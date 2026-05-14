Támadja a HVG az üzemanyag ársapkát, szerintük túl olcsó a magyar üzemanyag

A hazai üzemanyagpiac torzulásai és az ársapka fenntarthatatlansága kerültek a középpontba a HVG elemzésében, amely szerint a jelenlegi szabályozás egyre súlyosabb ellátási kockázatokat hordoz. A lap értékelése szerint a magyarországi hatósági árak mesterségesen alacsonyan tartják az üzemanyagok árát a régiós szinthez képest, miközben a hazai piaci árak kiemelkedően magasak. Ez a kettősség a cikk szerint hosszabb távon nem tartható fenn, és egyre inkább az ellátásbiztonság rovására mehet.

A HVG szerint a jelenlegi rendszer működését eddig részben a stratégiai készletek felszabadítása tartotta fenn, azonban ezek a tartalékok kimerülőben vannak. A nagykereskedők így egyre nehezebb helyzetbe kerülnek: a korábban olcsón hozzáférhető készletek kifutásával a piaci beszerzés és az ársapkás értékesítés közötti különbség veszteséget termel. A lap szerint ez a modell hosszabb távon nem fenntartható, mivel a stratégiai készletek nem arra szolgálnak, hogy tartósan árfagyasztást finanszírozzanak.