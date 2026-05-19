Ft
Ft
22°C
9°C
Ft
Ft
22°C
9°C
05. 19.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 19.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Marco Rossi magyar válogatott COVID Kína Újpest Kádár Tamás

Megvédte csapattársát az edzőtől, erre kirakták a keretből – a Covid és Kína is betett a magyar válogatott játékosnak

2026. május 19. 08:59

Az MTK Budapest visszavonuló játékosa a koronavírus-járvány idején futballozott Kínában, és tudta, onnan nem lesz magyar válogatott – igaza lett. Kádár Tamás Marco Rossiról, az újpesti rövid kitérőjéről és az angliai időszakáról is beszélt egy interjúban.

2026. május 19. 08:59
null

Kevés interjút ad Kádár Tamás, aki pénteken játszotta utolsó profi mérkőzését labdarúgóként. Az MTK Budapest 36 éves hátvédje 57-szeres válogatottként vonul vissza, ennek apropóján beszélt pályafutása legmeghatározóbb állomásairól, fordulatairól.

Kádár Tamás, Rossi, válogatott, Kína, Covid, Újpest
Hiába volt alapember, Kádár Tamás válogatott karrierje 2019-ben befejeződött / Fotó: MTI/ MTVA/ Kovács Tamás

Ezt is ajánljuk a témában

Kádár Tamás tudta, hogy a Covid idején nem lesz válogatott Kínából

Például arról, hogy bár nemzeti csapatunk 2016-os Eb-szereplésének meghatározó alakja volt, de 2019-től már nem számolt vele a szövetségi kapitány.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A címeres mez volt nekem mindig a legfontosabb. Kitűnő kapcsolatom volt Marco Rossi szövetségi kapitánnyal, de aztán ez megváltozott. Akkoriban Kijevben heti két meccset játszottam az Európa-ligában, a bajnokságban, kifacsarva jöttem haza, és nem tudtam magam kipihenni a meccsekre, nem tudtam úgy teljesíteni, ahogyan szerettem volna. Akkoriban kecsegtető ajánlat érkezett Kínából, harminc voltam, az anyagi lehetőségek miatt igent mondtam, de aztán jött a koronavírus-járvány, nem lehetett utazni, messze voltam. Egyértelmű volt, hogy onnan nem leszek válogatott – örülök, hogy ötvenhét mérkőzésen viselhettem a címeres mezt, nem rágódom azon, mennyi lehetett volna”

– fogalmazott a Nemzeti Sportnak.

Megvédte a csapattársát, erre kitették a keretből

Kádár karrierjében volt egy újpesti kitérő is – szó szerint kitérő volt, mert 2022-ben a lila-fehérek hívására tért haza az NB I-be Kínából, de mindössze három meccsen lépett pályára náluk. Most azt is elárulta, hogy mi történt a Megyeri úton.

Az egyik taktikai gyakorláson Milos Kruscsics vezetőedző indulatosan számon kért valamit Lirim Kastratin: egész pontosan a sípot, mappát a földre dobva megindult felé, és úgy tűnt, neki is megy, s ekkor közbeléptem, nem engedtem, hogy fizikai kontaktus történjen. A védőt megviselte az eset, zokogott, miközben a többiek hálásak voltak nekem, hogy közbeléptem: nem tartottam ezt nagy tettnek, csak így éreztem helyesnek, még akkor is, ha tudom, az edző a főnök”

– idézte fel az esetet a bekk. Hozzátette: a békéscsabai kupameccsen szerdán még játszott, majd amikor szombaton a Puskás Akadémia érkezett Újpestre, már nem, de ezt annak tulajdonította, hogy előtte sérült volt. 

De amikor a 90+1. percben szóltak, álljak be időhúzó csereként, a szögletzászlónál, ahol melegítettem, kicsúszott egy káromkodás a számon: voltak ott fiatalok, akiknek sokat jelentett volna beállni egy percre, de az edző dönt, beálltam. Nyertünk, másnap hívtak, hogy nincs rám szükség, onnantól a tartalékok öltözőjében volt a helyem. Ezt sajnálom nagyon, mert hittem abban, hogy a mentalitásommal, a tudásommal segítségére lehetek a csapatnak. A játékosok győzködték az edzőt, vegyen vissza, szükségük lenne rám. A nyáron aztán jelezte a szakvezető, számít rám, csakhogy Roderick Duchatelet, az akkori belga tulajdonos addigra már eldöntötte, hogy nem maradhatok. Pedig, ha rajtam múlt volna, Újpestről vonulok vissza.”

Az NB I nem készítette fel a nemzetközi focira

Kádár Tamás csak azt sajnálja, hogy húsz éve a magyar bajnokság nem készítette fel 

  • az európai futballra, 
  • pláne nem a Premier League-re, 

főleg emiatt volt sérülésekkel teli az a négy és fél év, amit a Newcastle együttesénél töltött (közben kölcsönadták a Huddersfieldnek). 

Tizenhét évesen kerültem ki, nem álltam készen még arra, ami ott várt, de ezt sem bánom, mert azok az évek rengeteget formáltak rajtam, érettebb személyiség lettem. Persze amikor azt láttam, hogy a tartalékcsapatban a cserém később tíz évig játszott az angol bajnokságban, eszembe jutott, alakulhatott volna másképpen is, de semmiféle rossz érzés nincs bennem. Sérülések, csalódások, kudarcok is voltak, mégis csodálatos húsz évet töltöttem a profi futballban”

– összegzett az Angliában, Hollandiában, Kínában, Lengyelországban és Ukrajnában is megfordult védő.

Nyitókép: MTI/ MTVA/ Czagány Balázs

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!