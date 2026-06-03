Hódmezővásárhelyen alkották újjá a Budavári Palota legendás díszkapuját

Hódmezővásárhelyen, a Látványkapu Kft. műhelyében készült el a Budavári Palota legendás északi díszkapujának rekonstrukciója, amelyen a szakemberek közel két éven át dolgoztak. Az eredeti, Jungfer Gyula által készített monumentális kovácsoltvas kapu az 1902-es párizsi világkiállításon aranyérmet nyert, a második világháború végén azonban megsérült és eltűnt, így az újjáépítés kizárólag archív felvételek alapján valósulhatott meg – írja a bphirek.hu.

A munkát Szántó Gusztáv díszműkovács vezetésével hat szakember végezte, rendkívül korlátozott forrásokra támaszkodva: mindössze egy fennmaradt fotó és korabeli dokumentumok alapján kellett visszaállítani az eredeti formavilágot. A rekonstrukció során az elemek jelentős részét kézzel kovácsolták, a vastag acéllemezeket magas hőmérsékleten alakították, majd fokozatosan, mintadarabokon keresztül jutottak el a végleges szerkezet kialakításáig.