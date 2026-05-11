Futnak a pénzük után a ferihegyi légiutas-kísérők, a szakszervezet a Ryanairt okolja

A Ryanair négyszáz dolgozó nem kapott fizetést, a Légi Közlekedési Egyesült Szakszervezet szerint a Ryanair a varsói menedzsmentjét okolja a kialakult helyzetért.
Rövid időn belül másodjára fordult elő, hogy nem kapták meg időben a fizetésüket az ír fapados légitársaság dolgozói, mintegy négyszázan – írta a Világgazdaság a Légi Közlekedési Egyesült Szakszervezet bejegyzésére hivatkozva. A társaság a Ryanairt kéri számon az elmaradásért.
A portál azt írta,
a varsói bázisvezetés irányítása alatt dolgozó ferihegyi légiutas-kísérők közül a mai napig egyetlen munkavállaló sem kapta meg a munkabérét.
A szakszervezet a közleményében a Ryanair varsói menedzsmentjét teszi felelőssé.
Családanyák. Családapák. Fiatal munkavállalók, akik egész hónapban elvégezték a munkájukat, mégsem kapták meg a munkabérüket – írták, hozzátéve, hogy rövid időn belül
ez már a második hasonló eset az ír fapados légitársaságnál.
Úgy vélik, hogy a késedelmes kifizetés „súlyos bizonytalanságot okoz az érintett munkavállalók és családjaik számára”, és „a munkavállalókat megillető munkabér határidőben történő kifizetése alapvető munkáltatói kötelezettség”. A szakszervezet ezért
„a szükséges jogi lépéseket megtette, és minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel kiáll az érintett munkavállalók mellett”.
„Biztosak vagyunk benne, hogy Michael O’Leary sem támogatná, hogy a varsói menedzsment ne tartsa be a munkavállalókat védő jogszabályokat, és késedelmes bérfizetéssel sodorjon bizonytalanságba dolgozó családokat. Meddig engedhető meg, hogy ilyen óriáscégek így bánjanak a ferihegyi dolgozókkal?” – tette fel a kérdést a szakszervezet.
