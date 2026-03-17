Hamarosan Orbán Viktor birtokába kerül Zelenszkij összes féltve őrzött titka: Ukrajna csúnyán meg fogja kapni a magáét Brüsszelben

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Szerdán jelentést tesz a kormánynak a Kijevbe küldött tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték helyzetéről.
Szerdán, még a csütörtöki uniós csúcstalálkozó előtt jelentést tesz a kormánynak a Kijevbe küldött tényfeltáró bizottság a Barátság kőolajvezeték helyzetéről – közölte Czepek Gábor Facebook-oldalán.
A miniszterhelyettes tájékoztatása szerint a bizottság célja az volt, hogy részletes képet adjon a vezeték újraindításával és esetleges problémáival kapcsolatban.
Czepek Gábor bejegyzésében arra is utalt, hogy míg a kormány a Barátság kőolajvezeték stabil működésének fenntartásán dolgozik, addig az ellenzék legnagyobb pártja, a Tisza Párt más irányt követ.
Kiemelte, hogy a párt alelnöke, Tarr Zoltán munkacsoportot hozott létre annak vizsgálatára, miként lehetne leválasztani a Mol-t az orosz kőolajról.
Tarr Zoltán megerősítette a Politico-nak, hogy a Tisza Párt rákényszerítené a magyar olajvállalatot, hogy váljon le az orosz olajról.
Ez a megközelítés azonban veszélyeztetné a magyar háztartások rezsicsökkentését, amely jelenleg nagymértékben az olcsó orosz energiahordozókra épül. Az ellenzéki kezdeményezések összhangban állnak az ukrán-barát uniós törekvésekkel is, amelyek célja Zelenszkij ukrán elnök háborújának támogatása.
