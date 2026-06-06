Figyelmeztetnek az ukrán hatóságok: jelentősen nőhet a forgalom a kárpátaljai határátkelőkön

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Még messze van 2029, de érdekes folyamatok zajlanak.
Az illetékes ukrán szervek már megtették a szükséges előkészületeket a várakozási idők csökkentése érdekében.
Jelentős, esetenként akár 30 százalékos forgalomnövekedésre számítanak az ukrán határőrök Kárpátalja határátkelőin június második felétől – írta beszámolójában a Mukachevo.net.
A legnagyobb torlódások várhatóan a hétvégi napokra, azon belül is a kora délutáni órákra esnek, ezért a hatóságok fokozott felkészültséggel várják a kiutazókat
– hívták fel a figyelmet.
A legkomolyabb terhelésre
Hozzátették, valamivel mérsékeltebb, átlagos forgalom várható Aknaszlatinánál és Nevetlenfalunál. Ezzel szemben a legkisebb várakozási időt a kizárólag nappal üzemelő átkelők – Mezőkaszony, Harangláb és Nagypalád – esetében valószínűsítik – sorolta a lap.
Az összeállításból kiderült, az illetékes ukrán szervek már megtették a szükséges előkészületeket a várakozási idők csökkentése érdekében. Tartalék munkaállomásokat alakítottak ki az útleveleket vizsgáló felügyelők számára, szorosabbra fűzték az együttműködést a szomszédos államok határőrizeti és vámhatóságaival, továbbá megerősítették az átkelők biztonsági protokolljait is.
A Mukachevo a külföldre tartóknak azt javasolja, hogy indulás előtt alaposan ellenőrizzék az úti okmányaikat és az érvényességi időket. Emellett célszerű folyamatosan nyomon követni a határállomások telítettségét mutató online felületeket, a gördülékenyebb átlépés érdekében pedig érdemes az utazást hétköznapokra, vagy a csendesebb hajnali és éjszakai órákra szervezni.
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