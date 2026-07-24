Közelít a forróság: hosszan tartó hőhullámot vetítenek előre a középtávú előrejelzések

Hétfőn egy gyenge hidegfront még elszórtan záporokat és zivatarokat hozhat, ezt követően azonban keddtől délnyugatira fordul a légáramlás, amely egyre melegebb levegőt szállít a Kárpát-medencébe. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet, és ismét visszatér a kánikula, írja az Időkép.

A jelenlegi prognózisok szerint a hőhullám hosszabb ideig velünk marad, várhatóan legalább augusztus 7-ig kitart.

Augusztus első napjaiban az ország nagy részén 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet, több térségben pedig a 40 fokot is megközelítheti, sőt helyenként el is érheti.