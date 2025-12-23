Ft
12. 23.
kedd
erőszak Nagykároly magyargyűlölő karácsonyi vásár Románia karácsony

Kimutatták a foguk fehérjét a magyargyűlölők Romániában: leköptek és szidalmaztak egy árust karácsony előtt

2025. december 23. 16:56

„Egy rémálom az, ami a nagykárolyi karácsonyi vásárban történt” – mutatott rá Magyar Lóránd.

2025. december 23. 16:56
null

Egyre tragikusabb a helyzet Romániában. A nagykárolyi karácsonyi vásárban leköptek és szidalmaztak egy kürtőskalács-árust, pusztán azért, mert magyar volt – számolt be a hírről a Facebook-oldalán Magyar Lóránd.

„Egy rémálom az, ami a nagykárolyi karácsonyi vásárban történt: leköptek és szidalmaztak egy kürtőskalács-árust, mert magyar volt. Nagykároly eddig jó példa volt a nemzetek közötti békés együttélésre, bár mindig voltak olyan hangok, amelyek etnikai konfliktust akartak szítani románok és magyarok között.

Biztos vagyok benne, hogy a kialakult helyzetben fontos szerepe van egy helyi »híroldalnak«, amely mindenben magyarok bűnét, románok elnyomását látja.

Szégyen volt az, amikor 2023. áprilisában a nagykárolyi Kölcsey-szobor avatását román szélsőségesek zavarták meg, és szégyen ez a mostani eset is. A különböző nemzetiségek együttélése, a multikulturalitás érték. Egymás elfogadása, tisztelete pedig alapvető és magától értetődő dolog kell legyen 2025-ben a Európában – írta a politikus.

Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 26 komment

auditorium
2025. december 23. 19:09
Recept erre: Minél tőbb magyarországi turista látogasson el Erdélybe télen, nyáron, Ausztria, Svájc, Olaszország, Horvátország helyett. Akkor rájönnek az ottani román lakosok is, hogy a turizmus gazdagitja ŐKET is. A kritikus és vetélkedő cikkeket mellőzni kellene itt is és persze minden fórumon náluk is. Nagyon eldurvult a nyelvezet a nemzetközi politikában is, ahogy a közéletben és az emberek már észre sem veszik, hogy állandóan káromkodnak és alpári nyelvezetet használnak.
Válasz erre
2
0
madas
2025. december 23. 18:38
Soros György jogvédő szervezetei tiltakoztak már?
Válasz erre
3
0
nzoltan-818
•••
2025. december 23. 18:38 Szerkesztve
Ezen csak az lepődik meg, aki nem ismeri őket közelről. Szerencsére, a mindennapi élet során tudnak toleránsan, sőt akár barátságosnak tűnő módon is viselkedni, de a gyülölet parazsa a lelkük mélyén ott izzik és kész bármikor kitörni, Ennek nagyon mélyen gyökerező kulturális okokból fakadó alá-fölé rendeltségi érzés, bizonyítási vágy, plusz a vallási különbség, meg a hatalom által biztosított és táplált uralkodási vágy a legfőbb forrása. Még a nagyon közeli rokoni kapcsolatokban is érezhetően jelen van. Talán Reményik Sándor: Elpártolt liliomszál című versében ragadta meg ennek a lényegét.
Válasz erre
2
0
Kétes
2025. december 23. 18:33
Magyar Péter ezt a földet nevezte román földnek a nyáron. A haverjai meg leköpik a magyarokat. Az ukrán haverjai ennél is tovább mennek. Ott likvidálják őket, mint a szerencsétlen Sebestyén Istvánt, akit ukrán sorozó tisztek vertek halálra.
Válasz erre
0
0
