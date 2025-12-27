Végre előállt a farbával Románia: kiderült, mit gondolnak a vezetők Ukrajna területi egységéről

Románia szolidáris Ukrajnával a szombatra virradóra Kijevre és az ország más régióira mért orosz légicsapások miatt – írta Oana Toiu román külügyminiszter szombaton az X közösségi oldalon.

A román külügyi tárca vezetője bejegyzésében hangsúlyozta, hogy Románia kiáll Ukrajna mellett az ukrán energetikai infrastruktúrát, iskolákat és lakóövezeteket ért orosz légicsapások miatt.

Emlékeztetett, hogy a támadásoknak több tucat sérültje van, és a támadások nyomán az ukrán főváros jelentős része fűtés nélkül maradt a tél kellős közepén, karácsonykor. Oana Toiu úgy értékelt, hogy a szombatra virradóra történt légicsapások annak a „terrorkampánynak” a része, melyet Oroszország az ukrán civilek ellen folytat.