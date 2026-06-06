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kormány kármán andrás magyarország döntés

Azonnal reagált a pénzügyminiszter, miután a hitelminősítők ítéletet mondtak Magyarországról

2026. június 06. 13:37

Kármán András szerint örömhír, hogy az elmúlt évek romló tendenciája után a három nagy hitelminősítő változatlanul hagyta Magyarország besorolását. A tárcavezető azt írta: a kormány célja a költségvetési egyensúly helyreállítása és a kiszámítható gazdaságpolitika.

2026. június 06. 13:37
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Bizalmat kapott Magyarország és ezzel a jelenlegi költségvetési, gazdaságpolitikai irány is – írta a pénzügyminiszter szombaton a Facebook-oldalán, miután a Fitch Ratings is közzétette Magyarország hitelbesorolásáról szóló döntését.

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Kármán András emlékeztetett: három egymást követő pénteken publikálta a három nagy nemzetközi hitelminősítő, vagyis a Standard & Poor’s, a Moody’s és a Fitch Magyarország hitelbesorolását. 

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A döntésük közös volt: változatlanul hagyták Magyarország besorolását”

 – tette hozzá.

Az eddigi tendencia alapján ez mindenképpen örömhír”

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az elmúlt években vagy a besorolás vagy a kilátás romlott az egyik vagy másik, de jellemzően mindhárom hitelminősítőnél.

A tárcavezető szerint a Tisza-kormány 

rendkívül nehéz költségvetési helyzetet örökölt.”

Mint írta, az elmúlt hetekben világossá vált, hogy a leköszönő kormány „a költségvetést a valóságosnál jóval kedvezőbb képet mutatva hagyta hátra”. Közölte: a hiány már most jelentősen meghaladja az eredeti tervek időarányos részét, miközben az elmúlt évek „pazarló és átláthatatlan gazdálkodása” komoly kihívások elé állította az országot.

Kármán András beszámolt arról is, hogy az elmúlt hetekben személyesen egyeztetett a hitelminősítők elemzőivel. Kiemelte, hogy ezeken a megbeszéléseken részletesen ismertette az új kormány gazdaságpolitikai prioritásait, valamint azt a munkát, amelyet a költségvetés rendbetétele érdekében megkezdtek.

„Magyarország és a magyar kormány érdemes a bizalomra” – írta a pénzügyminiszter. Hozzátette: rövid idő alatt konkrét eredményeket is fel tudtak mutatni, ezek között említette a Magyarországnak járó uniós forrásokról szóló megállapodást.

A 16,4 milliárd eurónyi – nagyságrendileg 6000 milliárd forint – uniós forrással kapcsolatban Kármán András azt írta: ez „Magyarország pénze volt, csak éppen az előző kormány miatt nem jutottunk hozzá”. A pénzügyminiszter szerint a megállapodás növeli Magyarország költségvetési mozgásterét, és új lehetőségeket nyithat beruházások és fejlesztések finanszírozására.

Kármán András hangsúlyozta: a Tisza-kormány szakít az elmúlt évek gyakorlatával, és elkötelezett a költségvetési egyensúly helyreállítása, az államadósság csökkentése, valamint az átlátható és kiszámítható költségvetési tervezés mellett.

Olyan gazdaságpolitikát kívánunk folytatni, amely nem rövid távú politikai érdekekre, hanem hosszú távú stabilitásra épül” 

- fogalmazott.

A pénzügyminiszter szerint a hitelminősítések nem pusztán technikai kérdések, hanem minden magyar családot érintenek. Mint írta, Magyarország megítélésének javulása idővel alacsonyabb kamatokban jelenhet meg, csökkentheti az államadósság finanszírozására fordított kiadásokat, és több forrást hagyhat az egészségügyre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A vállalkozások számára pedig olcsóbb hitelezést, több beruházást és több munkahelyet jelenthet.

„A bizalmat nem lehet egyik napról a másikra visszaépíteni. De az elmúlt hetek döntései azt mutatják, hogy Magyarország jó irányba indult el. Ezen az úton fogunk tovább haladni” – zárta bejegyzését Kármán András.

(MTI)

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Nyitókép: Mateusz Wlodarczyk / AFP

Összesen 85 komment

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zenit7
•••
2026. június 06. 16:49 Szerkesztve
A minősítés az előző kormány munkájának szól. Ti pedig mindig csak sírtok, meg sírtok, meg sírtok, meg kifogást kerestek! Dolgozzatok végre! Magyarországnak járó uniós forrásokat nem kérjük, túl nagy árat kell fizetnünk érte! “ Magyarország megítélésének javulása idővel alacsonyabb kamatokban jelenhet meg, csökkentheti az államadósság finanszírozására fordított kiadásokat, és több forrást hagyhat az egészségügyre, az oktatásra és a gazdaság fejlesztésére. A vállalkozások számára pedig olcsóbb hitelezést, több beruházást és több munkahelyet jelenthet.”= bla bla bla, -hat, -het! Konkretumokat kérünk! Az MG beruházást épp most szúrtátok el! Lássuk, hogyan überelitek az előző kormányt!
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0
0
Zoltan70
2026. június 06. 16:49
Nos, a hitelminősítők évek óta stabilan hagyták Magyarország besorolását, az EU-ban tapasztalt egyre romló gazdasági és pénzügyi helyzet dacára. A mostani jelentések kizárólagosan az Orbán-kormány gazdasági teljesítménye alapján készültek, tehát ezért kicsi Gimli ne verd a melled, közötök hozzá annyi, mint a kormányzati munkához. Segítek: semmi. A hitelminősítők mostani verdiktjei a tiszaros "kormány" munkájáról egy dolgot azonban világosan deklaráltak, mégpedig azt, hogy a kampány során és a megválasztásotok óta folyamatosan hazudtatok reggel, délben meg este, ahogyan azt a virtigli atlantista, balliberális értelmetlenségiek szokták. Ugyanis az általatok hazudott gazdasági eredmények alapján nem ilyen minősítések születtek volna az elmúlt kormány munkáját minősítve, hanem rosszabbak. Ez van skacok, mentek ti még Móriába!
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1
0
Oahu
2026. június 06. 16:32
Idióta seggfej! Semmi közötök a minősítéshez! Az Orbán kormány hozadéka! Porhintés, hazudozás, csak ezt tud a tiszaszaros!
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1
0
Treeoflife
•••
2026. június 06. 16:21 Szerkesztve
Te f..szfej, minek a helyreállítása? Az előző kormány munkájának az eredménye tükröződik vissza ebben a minősítésben. Nektek most indul a "tanév" - lehet bizonyítani, ha nem megy, el lesztek seprűzve. De ha annyira nem megy még így sem, kaphattok szívlapáttal is.
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