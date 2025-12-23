Kimutatták a foguk fehérjét a magyargyűlölők Romániában: leköptek és szidalmaztak egy árust karácsony előtt

Egyre tragikusabb a helyzet Romániában. A nagykárolyi karácsonyi vásárban leköptek és szidalmaztak egy kürtőskalács-árust, pusztán azért, mert magyar volt – számolt be a hírről a Facebook-oldalán Magyar Lóránd.

„Egy rémálom az, ami a nagykárolyi karácsonyi vásárban történt: leköptek és szidalmaztak egy kürtőskalács-árust, mert magyar volt. Nagykároly eddig jó példa volt a nemzetek közötti békés együttélésre, bár mindig voltak olyan hangok, amelyek etnikai konfliktust akartak szítani románok és magyarok között.