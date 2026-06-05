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manfred weber európai néppárt politico

Meghúzta a brüsszeli oroszlán bajszát a Politico: még azon is elmorfondíroztak, milyen lenne Manfred Weber sikeres zenészként

2026. június 05. 06:36

A Politico finoman élcelődik azon, hogy Weber gyanúsan sok mindent vezet egyszerre.

2026. június 05. 06:36
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Van a Politicónak egy hetente jelentkező humorrovata, amelyben — akárcsak egykor a középkori udvari bolondok — a humort egyszerre használják fegyverként és pajzsként. Az udvari bolondok az úgynevezett „bolondjog” védelme alatt szinte egyedülálló kiváltságot élveztek: kifigurázhatták az uralkodót, és kendőzetlen, pártatlan igazságokat mondhattak ki anélkül, hogy ezért a fejükkel kellett volna fizetniük. Szerepük fontos ellensúlyt jelentett az elszigetelt, hízelgéstől átitatott udvari környezetben, ahol kevesen merték őszintén szembesíteni a hatalmat a valósággal.

Most Manfred Webert vették célba.

A humorrovat idevágó részét változtatások nélkül közöljük.

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Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
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„A német Manfred Weber szemmel láthatóan nem tud meglenni munka nélkül – sőt, inkább több munka nélkül. Természetesen tagja az Európai Parlamentnek, emellett ugyanott a konzervatív Európai Néppárt parlamenti frakciójának vezetője is. Ja, és ő vezeti magát az Európai Néppártot is, ami történetesen nem ugyanaz, mint az Európai Néppárt parlamenti frakciója. Ezen a ponton nekem már kezd felrobbanni a fejem. 

És mintha ez még nem lenne elég, a Brussels Playbook olvasói bizonyára észrevették, hogy Weber neve mostanában egy újabb pozíció kapcsán is felmerült: a hírek szerint szemet vetett egy vezető tisztségre a szülőföldjén, Bajorországban működő Keresztényszociális Unióban (CSU). Pedig ki tudja, mennyire másként alakulhatott volna az élete, ha annak idején a The Peanuts nevű zenekara üstökösként tör be a zenei életbe, és a politika soha nem csábítja el a színpadtól…”

Nyitókép: SEBASTIEN BOZON / AFP

 

Összesen 1 komment

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Ergit
2026. június 05. 07:56
Weber csak egy átlagos zenész. Most már mindent értek. Se zenésznek, sem politikusnak nem kiemelkedő. Csak jól helyezkedik, mert egyesek engedik neki.
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