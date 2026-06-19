Megoldódott az NB I gólvágójának ügye: új klubja bejelentette a szerződtetését

Az Újpest a hivatalos honlapján bejelentette Muhamed Tijani szerződtetését, aki a Slavia Praha játékosaként tavasszal a Nyíregyháza Spartacusnál szerepelt kölcsönben.

A 25 éves nigériai csatár januárban érkezett a nyírségi együtteshez, amelyben 15 mérkőzésen nyolc gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki. A Szpari szerette volna végleg megtartani, és a DVSC is érdeklődött iránta, de végül az Újpest nyerte meg az érte folyó versenyfutást. A lilák a Transfermarkt adatbázisa szerint kifizették a Slaviának a játékos egymillió eurós kivásárlási árát.