Meghúzta a brüsszeli oroszlán bajszát a Politico: még azon is elmorfondíroztak, milyen lenne Manfred Weber sikeres zenészként

Brüsszel kezdhet félni? Egyre nagyobb izmokat növesztenek a patrióták
Még messze van 2029, de érdekes folyamatok zajlanak.
A Politico finoman élcelődik azon, hogy Weber gyanúsan sok mindent vezet egyszerre.
Van a Politicónak egy hetente jelentkező humorrovata, amelyben — akárcsak egykor a középkori udvari bolondok — a humort egyszerre használják fegyverként és pajzsként. Az udvari bolondok az úgynevezett „bolondjog” védelme alatt szinte egyedülálló kiváltságot élveztek: kifigurázhatták az uralkodót, és kendőzetlen, pártatlan igazságokat mondhattak ki anélkül, hogy ezért a fejükkel kellett volna fizetniük. Szerepük fontos ellensúlyt jelentett az elszigetelt, hízelgéstől átitatott udvari környezetben, ahol kevesen merték őszintén szembesíteni a hatalmat a valósággal.
Most Manfred Webert vették célba.
A humorrovat idevágó részét változtatások nélkül közöljük.
„A német Manfred Weber szemmel láthatóan nem tud meglenni munka nélkül – sőt, inkább több munka nélkül. Természetesen tagja az Európai Parlamentnek, emellett ugyanott a konzervatív Európai Néppárt parlamenti frakciójának vezetője is. Ja, és ő vezeti magát az Európai Néppártot is, ami történetesen nem ugyanaz, mint az Európai Néppárt parlamenti frakciója. Ezen a ponton nekem már kezd felrobbanni a fejem.
És mintha ez még nem lenne elég, a Brussels Playbook olvasói bizonyára észrevették, hogy Weber neve mostanában egy újabb pozíció kapcsán is felmerült: a hírek szerint szemet vetett egy vezető tisztségre a szülőföldjén, Bajorországban működő Keresztényszociális Unióban (CSU). Pedig ki tudja, mennyire másként alakulhatott volna az élete, ha annak idején a The Peanuts nevű zenekara üstökösként tör be a zenei életbe, és a politika soha nem csábítja el a színpadtól…”
Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP