05. 15.
péntek
Puskás Akadémia MTK Budapest Kádár Tamás

Felcsúton nemcsak az idényt, hanem a visszavonuló 57-szeres válogatott játékost is búcsúztatták

2026. május 15. 22:12

Kádár Tamás utolsó profi labdarúgó mérkőzését játszotta Felcsúton. Ez történt a PAFC–MTK-n.

A 35 méteres bombagólt hozó Nyíregyháza–Kazincbarcika után PAFC–MTK-val folytatódott az NB I utolsó, 33. fordulója. 

PAFC–MTK
PAFC–MTK: nem született gól az első félidőben. Fotó: MTK Budapest

A vendégcsapat a találkozó előtt a kezdőben szerepet kapó csapatkapitányát, az 57-szeres válogatott Kádár Tamást búcsúztatta, aki visszavonul a profi labdarúgástól ahhoz a Németh Krisztiánhoz hasonlóan, aki erre a találkozóra már a keretbe sem került be.

A Puskás Akadémia kezdőjében négyen kaptak helyet Marco Rossi kedden kihirdetett válogatott keretéből: Szappanos Péter, Nagy Zsolt és Lukács Dániel mellett az újonc Markgráf Ákos is bizalmat kapott Hornyák Zsolttól. A felcsúti vezetőedző könnyen lehet, hogy az utolsó találkozójára készült, ugyanis összeboronálták a nevét a szlovák Slovan Bratislava csapatával.

Az első félidőben a hazaiak álltak közelebb a vezetés megszerzéséhez, de nem született gól a szünetig. Egy esetben Nagy Zsolt ellökéséért büntetőt reklamáltak, viszont a VAR akkor éppen nem működött a Pancho Arénában, így nem nézték vissza az esetet.

PAFC–MTK: a szünet után jött a gól

Az 58. percben jártunk, amikor Jurek Gábor lövése Markgráf kezén pattant meg a 16-oson belül, így büntetőhöz jutott az MTK. 

Molnár Ádin jobb alsó sarok felé tartó lövését ugyan Szappanos hárította, de a kipattanót három méterről belőtte a támadó, 0–1.

A 79. percben azonban egyenlítettek a felcsútiak: Lukács centerezése után Fameyeh két méterről belsőzött a jobb alsó sarokba, 1–1.

Gyorsan jött viszont a válasz a vendégcsapattól! A frissen beállt Kerezsi Zalán lőtt korábbi csapata ellen a bal alsóba egy kipattanót, 1–2.

A hosszabbításban jött a dráma: Nagy Zsoltot lerántottak, Lukács pedig értékesítette a megítélt 11-est, így 2–2-es döntetlennel ért véget a találkozó.

Lukács így már a 17. gólját szerezte, ezzel egy találattal vezet az újpesti Aljosa Matko előtt, aki szombaton még pályára lép a Debrecen ellen.

Az MTK a 10., míg a Puskás a 6. helyen zárta az NB I 2025/26-os évadát.

NB I, 33. forduló
Puskás Akadémia–MTK Budapest 2–2 (0–0)
Gól: Fameyeh (79.), Lukács (90+6. – büntetőből) ill., Molnár Á. (59.), Kerezsi (82.)

