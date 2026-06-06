Primitív bugrisoknak nevezte a migrációs paktum ellen tüntetőket Magyar Péter többszörösen elítélt rajongója (VIDEÓ)

Kifejezte abbéli óhaját is, hogy a Parlament hozzon olyan törvényeket, amelyek alapján „meg lehet büntetni ezeket az embereket”, mert

szerinte a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy „ilyen senkiházi alakok kivetkőznek magukból és vérig sértegetnek embereket”.

Tasnádi Péter – többször nekifutva a kifejezésnek – számonkérte az embereket, amiért szerinte „dehumanizálják” a magyar miniszterelnököt.