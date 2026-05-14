05. 14.
csütörtök
üzemanyag hatósági ár hvg

Támadja a HVG az üzemanyag ársapkát, szerintük túl olcsó a magyar üzemanyag

2026. május 14. 08:28

A portál szerint „a Magyar-kormány csak görgeti a problémát a katasztrófa felé”.

2026. május 14. 08:28
null

A hazai üzemanyagpiac torzulásai és az ársapka fenntarthatatlansága kerültek a középpontba a HVG elemzésében, amely szerint a jelenlegi szabályozás egyre súlyosabb ellátási kockázatokat hordoz. A lap értékelése szerint a magyarországi hatósági árak mesterségesen alacsonyan tartják az üzemanyagok árát a régiós szinthez képest, miközben a hazai piaci árak kiemelkedően magasak. Ez a kettősség a cikk szerint hosszabb távon nem tartható fenn, és egyre inkább az ellátásbiztonság rovására mehet. 

A HVG szerint a jelenlegi rendszer működését eddig részben a stratégiai készletek felszabadítása tartotta fenn, azonban ezek a tartalékok kimerülőben vannak. A nagykereskedők így egyre nehezebb helyzetbe kerülnek: a korábban olcsón hozzáférhető készletek kifutásával a piaci beszerzés és az ársapkás értékesítés közötti különbség veszteséget termel. A lap szerint ez a modell hosszabb távon nem fenntartható, mivel a stratégiai készletek nem arra szolgálnak, hogy tartósan árfagyasztást finanszírozzanak.

A cikk rámutat arra is, hogy az alacsony magyar árak miatt csökken az import ösztönzése, miközben nő a belföldi kereslet, ami együtt ellátási feszültségeket idézhet elő. Bár a régió több országában is működnek valamilyen árszabályozások, a magyar rendszer a HVG szerint szélsőségesen alacsony árszintet tart fenn, ami eltorzítja a piaci viszonyokat és gyengíti a kínálati oldalt. A lap hangsúlyozza: 

ez a helyzet már a 2022-es árstop idején is hasonló problémákat okozott.

A HVG értékelése szerint elkerülhetetlen lenne az ársapka rendszerének átalakítása, mivel a jelenlegi formájában nem biztosít sem fenntartható piaci működést, sem kiszámítható ellátást. A lap úgy fogalmaz: a belföldi árakat nem feltétlenül kellene teljesen felszabadítani, de a régiós szinthez közelítő, kiszámítható és a piaci szereplők működését is biztosító szabályozásra lenne szükség. Emellett arra is figyelmeztet, hogy az Európai Unió jogi aggályokat is felvet a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, ami további nyomást helyezhet a magyar szabályozásra.

Nyitókép: Soós Lajos/MTI

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
makapaka2
2026. május 14. 09:18
A HVG hű önmagához, mint ..arkeverő.
csapláros
2026. május 14. 09:15 Szerkesztve
Egyszerűen bicskanyitogató: kezdve az uniós jogi aggályokkal, amelyeket magasról kell leszarni, miután MÉG MINDIG az unió ellenségei vagyunk, és a magyar gazdaság ennek ellenére is kiemelkedően teljesít. Szabályos fából vaskarika, hogy a belföldi árakat nem feltétlenül kellene teljesen felszabadítani, de a régiós szinthez közelítő, kiszámítható és a piaci szereplők működését is biztosító szabályozásra lenne szükség. Állj bele egy vödörbe és a hajadnál fogva emeld ki magadat belőle, nemde bár? Csúsztat, mert a kiszámíthatóság nem attól függ, hogy valami alacsony vagy magas, hanem attól, hogy Lenint megidézve: az ár állandó volt, állandó és továbbra is állandó marad. Ennek egy feltétele van, Kapitány is megmondta: a legolcsóbb beszerzési forrás, amely az orosz volt, az orosz és az orosz lesz. Alacsony ár-ellátási biztonság ? Ja, MINTHA boldog-boldogtalan tankolna fel hektoliter számra a naftából, Pali bácsitól a II. emelet B-ből a nagy cégekig !? HÜLYE HVG.
Ízisz
2026. május 14. 09:15
🧡🇭🇺 ...fizessenek világpiaci árat, akinek fájdalmas, ha keveset fizet!!! Nem kell rinyálni, lesz itt még kánaán is... Akkor mit fognak visítozni??? m.p. megígérte, igaz a miniszterei megszorításokról beszéltek... Eldönthetnék már végre, hogy mit akarnak...😬❗
Ergit
2026. május 14. 09:15
HVG ködösít, keveri azt a bizonyost. Aki ebből a szókavalkádból bármi logikust ki tud hámozni, az egy zseni!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!