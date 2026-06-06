Primitív bugrisoknak nevezte a migrációs paktum ellen tüntetőket Magyar Péter többszörösen elítélt rajongója (VIDEÓ)

Üzent a tiltakozó tömeg Magyar Péternek, Kijevben közben elszabadultak az indulatok
Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában pénteken, vasárnap újabb tüntetés lesz – A Mandiner összefoglalója a pénteki nap legfontosabb híreiből.
Válogatott sértésekkel illette Tasnádi Péter többszörösen elítélt, börtönviselt vállalkozó a migrációs paktum ellen tüntetőket, akik a Kodály köröndtől vonultak pénteken a Kossuth térre, a Parlament épületéhez.
Tasnádi Péter a közösségi oldalán közzétett videóban válogatott jelzőkkel illette azokat a demonstrálókat, akik a migrációs paktum ellen vonultak az utcára pénteken. A börtönviselt vállalkozó – aki már több ízben is kifejezte szimpátiáját Magyar Péter és a Tisza-kormány irányában – azt mondta: a tömeg „üvöltözött és szidta a magyar kormányt és a miniszterelnököt”.
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Zúgott a „Viktor, Viktor!” Budapest belvárosában pénteken, vasárnap újabb tüntetés lesz – A Mandiner összefoglalója a pénteki nap legfontosabb híreiből.
Arról is beszélt, hogy Magyar Péter
kiállt az erkélyre és a szeretet jeléül egy ilyen szívecskét mutatott az embereknek, és (...) lengett a magyar zászló”...
A többszörösen elítélt Tasnádi indulatosan „kocsmatöltelékeknek”, „primitív bugrisoknak” titulálta a demonstrálókat, akik „olyan szavakat használtak a miniszterelnökre, hogy vérlázító, fel vagyok háborodva”.
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Tasnádi Péter, akit egyesek a magyar keresztapának neveznek, beszélt Pintér Sándor volt belügyminiszterről is.
Kifejezte abbéli óhaját is, hogy a Parlament hozzon olyan törvényeket, amelyek alapján „meg lehet büntetni ezeket az embereket”, mert
szerinte a szólásszabadság nem azt jelenti, hogy „ilyen senkiházi alakok kivetkőznek magukból és vérig sértegetnek embereket”.
Tasnádi Péter – többször nekifutva a kifejezésnek – számonkérte az embereket, amiért szerinte „dehumanizálják” a magyar miniszterelnököt.
Ha valakinek kétségei támadtak volna Tasnádi Péter szimpátiája felől, a videó végén így buzdított: „Hajrá, Magyar Péter, örülök, hogy a Tisza lett a kormányom és további jó munkát kívánok nektek!”
Tasnádi Péter a személyéről szóló szócikkek szerint kisebb megszakításokkal több mint 13 évet töltött börtönben, többek között önbíráskodás, súlyos testi sértés, zsarolás, lőfegyverrel visszaélés és bűnszervezetben elkövetett emberölés kísérlete miatt. Ma reklámvideókban szerepel; egy stáb streaming-sorozatot forgat a 90-es évek szervezett alvilágáról, amelyben a fiatal Tasnádit Szabó Kimmel Tamás játssza, edzőjét Árpa Attila – ő pedig a jelenlegi önmagát alakítja.
Nyitókép: Tasnádi Péter/Facebook