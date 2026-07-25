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rajt Újpest Nyíregyháza

A válogatott kapus hatalmas bakijaival indult a labdarúgó NB I új idénye (VIDEÓ)

2026. július 25. 06:15

Nyíregyházi sikerrel vette kezdetét az új szezon.

2026. július 25. 06:15
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A Nyíregyháza hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 2026/27-es idényének péntek esti nyitómérkőzésén. A csaknem negyven percig 1–1-es döntetlenre álló találkozót a hajrában a lila-fehérek nyáron igazolt kapusának, Szappanos Péternek a hibái nyomán tudta a maga javára fordítani a nyírségi együttes.

Kezdés után veszélyesebbnek tűnt a Nyíregyháza, alig negyedóra után mégis a vendégek kerültek előnybe. A hazai védelemnek nem sikerült felszabadítania, a felfutó jobbhátvéd, Bodnár pedig egy Matkótól visszagurított labdát lőtt tíz méterről a kapuba.

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A vezetés birtokában az Újpest átadta a területet a nyírségieknek, akik azonban egészen a 42. percig nem tudtak igazán komoly lehetőséget kialakítani. Percekkel a szünet előtt Katona Bálint lövése után Katona Levente maradt le nagyon kevéssel a labdáról, így nem jött össze az egyenlítés.

A szünetben kapust cserélt a hazai együttes, de nem ennek volt köszönhető, hogy hamarosan gólt szerzett.

A Nyíregyháza ugyanis megint veszélyesen kezdett, öt perc elteltével egy szöglet után Medved csúsztatott fejese pattant a gólvonal mögé, ahonnan az egyik újpesti védő kivágta. Három perc videózás után Rúsz Márton játékvezető érvényesnek ítélte a találatot, így egyenlő állásról folytatódott a küzdelem.

A vendégek innentől kezdve valamivel többet birtokolták a labdát, de mezőnyfölényük meddőnek bizonyult, ez pedig a hajrában megbosszulta magát.

A háromszoros válogatott Szappanos rossz helyre rúgott ki egy labdát, Kvasina húsz méterről leadott lövésénél pedig nem sikerült hárítania, kezei között a kapu bal alsó sarkába csúszott a labda.

A vendégeknek ezt követően csupán egy helyzetet sikerült kialakítani, akkor viszont Vlijter 11 méterről a keresztléc fölé bombázott, így nem sikerült pontot mentenie az Újpestnek.

OTP Bank Liga, 1. forduló:
Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC 2–1 (0–1)
gólszerzők: Medved (50.), Kvasina (86.) illetve Bodnár (14.)

(MTI)

Fotó: MTI/Balázs Attila

 

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Összesen 1 komment

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DrPepper
2026. július 25. 06:52
Még jó, hogy elbúcsúztatták a válogatottól Szappanost.
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