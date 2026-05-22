Hatalmas volt a detonáció Tiszaújvárosban: a környező épületek is megrongálódtak

Robbanás a Mol tiszaújvárosi üzemében: kiderült, mi történt pontosan
Széles körű vizsgálat indult a robbanás körülményeinek feltárására.
Rövid posztban és videóban osztott meg új információkat a Mol tiszaújvárosi üzemében bekövetkezett robbanással kapcsolatban Kapitány István.
A gazdasági és energetikai miniszter pénteken kora este közzétett posztjában megismétli, amiről már korábban is tudhattunk: az ország üzemanyag-ellátása biztosított, illetőleg a szabotázsakció kizárható.
Az esetet bizottság vizsgálja, melybe a Gazdasági és Energetikai Minisztérium is delegál szakértőt;
a vizsgálóbizottság megállapításait pedig a gazdasági és energetikai miniszternek, illetve a Mol elnök-vezérigazgatójának adják át – az eredményéről Kapitány István ígérete szerint a közvéleményt is tájékoztatni fogják.
A miniszter „mélységes együttérzését” és részvétét fejezte ki az elhunyt családjának. Mint fogalmazott:
a tanulságokat le kell vonni, hogy soha többet ne történjen hasonló tragédia.
A posztban közzétett rövid videóból kiderül az is: a detonáció olyan nagy volt, hogy a környező épületek nyílászárói kiszakadtak a helyükből.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, robbanás történt, illetve tűz ütött ki péntek reggel a Mol tiszaújvárosi üzemében. Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgató sajtótájékoztatón közölte: 8 óra 41 perckor érkezett jelentés a robbanásról.
Ezt is ajánljuk a témában
Széles körű vizsgálat indult a robbanás körülményeinek feltárására.
Nyitókép: Facebook/Tiszaújvárosi Krónika