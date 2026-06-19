Megoldódott az NB I gólvágójának ügye: új klubja bejelentette a szerződtetését

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A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Megoldódott a tavasszal Nyíregyházán futballozó Muhamed Tijani ügye. A nigériai csatár marad az NB I-ben, az Újpest szerződtette.
Az Újpest a hivatalos honlapján bejelentette Muhamed Tijani szerződtetését, aki a Slavia Praha játékosaként tavasszal a Nyíregyháza Spartacusnál szerepelt kölcsönben.
A 25 éves nigériai csatár januárban érkezett a nyírségi együtteshez, amelyben 15 mérkőzésen nyolc gólt szerzett és négy gólpasszt osztott ki. A Szpari szerette volna végleg megtartani, és a DVSC is érdeklődött iránta, de végül az Újpest nyerte meg az érte folyó versenyfutást. A lilák a Transfermarkt adatbázisa szerint kifizették a Slaviának a játékos egymillió eurós kivásárlási árát.
Tijani minőségi játékos, aki valódi erősítés a támadósorban, amelyben a képességei alapján eddig komoly gondot jelentő problémákat old meg. Sebessége, fizikuma és a játékának intenzitása alapvetően járul hozzá ahhoz, hogy a játékunk gyorsabbá, agilisebbé váljon a következő szezonban. Örülök, hogy megérkezett, és azonnal be tud kapcsolódni a munkába
– mondta a klub honlapján Dárdai Pál sportigazgató.
Tijani az Újpest második nyári igazolása a togói Etienne Amenyido után, míg Fenyő Noah-t a féléves kölcsönjátékát követően végleg megvásárolta a klub az Eintracht Frankfurttól.
Nyitókép: ujpestfc.hu