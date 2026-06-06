Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
06. 06.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
várakozási idő hatóság kárpátalja határátkelő forgalom ukrajna

Figyelmeztetnek az ukrán hatóságok: jelentősen nőhet a forgalom a kárpátaljai határátkelőkön

2026. június 06. 13:32

Az illetékes ukrán szervek már megtették a szükséges előkészületeket a várakozási idők csökkentése érdekében.

2026. június 06. 13:32
null

Jelentős, esetenként akár 30 százalékos forgalomnövekedésre számítanak az ukrán határőrök Kárpátalja határátkelőin június második felétől – írta beszámolójában a Mukachevo.net

A legnagyobb torlódások várhatóan a hétvégi napokra, azon belül is a kora délutáni órákra esnek, ezért a hatóságok fokozott felkészültséggel várják a kiutazókat 

– hívták fel a figyelmet.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A legkomolyabb terhelésre 

  • a tiszaújlaki,
  • az ungvári, 
  • a Luzsanka, 
  • valamint a Csap–Tisza határállomásokon kell számítani. 

Hozzátették, valamivel mérsékeltebb, átlagos forgalom várható Aknaszlatinánál és Nevetlenfalunál. Ezzel szemben a legkisebb várakozási időt a kizárólag nappal üzemelő átkelők – Mezőkaszony, Harangláb és Nagypalád – esetében valószínűsítik – sorolta a lap.

Felkészültek az ukrán szervek

Az összeállításból kiderült, az illetékes ukrán szervek már megtették a szükséges előkészületeket a várakozási idők csökkentése érdekében. Tartalék munkaállomásokat alakítottak ki az útleveleket vizsgáló felügyelők számára, szorosabbra fűzték az együttműködést a szomszédos államok határőrizeti és vámhatóságaival, továbbá megerősítették az átkelők biztonsági protokolljait is.

A Mukachevo a külföldre tartóknak azt javasolja, hogy indulás előtt alaposan ellenőrizzék az úti okmányaikat és az érvényességi időket. Emellett célszerű folyamatosan nyomon követni a határállomások telítettségét mutató online felületeket, a gördülékenyebb átlépés érdekében pedig érdemes az utazást hétköznapokra, vagy a csendesebb hajnali és éjszakai órákra szervezni.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

 

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Treeoflife
2026. június 06. 16:43
Már azt hittem, hogy utaznak haza a hadköteles korúak, hogy benonulhassanak. Igazából miről is van szó? A patkány maffiózók jönnek utazgatni Európába? Már megkapták a pénzt, tehát van miből költeni? Le kell zárni az ukrán határt, maradjanak otthon vagy harcoljanak, vagy végezzenek a maffiájukkal.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2026. június 06. 16:07
Remélem nem tankok fognak száguldozni oda vissza
Válasz erre
0
0
europész
2026. június 06. 15:56
Sajnos nem hazafelé pucolnak hanem nyugat felé.Nem akarnak pusztulni egy marha zongoristáért.
Válasz erre
2
0
Medici
2026. június 06. 14:56
Eddig is volt forgalom. Ezerrel. Itt zabáltattuk, zabáltatjuk az ukrán fattyúkat éveken keresztül.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!