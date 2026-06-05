Meghúzta a brüsszeli oroszlán bajszát a Politico: még azon is elmorfondíroztak, milyen lenne Manfred Weber sikeres zenészként

„A német Manfred Weber szemmel láthatóan nem tud meglenni munka nélkül – sőt, inkább több munka nélkül. Természetesen tagja az Európai Parlamentnek, emellett ugyanott a konzervatív Európai Néppárt parlamenti frakciójának vezetője is. Ja, és ő vezeti magát az Európai Néppártot is, ami történetesen nem ugyanaz, mint az Európai Néppárt parlamenti frakciója. Ezen a ponton nekem már kezd felrobbanni a fejem.

És mintha ez még nem lenne elég, a Brussels Playbook olvasói bizonyára észrevették, hogy Weber neve mostanában egy újabb pozíció kapcsán is felmerült: a hírek szerint szemet vetett egy vezető tisztségre a szülőföldjén, Bajorországban működő Keresztényszociális Unióban (CSU). Pedig ki tudja, mennyire másként alakulhatott volna az élete, ha annak idején a The Peanuts nevű zenekara üstökösként tör be a zenei életbe, és a politika soha nem csábítja el a színpadtól…”