.

A miniszter „mélységes együttérzését” és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Mint fogalmazott: 

a tanulságokat le kell vonni, hogy soha többet ne történjen hasonló tragédia.

A posztban közzétett rövid videóból kiderül az is: a detonáció olyan nagy volt, hogy a környező épületek nyílászárói kiszakadtak a helyükből.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató sajtótájékoztatón közölte: 8 óra 41 perckor érkezett jelentés a robbanásról.

Nyitókép: Facebook/Tiszaújvárosi Krónika

