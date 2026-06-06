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tasnádi péter migrációs paktum Magyar Péter

Primitív bugrisoknak nevezte a migrációs paktum ellen tüntetőket Magyar Péter többszörösen elítélt rajongója (VIDEÓ)

2026. június 06. 19:56

Válogatott sértésekkel illette Tasnádi Péter többszörösen elítélt, börtönviselt vállalkozó a migrációs paktum ellen tüntetőket, akik a Kodály köröndtől vonultak pénteken a Kossuth térre, a Parlament épületéhez. 

2026. június 06. 19:56
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Tasnádi Péter a közösségi oldalán közzétett videóban válogatott jelzőkkel illette azokat a demonstrálókat, akik a migrációs paktum ellen vonultak az utcára pénteken. A börtönviselt vállalkozó – aki már több ízben is kifejezte szimpátiáját Magyar Péter és a Tisza-kormány irányában – azt mondta: a tömeg „üvöltözött és szidta a magyar kormányt és a miniszterelnököt”.

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Arról is beszélt, hogy Magyar Péter 

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kiállt az erkélyre és a szeretet jeléül egy ilyen szívecskét mutatott az embereknek, és (...) lengett a magyar zászló”...

A többszörösen elítélt Tasnádi indulatosan „kocsmatöltelékeknek”, „primitív bugrisoknak” titulálta a demonstrálókat, akik „olyan szavakat használtak a miniszterelnökre, hogy vérlázító, fel vagyok háborodva”.

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Kifejezte abbéli óhaját is, hogy a Parlament hozzon olyan törvényeket, amelyek alapján „meg lehet büntetni ezeket az embereket”, mert 

szerinte a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy „ilyen senkiházi alakok kivetkőznek magukból és vérig sértegetnek embereket”.

Tasnádi Péter – többször nekifutva a kifejezésnek – számonkérte az embereket, amiért szerinte „dehumanizálják” a magyar miniszterelnököt.

Ha valakinek kétségei támadtak volna Tasnádi Péter szimpátiája felől, a videó végén így buzdított: „Hajrá, Magyar Péter, örülök, hogy a Tisza lett a kormányom és további jó munkát kívánok nektek!”

Tasnádi Péter a személyéről szóló szócikkek szerint kisebb megszakításokkal több mint 13 évet töltött börtönben, többek között önbíráskodás, súlyos testi sértés, zsarolás, lőfegyverrel visszaélés és bűnszervezetben elkövetett emberölés kísérlete miatt. Ma reklámvideókban szerepel; egy stáb streaming-sorozatot forgat a 90-es évek szervezett alvilágáról, amelyben a fiatal Tasnádit Szabó Kimmel Tamás játssza, edzőjét Árpa Attila – ő pedig a jelenlegi önmagát alakítja.

Nyitókép: Tasnádi Péter/Facebook

Összesen 61 komment

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Hangillat
2026. június 06. 22:38
"simili simili gaudet" Simlis simlisnek gazsulál; ha a hülyeség büntethető lenne, 3,5 millió ülne. Zsigeri Szeretetország épül.
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fater0921
2026. június 06. 22:28
Ez a valami egy faszszopó büdös buzi komcsi, rohadjon szét a picsája geci börtöntöltelék!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MINDEN ami tisza ROHADJON meg azokkal együtt akik erre a fostosgatyásra és ganyédombra szavaztak!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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B_kanya
2026. június 06. 22:14
Oszodibeszed 2026. június 06. 21:57 "Tasnádi! A maga kis kedvence felmutatta a középső ujját és köpött egyet az emberekre." És mivel olyan okos, hogy ezer mobiltelefon előtt tette, felvétel is van róla. Mert mipetink okos. Kár, hogy kiderült, a szívecskét már akkor mutatta, mikor a tömeg már nem ott volt...
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buksikutya
2026. június 06. 22:13
Ki ez a fogászati rémálom?
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