Ft
Ft
36°C
21°C
Ft
Ft
36°C
21°C
06. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nyíregyháza Spartacus Újpest Slavia Praha

Megoldódott az NB I gólvágójának ügye: új klubja bejelentette a szerződtetését

2026. június 19. 20:30

Megoldódott a tavasszal Nyíregyházán futballozó Muhamed Tijani ügye. A nigériai csatár marad az NB I-ben, az Újpest szerződtette.

2026. június 19. 20:30
null

Az Újpest a hivatalos honlapján bejelentette Muhamed Tijani szerződtetését, aki a Slavia Praha játékosaként tavasszal a Nyíregyháza Spartacusnál szerepelt kölcsönben.

A 25 éves nigériai csatár januárban érkezett a nyírségi együtteshez, amelyben 15 mérkőzésen nyolc gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki. A Szpari szerette volna végleg megtartani, és a DVSC is érdeklődött iránta, de végül az Újpest nyerte meg az érte folyó versenyfutást. A lilák a Transfermarkt adatbázisa szerint kifizették a Slaviának a játékos egymillió eurós kivásárlási árát.

Tijani minőségi játékos, aki valódi erősítés a támadósorban, amelyben a képességei alapján eddig komoly gondot jelentő problémákat old meg. Sebessége, fizikuma és a játékának intenzitása alapvetően járul hozzá ahhoz, hogy a játékunk gyorsabbá, agilisebbé váljon a következő szezonban. Örülök, hogy megérkezett, és azonnal be tud kapcsolódni a munkába

– mondta a klub honlapján Dárdai Pál sportigazgató.

Tijani az Újpest második nyári igazolása a togói Etienne Amenyido után, míg Fenyő Noah-t a féléves kölcsönjátékát követően végleg megvásárolta a klub az Eintracht Frankfurttól.

Nyitókép: ujpestfc.hu

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!