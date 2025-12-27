Ft
Ft
4°C
-3°C
Ft
Ft
4°C
-3°C
12. 27.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában románia Ukrajna oroszország

Végre előállt a farbával Románia: kiderült, mit gondolnak a vezetők Ukrajna területi egységéről

2025. december 27. 21:00

A román külügyminiszter fogalmazta meg hazája véleményét.

2025. december 27. 21:00
null

Románia szolidáris Ukrajnával a szombatra virradóra Kijevre és az ország más régióira mért orosz légicsapások miatt – írta Oana Toiu román külügyminiszter szombaton az X közösségi oldalon.

A román külügyi tárca vezetője bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Románia kiáll Ukrajna mellett az ukrán energetikai infrastruktúrát, iskolákat és lakóövezeteket ért orosz légicsapások miatt.

Emlékeztetett, hogy a támadásoknak több tucat sérültje van, és a támadások nyomán az ukrán főváros jelentős része fűtés nélkül maradt a tél kellős közepén, karácsonykor. Oana Toiu úgy értékelt, hogy a szombatra virradóra történt légicsapások annak a „terrorkampánynak” a része, melyet Oroszország az ukrán civilek ellen folytat.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban

Új szelek fújnak Brüsszelben: ilyen uniós csúcsot még sohasem láttak az EU-ban
Tovább a cikkhezchevron

Ukrajna területi egységéről

Emlékeztetett ugyanakkor, hogy Románia támogatja Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és területi egységét.

A román külügyminiszter arra is felhívta a figyelmet, hogy miközben az Amerikai Egyesült Államok, az Európai Unió és Ukrajna vezetői a béke megteremtésén dolgoznak, Oroszország erre azzal válaszol, hogy nőket, gyerekeket és egész családokat „gyilkol és tart terror alatt”. Oana Toiu bejegyzésében arra reagált, hogy Oroszország szombatra virradóra rakétákkal és drónokkal támadta Kijevet és Ukrajna más régióit.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
•••
2025. december 27. 22:07 Szerkesztve
MA ezt mondta.
Válasz erre
0
0
templar62
2025. december 27. 21:47
Oana Toiu .
Válasz erre
0
0
Teréz Pitykéz
•••
2025. december 27. 21:41 Szerkesztve
Zselé leállíthatta volna már a háborút.. ha akarná… de nem akarja … korrupt szarkupac
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 27. 21:37
A románok híresen "jó katonák , megbízható szövetségesek" ! Ide -oda állnak a háború közben , ahogyan az érdekük megkívánja. Szerintem ezt most is tanítják nekik. Pár hónap és követelik majd Moldovát maguknak.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!