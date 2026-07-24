Közelít a forróság: hosszan tartó hőhullámot vetítenek előre a középtávú előrejelzések

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Néhány nap múlva ismét tartós hőhullám veszi kezdetét Magyarországon – erre utalnak az Időkép középtávú előrejelzései.
Hétfőn egy gyenge hidegfront még elszórtan záporokat és zivatarokat hozhat, ezt követően azonban keddtől délnyugatira fordul a légáramlás, amely egyre melegebb levegőt szállít a Kárpát-medencébe. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet, és ismét visszatér a kánikula, írja az Időkép.
A jelenlegi prognózisok szerint a hőhullám hosszabb ideig velünk marad, várhatóan legalább augusztus 7-ig kitart.
Augusztus első napjaiban az ország nagy részén 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet, több térségben pedig a 40 fokot is megközelítheti, sőt helyenként el is érheti.
A forró nappalokat egyre melegebb éjszakák követik majd: a jövő hét második felétől egyre kevesebb helyen hűl 20 fok alá a levegő, így a trópusi éjszakák is egyre gyakoribbá válhatnak.
Nyitókép forrása: Facebook/Időkép