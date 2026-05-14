Támadja a HVG az üzemanyag ársapkát, szerintük túl olcsó a magyar üzemanyag

Nem ilyen kezdésre számítottak Magyar Péterék: már a héten vis maior helyzetet hirdethet a Tisza-kormány
Vízügy, uniós források és átvilágítások – ezek voltak az új kormány első ülésének legfontosabb témái.
A portál szerint „a Magyar-kormány csak görgeti a problémát a katasztrófa felé”.
A hazai üzemanyagpiac torzulásai és az ársapka fenntarthatatlansága kerültek a középpontba a HVG elemzésében, amely szerint a jelenlegi szabályozás egyre súlyosabb ellátási kockázatokat hordoz. A lap értékelése szerint a magyarországi hatósági árak mesterségesen alacsonyan tartják az üzemanyagok árát a régiós szinthez képest, miközben a hazai piaci árak kiemelkedően magasak. Ez a kettősség a cikk szerint hosszabb távon nem tartható fenn, és egyre inkább az ellátásbiztonság rovására mehet.
A HVG szerint a jelenlegi rendszer működését eddig részben a stratégiai készletek felszabadítása tartotta fenn, azonban ezek a tartalékok kimerülőben vannak. A nagykereskedők így egyre nehezebb helyzetbe kerülnek: a korábban olcsón hozzáférhető készletek kifutásával a piaci beszerzés és az ársapkás értékesítés közötti különbség veszteséget termel. A lap szerint ez a modell hosszabb távon nem fenntartható, mivel a stratégiai készletek nem arra szolgálnak, hogy tartósan árfagyasztást finanszírozzanak.
A cikk rámutat arra is, hogy az alacsony magyar árak miatt csökken az import ösztönzése, miközben nő a belföldi kereslet, ami együtt ellátási feszültségeket idézhet elő. Bár a régió több országában is működnek valamilyen árszabályozások, a magyar rendszer a HVG szerint szélsőségesen alacsony árszintet tart fenn, ami eltorzítja a piaci viszonyokat és gyengíti a kínálati oldalt. A lap hangsúlyozza:
ez a helyzet már a 2022-es árstop idején is hasonló problémákat okozott.
A HVG értékelése szerint elkerülhetetlen lenne az ársapka rendszerének átalakítása, mivel a jelenlegi formájában nem biztosít sem fenntartható piaci működést, sem kiszámítható ellátást. A lap úgy fogalmaz: a belföldi árakat nem feltétlenül kellene teljesen felszabadítani, de a régiós szinthez közelítő, kiszámítható és a piaci szereplők működését is biztosító szabályozásra lenne szükség. Emellett arra is figyelmeztet, hogy az Európai Unió jogi aggályokat is felvet a jelenlegi rendszerrel kapcsolatban, ami további nyomást helyezhet a magyar szabályozásra.
Ezt is ajánljuk a témában
Vízügy, uniós források és átvilágítások – ezek voltak az új kormány első ülésének legfontosabb témái.
Nyitókép: Soós Lajos/MTI