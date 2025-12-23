Kimutatták a foguk fehérjét a magyargyűlölők Romániában: leköptek és szidalmaztak egy árust karácsony előtt

Összeszakadt a feladat terhe alatt: lemondott a román tanügyminiszter
Napra pontosan egy kerek évig bírta.
„Egy rémálom az, ami a nagykárolyi karácsonyi vásárban történt” – mutatott rá Magyar Lóránd.
Egyre tragikusabb a helyzet Romániában. A nagykárolyi karácsonyi vásárban leköptek és szidalmaztak egy kürtőskalács-árust, pusztán azért, mert magyar volt – számolt be a hírről a Facebook-oldalán Magyar Lóránd.
„Egy rémálom az, ami a nagykárolyi karácsonyi vásárban történt: leköptek és szidalmaztak egy kürtőskalács-árust, mert magyar volt. Nagykároly eddig jó példa volt a nemzetek közötti békés együttélésre, bár mindig voltak olyan hangok, amelyek etnikai konfliktust akartak szítani románok és magyarok között.
Biztos vagyok benne, hogy a kialakult helyzetben fontos szerepe van egy helyi »híroldalnak«, amely mindenben magyarok bűnét, románok elnyomását látja.
Szégyen volt az, amikor 2023. áprilisában a nagykárolyi Kölcsey-szobor avatását román szélsőségesek zavarták meg, és szégyen ez a mostani eset is. A különböző nemzetiségek együttélése, a multikulturalitás érték. Egymás elfogadása, tisztelete pedig alapvető és magától értetődő dolog kell legyen 2025-ben a Európában” – írta a politikus.
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP