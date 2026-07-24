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időjárás hőhullám időkép

Közelít a forróság: hosszan tartó hőhullámot vetítenek előre a középtávú előrejelzések

2026. július 24. 17:33

Néhány nap múlva ismét tartós hőhullám veszi kezdetét Magyarországon – erre utalnak az Időkép középtávú előrejelzései.

2026. július 24. 17:33
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Hétfőn egy gyenge hidegfront még elszórtan záporokat és zivatarokat hozhat, ezt követően azonban keddtől délnyugatira fordul a légáramlás, amely egyre melegebb levegőt szállít a Kárpát-medencébe. Ennek hatására napról napra emelkedik a hőmérséklet, és ismét visszatér a kánikula, írja az Időkép.

A jelenlegi prognózisok szerint a hőhullám hosszabb ideig velünk marad, várhatóan legalább augusztus 7-ig kitart.

Augusztus első napjaiban az ország nagy részén 35 Celsius-fok fölé emelkedhet a nappali csúcshőmérséklet, több térségben pedig a 40 fokot is megközelítheti, sőt helyenként el is érheti.

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A forró nappalokat egyre melegebb éjszakák követik majd: a jövő hét második felétől egyre kevesebb helyen hűl 20 fok alá a levegő, így a trópusi éjszakák is egyre gyakoribbá válhatnak.

Nyitókép forrása: Facebook/Időkép

 

 

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Összesen 4 komment

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Oldalkosár
2026. július 24. 18:29
Addigra a kétharmada eltelik a mocsok szarnak, az is valami. A légkondi menni fog, napközben a szabadban járni-kelni is könnyebb úgy, hogy tudom, hazaérve matt dögmeleg helyett kellemes hűvös fogad. Csak a növényeimet sajnálom, mert újra szenvedni fognak.
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0
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yalaelnok
2026. július 24. 18:28
hiánypótló cikk, elmentettem
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0
0
survivor
2026. július 24. 18:09
LEGKONDI TILOS! Kapitany s.k.
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2
0
mlotta
2026. július 24. 17:57
kemény lesz
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2
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