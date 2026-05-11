Futnak a pénzük után a ferihegyi légiutas-kísérők, a szakszervezet a Ryanairt okolja

Családanyák. Családapák. Fiatal munkavállalók, akik egész hónapban elvégezték a munkájukat, mégsem kapták meg a munkabérüket – írták, hozzátéve, hogy rövid időn belül

ez már a második hasonló eset az ír fapados légitársaságnál.

Úgy vélik, hogy a késedelmes kifizetés „súlyos bizonytalanságot okoz az érintett munkavállalók és családjaik számára”, és „a munkavállalókat megillető munkabér határidőben történő kifizetése alapvető munkáltatói kötelezettség”. A szakszervezet ezért

„a szükséges jogi lépéseket megtette, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel kiáll az érintett munkavállalók mellett”.

„Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O’Leary sem támogatná, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat. Meddig engedhető meg, hogy ilyen óriáscégek így bánjanak a ferihegyi dolgozókkal?” – tette fel a kérdést a szakszervezet.