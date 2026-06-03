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budavári palota látványkapu kft jungfer gyula rekonstrukció kapu

Hódmezővásárhelyen alkották újjá a Budavári Palota legendás díszkapuját

2026. június 03. 13:24

Elkészült a rekonstrukció.

2026. június 03. 13:24
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Hódmezővásárhelyen, a Látványkapu Kft. műhelyében készült el a Budavári Palota legendás északi díszkapujának rekonstrukciója, amelyen a szakemberek közel két éven át dolgoztak. Az eredeti, Jungfer Gyula által készített monumentális kovácsoltvas kapu az 1902-es párizsi világkiállításon aranyérmet nyert, a második világháború végén azonban megsérült és eltűnt, így az újjáépítés kizárólag archív felvételek alapján valósulhatott meg – írja a bphirek.hu

A munkát Szántó Gusztáv díszműkovács vezetésével hat szakember végezte, rendkívül korlátozott forrásokra támaszkodva: mindössze egy fennmaradt fotó és korabeli dokumentumok alapján kellett visszaállítani az eredeti formavilágot. A rekonstrukció során az elemek jelentős részét kézzel kovácsolták, a vastag acéllemezeket magas hőmérsékleten alakították, majd fokozatosan, mintadarabokon keresztül jutottak el a végleges szerkezet kialakításáig.

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A kapu impozáns méretekkel bír: csaknem négy méter széles, nyolc és fél méter magas, tömege az üvegezéssel együtt mintegy 7,5 tonna, díszítése pedig mintegy 270 egyedi kovácsolt elemből és levélmotívumból áll. A kész művet szakmai zsűri – restaurátorok, mérnökök és művészettörténészek – ellenőrizték és végül kifogás nélkül fogadták el. A tervek szerint a kapu az év végén kerülhet vissza eredeti helyére a Budavári Palota északi homlokzatán, ahol a mellette egykor álló gyalogkapuk rekonstrukciója is folyamatban van.

Nyitókép: bphirek.hu

Összesen 2 komment

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ipolypart2
2026. június 03. 14:11
Márky.Zajos tud róla, hogy az ő városából viszik a bűnös várba a díszkaput? Följelenti luxizás miatt a dolgozókat? Vagy azt meghagyja a másik elmebetegnek, Hadházynak?
Válasz erre
3
0
Gasztronauta
2026. június 03. 14:02
LUXI ?????
Válasz erre
4
0
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