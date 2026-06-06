Figyelmeztetnek az ukrán hatóságok: jelentősen nőhet a forgalom a kárpátaljai határátkelőkön

Felkészültek az ukrán szervek

Az összeállításból kiderült, az illetékes ukrán szervek már megtették a szükséges előkészületeket a várakozási idők csökkentése érdekében. Tartalék munkaállomásokat alakítottak ki az útleveleket vizsgáló felügyelők számára, szorosabbra fűzték az együttműködést a szomszédos államok határőrizeti és vámhatóságaival, továbbá megerősítették az átkelők biztonsági protokolljait is.

A Mukachevo a külföldre tartóknak azt javasolja, hogy indulás előtt alaposan ellenőrizzék az úti okmányaikat és az érvényességi időket. Emellett célszerű folyamatosan nyomon követni a határállomások telítettségét mutató online felületeket, a gördülékenyebb átlépés érdekében pedig érdemes az utazást hétköznapokra, vagy a csendesebb hajnali és éjszakai órákra szervezni.