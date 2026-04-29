Megszólalt a Wizz Air-vezérigazgató a nemzetközi kerozinhiány kapcsán

Debrecenben még biztosan repülőre lehet szállni.
Nyugtatni igyekszik a debreceni utasokat a Wizz Air, ahol közölték folyamatosan figyelemmel kísérik az üzemanyag-ellátás helyzetét, szoros kapcsolatban állnak a beszállítókkal, és jelenleg nincs semmilyen fennakadás a debreceni járatok kerozinellátásában – írja a Haon.
Hangsúlyozták,
a meghirdetett menetrend szerint közlekednek a gépek, törlésre egyelőre nincs szükség.
Hozzátették: ha bármilyen változás várható, arról időben tájékoztatják az utasokat. A debreceni reptér korábban már jelezte, hogy a beszállító szerint biztosított a szükséges üzemanyag-mennyiség a működéshez.
A Világgazdaság azt írta, míg más európai reptereken komoly korlátozások léptek életbe, a cívisvárosból egyelőre zavartalanul indulhatnak a Wizz Air járatai – legalábbis a következő időszakban. A lap szerint a debreceni repülőtér jelenleg három Wizz Air-útvonalat szolgál ki: Lárnakára, London-Lutonra és Eindhovenbe indulnak gépek, míg júliusban Isztambul felé is bővül a kínálat.
Váradi József vezérigazgató korábban arról beszélt, hogy nem fenyegeti kerozinhiány a magyar hátterű légitársaságot.
A Wizz Air a nyári időszakra 70 százalékban fedezte üzemanyagigényét, miközben erős foglalási adatokról és flottabővítésről is beszámolt.
A cég vezérigazgatója emiatt nem gondolja, hogy a légitársaság kifogyna a repülőgép-üzemanyagból.
Kitértek arra, hogy a közel-keleti konfliktus miatt kialakult kerozinhiány egyre nagyobb nyomást gyakorol az európai légi közlekedésre. Több nagy légitársaság, így
a Lufthansa, a SAS és a KLM, már járattörlésekről és kapacitáscsökkentésről döntött, miközben az üzemanyag ára rekordmagasra emelkedett.
Michael O’Leary, a Ryanair vezérigazgatója szerint a közel-keleti konfliktus nemcsak az olajárakat hajtotta fel, hanem az üzemanyag-ellátás biztonságát is veszélybe sodorta, ami a Ryanair működésére és az egész európai légi közlekedésre kockázatot jelent. Szerinte a tartósan magas árak és az ellátási gondok őszre több légitársaságot is válságba taszíthatnak.
