Új elnöke lett a Munkástanácsok Országos Szövetségének, már tárgyalnak Hegedűs Zsoltékkal

Pénteken tisztújítást tartott a Munkástanácsok Országos Szövetsége: a megjelent 100 küldött egyhangú döntéssel Szabó Imre Szilárd ügyvédet, egyetemi docenst választotta a patinás szervezet elnökévé, aki az elmúlt években százas nagyságrendben képviselt eredménnyel munkavállalókat és szakszervezeteket különböző peres és hatósági eljárásokban – írja az Economx.

A több mint 35 éves szakszervezeti konföderáció jelenleg mintegy negyvenezer tagot és 61 tagszervezetet képvisel tizenöt nemzetgazdasági ágazatból. A jelentősebb státusszal bíró tagok már több területen felvették a kapcsolatot az új kormány illetékes minisztereivel, az egészségügy területén pedig el is indultak az érdekegyeztetések.