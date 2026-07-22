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politico orbán viktor oroszország

Orbán után még nehezebb összehozni egy újabb szankciós csomagot Brüsszelben

2026. július 22. 07:46

„Orbán nehéz ember volt, de soha nem blokkolt valójában egész csomagokat” – nosztalgiázott az egyik névtelen uniós diplomata a POLITICO-nak. Az EU-nagykövetek szerdán újra tárgyalnak a huszonegyedik (!) csomagról, ám egyre több a tagállami ellenkezés.

2026. július 22. 07:46
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Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

Ismét nekifutnak az EU-nagykövetek szerdán Brüsszelben az Oroszország elleni újabb szankciós csomag véglegesítésének – írja a POLITICO. A cikk szerint eddig Orbán Viktor ellenállása miatt a többi tagállam nem kényszerült jelezni az esetleges aggályait, úgymond bebújhattak a Kreml szövetségesének megbélyegzett előző magyar miniszterelnök mögé.

Csakhogy Magyar Péter kormányra kerülésével ez megváltozott, így ha valakinek gondja van, nyíltan meg kell védenie a tiltakozását. Ville Niinistö finn miniszterelnök kesereg is, mennyire meglepődött és csalódott a jelenség hatására, pedig szerinte most van itt igazán az ideje a szankciók megerősítésének.

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A mostani már a huszonegyedik ilyen csomag, amit Ursula von der Leyen még júniusban mutatott be,

s a tagállamok azóta tárgyalnak róla. Egyelőre hiába.

A lap forrásai szerint egyre nehezebb összehozni az újabb, teljes egyetértést igénylő intézkedéseket, egyre többször ütköznek bele egyes országok érdekeibe. Most épp Görögország az egyik kerékkötő, aggódik a csomag hatása miatt egy olyan görög vállalatra, amely orosz LNG-t exportáló jégtörő tartályhajókat üzemeltet. 

A tárgyalásokat megakasztotta az is, hogy Ausztria beavatkozást eszközölt a Raiffeisen Bank nevében. A pénzintézet régóta kártérítést követel oroszországi eszközeinek összességében mintegy 2,44 milliárd eurós kisajátításáért, míg mások az orosz halimport fokozatos megszüntetésére irányuló javaslat ellen dolgoznak. Kevesen tudják, de Moszkva továbbra is több mint félmilliárd dolláros éves bevételt realizál az EU-ba irányuló értékesítésből.

Bulgária ellenezte az orosz egyház fejének, Kirillnek a szankciós listára vételét, továbbá Olaszország is hivatalos fenntartást jelentett be,

egy uniós diplomata pedig azt nyilatkozta a lapnak, hogy a Vatikán ellenzi egy másik egyház fejének célba vételét. Kirill kimaradt a végleges szövegből – immár nem Orbán Viktor „hatására”.

Közben Franciaország és Olaszország a volt orosz katonákra vonatkozó korlátozások tervét kifogásolja, mondván, az ehhez szükséges rendszer még nem áll készen a végrehajtásra. A különböző engedmények azonban a POLITICO szerint szertefoszlották azokat a reményeket, hogy Orbán távozása jelentősen megkönnyítené a Moszkvára nehezedő gazdasági nyomás fokozását.

Orbán nehéz ember volt, de soha nem blokkolt valójában egész csomagokat”

– nosztalgiázott az egyik névtelen uniós diplomata.

nyitókép: AFP / Olivier Hoslet

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Összesen 60 komment

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Sorrend:
bf109g14
2026. július 22. 10:04
"mennyire meglepődött és csalódott a jelenség hatására" Ezek tényleg ennyire idióták. Nyilvánvaló volt, hogy ez lesz, megmondtuk előre.
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1
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forest-3
2026. július 22. 09:59
Hat akkor eljött a szines forradalmak kora,aki eddig Orban mögé bujt most kénytelen lesz odaszarni ahonnan eddig etettek,lám-lám a fagyi mindig visszanyal,
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1
0
Silcon
2026. július 22. 09:57
Nyugi, amilyen tempóban csökken az EU súlya a világgazdaságban, a még élő szankciókat is el fogják törölni, meg Ukrajna finanszírozásával is felhagynak, mert olyan szinten fog esni a nyugati életszínvonal, hogy nem lesz rá mód.
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1
0
Nasi12
•••
2026. július 22. 09:56 Szerkesztve
A németek bezzeg kussolnak. Hiszen a német GDP süvít. Hála az oroszok elleni szankcióknak. Elmebeteg banda.
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