Új elnöke lett a Munkástanácsok Országos Szövetségének, már tárgyalnak Hegedűs Zsoltékkal

Pénteken tisztújítást tartott a Munkástanácsok Országos Szövetsége: a megjelent 100 küldött egyhangú döntéssel Szabó Imre Szilárd ügyvédet, egyetemi docenst választotta a patinás szervezet elnökévé, aki az elmúlt években százas nagyságrendben képviselt eredménnyel munkavállalókat és szakszervezeteket különböző peres és hatósági eljárásokban – írja az Economx.
A több mint 35 éves szakszervezeti konföderáció jelenleg mintegy negyvenezer tagot és 61 tagszervezetet képvisel tizenöt nemzetgazdasági ágazatból. A jelentősebb státusszal bíró tagok már több területen felvették a kapcsolatot az új kormány illetékes minisztereivel, az egészségügy területén pedig el is indultak az érdekegyeztetések.
Országos munkavállalói érdekképviseleti szervezetként konstruktívan állunk a következő időszak munkaerőpiacot és munkajogi jogalkotást érintő feladataihoz, és bízunk abban, hogy a foglalkoztatáspolitika megfelelő szakmai súlyt és szerepet kap az új kormányzati struktúrában
– idézte a lap az eseményen elhangzottakat.
A küldöttek köszönetüket fejezték ki a leköszönő elnökségnek, különös tekintettel a szervezetet alapítása óta vezető Palkovics Imre munkája iránt, aki a rendszerváltás utáni magyar szakszervezeti mozgalom meghatározó szereplője.
Nyitókép forrása: MTI/Szigetváry Zsolt