Magyar Péterék újabb és újabb lépéseket tesznek a közélet teljes leuralása felé

„Elfogadhatatlan volt eddig is, hogy Brüsszel jogállamisági problémákra hivatkozva tart vissza hazánknak járó forrásokat, úgy gondolom, ez politikai bunkósbot, nem ez a módja ennek. Iszonyatos kettős mérce van Brüsszelben, Magyarország, Lengyelország és általában véve a kelet-európai országok kapcsán. Akkor lenne hiteles az, amit az Európai Unió csinál a magyar fejlesztési pénzekkel, ha ugyanezzel a szemüveggel és ugyanezzel a szigorúsággal vizsgálná a többi uniós államban a jogállamisági és a médiahelyzetet” – idézte Magyar Péter egy korábbi nyilatkozatát a parlament hétfői ülésén Gulyás Gergely, a Fidesz frakció­vezetője a miniszterelnöki expozéra reagálva.

Magyar Péter napirend előtti felszólalással indította a heti rendes ülést, miután hétfő reggel „tiszteletét tette” a Sándor-palotánál, hogy személyesen emlékeztesse Sulyok Tamás államfőt a lemondatási diktátumra.

A köztársasági elnök azonban, akárcsak a többi állami vezető (Tisza-nyelven: báb), marad a helyén, így most alaptörvény-módosítás következik az eltávolításukra, a jogállamiság nagyobb dicsőségére. Sulyok szerint ez akár az EU-s pénzek megszerzésébe is bekavarhat. Meglátjuk.