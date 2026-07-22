Orbán után még nehezebb összehozni egy újabb szankciós csomagot Brüsszelben

Ismét nekifutnak az EU-nagykövetek szerdán Brüsszelben az Oroszország elleni újabb szankciós csomag véglegesítésének – írja a POLITICO. A cikk szerint eddig Orbán Viktor ellenállása miatt a többi tagállam nem kényszerült jelezni az esetleges aggályait, úgymond bebújhattak a Kreml szövetségesének megbélyegzett előző magyar miniszterelnök mögé.

Csakhogy Magyar Péter kormányra kerülésével ez megváltozott, így ha valakinek gondja van, nyíltan meg kell védenie a tiltakozását. Ville Niinistö finn miniszterelnök kesereg is, mennyire meglepődött és csalódott a jelenség hatására, pedig szerinte most van itt igazán az ideje a szankciók megerősítésének.