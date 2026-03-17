Hamarosan Orbán Viktor birtokába kerül Zelenszkij összes féltve őrzött titka: Ukrajna csúnyán meg fogja kapni a magáét Brüsszelben

Szerdán, még a csütörtöki uniós csúcstalálkozó előtt jelentést tesz a kormánynak a Kijevbe küldött tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték helyzetéről – közölte Czepek Gábor Facebook-oldalán.

A miniszterhelyettes tájékoztatása szerint a bizottság célja az volt, hogy részletes képet adjon a vezeték újraindításával és esetleges problémáival kapcsolatban.