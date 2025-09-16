Nagyszabású animáció készült a török kori Pest-Budáról – a film most a Mandineren debütál (VIDEÓ)

Milyen egyéb lehetőségeket kínál az animáció, például az oktatásban?

Az említett szoftvert nem véletlenül választottuk a rekonstrukcióhoz. Évek óta ebben fejlesztünk, mert lehetővé teszi, hogy bármikor interaktív oktató program készüljön belőle: ez esetben

egy korabeli karakterrel sétálhatnánk végig a török Pest-Budát, miközben megszólítanánk az ott élőket, feladatokat oldanánk meg, elmerülhetnénk az egyes szakmák munkafolyamatába, vagy párbajozhatnánk a helyőrség tagjaival.

Egy ilyen oktató program igazán akkor volna teljes, ha elkészülne a város többi korszakának rekonstrukciója is. A változás bemutatása talán még fontosabb és még érdekesebb a történeti rekonstrukciók esetén. Ma már számos más technikai lehetőség is rendelkezésre áll, hogy egy ilyen rekonstrukciót interaktívvá tegyünk, például olyan mobilapplikációval, mellyel az egyes budapesti helyszíneken a múltban is körbenézhetünk.

Milyen tervek vannak kilátásban a jövőre nézve?

A most elkészült rekonstrukció szinte felkínálja

az 1686-os, budai visszafoglaló ostrom filmes megjelenítését.

Kevesen tudják, hogy milyen monumentális vállalkozás volt ez a hadművelet, és milyen izgalmas a története. A mindkét oldalon megjelenő példás heroizmus, az Európát egy pillanatra összeforrasztó akarat méltó lenne a bemutatásra. Minden esetre mi építjük a császári hadsereget, sőt, az AI bevonásával is kísérletezünk, hogy új dimenzióba emeljük a látványt.

Emellett készül a Pest-Buda filmünk első párja, Aquincum rekonstrukciója. Egyelőre a római kor történeti-földrajzi kérdésein dolgozunk.

Íme, az animáció:

Nyitókép: Részlet a filmből