Debrecen ryanair wizz air kerozinhiány üzemanyag légitársaság

Megszólalt a Wizz Air-vezérigazgató a nemzetközi kerozinhiány kapcsán

2026. április 29. 18:42

Debrecenben még biztosan repülőre lehet szállni.

Nyugtatni igyekszik a debreceni utasokat a Wizz Air, ahol közölték folyamatosan figyelemmel kísérik az üzemanyag-ellátás helyzetét, szoros kapcsolatban állnak a beszállítókkal, és jelenleg nincs semmilyen fennakadás a debreceni járatok kerozinellátásában – írja a Haon.

Hangsúlyozták, 

a meghirdetett menetrend szerint közlekednek a gépek, törlésre egyelőre nincs szükség.

Hozzátették: ha bármilyen változás várható, arról időben tájékoztatják az utasokat. A debreceni reptér korábban már jelezte, hogy a beszállító szerint biztosított a szükséges üzemanyag-mennyiség a működéshez. 

A Világgazdaság azt írta, míg más európai reptereken komoly korlátozások léptek életbe, a cívisvárosból egyelőre zavartalanul indulhatnak a Wizz Air járatai – legalábbis a következő időszakban. A lap szerint a debreceni repülőtér jelenleg három Wizz Air-útvonalat szolgál ki: Lárnakára, London-Lutonra és Eindhovenbe indulnak gépek, míg júliusban Isztambul felé is bővül a kínálat.

Váradi József vezérigazgató korábban arról beszélt, hogy nem fenyegeti kerozinhiány a magyar hátterű légitársaságot. 

A Wizz Air a nyári időszakra 70 százalékban fedezte üzemanyagigényét, miközben erős foglalási adatokról és flottabővítésről is beszámolt. 

A cég vezérigazgatója emiatt nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból. 

Kitértek arra, hogy a közel-keleti konfliktus miatt kialakult kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol az európai légi közlekedésre. Több nagy légitársaság, így 

a Lufthansa, a SAS és a KLM, már járattörlésekről és kapacitáscsökkentésről döntött, miközben az üzemanyag ára rekordmagasra emelkedett.

Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. Szerinte a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak.

Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cutcopy
2026. április 29. 19:02
Hagyjuk is a repülőutakat, a rezsiszámlákra kell majd hamarosan az a pénz..
Reszelő Aladár
2026. április 29. 18:55
Jó lesz még az a ruszki nafta. Amúgy a Liszt Ferihegyen tankoló külföldi nyugati társaságok tisztában vannak azzal, hogy nem demokratkus molekulát tankolnak majd nálunk? Vagy a frakcionálóból kicsurgó JET A1 már demokratikusnak számít?
