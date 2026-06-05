„Nem minden arab muszlim, és nem minden arab terrorista” – új könyv jelent meg közel-keleti sztereotípiákról

Az Ábrahám-egyezmények, az egyiptomi (1979) és jordániai (1994) béke, valamint a Hamász-támadás utáni kereskedelmi növekedés (pl. Bahrein +90 százalék) mutatja: nem minden arab ország ellenséges. Szaúd-Arábia normalizációja is napirenden volt a háború előtt.

7. Minden arab terrorista

Meszár elismeri, hogy az iszlamista terrorizmus létezik, gyökerei az afganisztáni háborúig nyúlnak vissza, és arab harcosok is részt vettek benne. Ugyanakkor az arab államok és muszlim szervezetek (Muszlim Világliga, Iszlám Együttműködési Szervezet) egyértelműen elítélik a terrort. A legtöbb áldozat éppen az arab világban esik el. Az arab országok titkosszolgálatai együttműködnek a nyugatiakkal, és állami szinten lépnek fel a terrorizmus ellen.

Az arabok maguk is szenvednek tőle a leginkább”

– hangsúlyozza.

Tárik Meszár könyve nem a politikai korrektség, hanem a tények és a történelmi kontextus alapján közelít. Ahogy az interjúban fogalmaz: „Nem idealizálom az arab világot, csak árnyalom a képet, hogy az embereknek sokkal szélesebb tudása legyen róla.” A 7 hazugság az arab világról éppen ezt a hiányt igyekszik betölteni egy olyan időszakban, amikor a régió ismét a világ figyelmének középpontjában áll.

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