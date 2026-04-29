Megszólalt a Wizz Air-vezérigazgató a nemzetközi kerozinhiány kapcsán

a meghirdetett menetrend szerint közlekednek a gépek, törlésre egyelőre nincs szükség.

Hozzátették: ha bármilyen változás várható, arról időben tájékoztatják az utasokat. A debreceni reptér korábban már jelezte, hogy a beszállító szerint biztosított a szükséges üzemanyag-mennyiség a működéshez.

A Világgazdaság azt írta, míg más európai reptereken komoly korlátozások léptek életbe, a cívisvárosból egyelőre zavartalanul indulhatnak a Wizz Air járatai – legalábbis a következő időszakban. A lap szerint a debreceni repülőtér jelenleg három Wizz Air-útvonalat szolgál ki: Lárnakára, London-Lutonra és Eindhovenbe indulnak gépek, míg júliusban Isztambul felé is bővül a kínálat.