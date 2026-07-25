A válogatott kapus hatalmas bakijaival indult a labdarúgó NB I új idénye (VIDEÓ)

A Nyíregyháza hátrányból fordítva 2–1-re legyőzte a vendég Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 2026/27-es idényének péntek esti nyitómérkőzésén. A csaknem negyven percig 1–1-es döntetlenre álló találkozót a hajrában a lila-fehérek nyáron igazolt kapusának, Szappanos Péternek a hibái nyomán tudta a maga javára fordítani a nyírségi együttes.

Kezdés után veszélyesebbnek tűnt a Nyíregyháza, alig negyedóra után mégis a vendégek kerültek előnybe. A hazai védelemnek nem sikerült felszabadítania, a felfutó jobbhátvéd, Bodnár pedig egy Matkótól visszagurított labdát lőtt tíz méterről a kapuba.